Полезная информация о Валли

Что нужно знать о Валли: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Валли
18:0726
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаАнгилья
Название городаВалли
По-английскиThe Valley
Это столицаВалли является столицей Ангильи
Население города2 035 чел.
Часовой поясAmerica/Anguilla
Средняя высота19 м. от уровня моря

Где находится Валли на карте