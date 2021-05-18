Всё о Маланже

Полезная информация о Маланже

Что нужно знать о Маланже: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Маланже
20:1501
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇴 Ангола
Название городаМаланже
По-английскиMalanje
Столица регионаМаланже является столицей региона
Население города87 046 чел.
АэропортMalange MEG (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Luanda
Средняя высота1 134 м. от уровня моря

Где находится Маланже на карте