Полезная информация о Валли
Что нужно знать о Валли: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Валли
18:0726
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Ангилья
|Название города
|Валли
|По-английски
|The Valley
|Это столица
|Валли является столицей Ангильи
|Население города
|2 035 чел.
|Часовой пояс
|America/Anguilla
|Средняя высота
|19 м. от уровня моря
Где находится Валли на карте