Всё об Анголе

Полезная информация об Анголе

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Флаг Анголы
Флаг Анголы
НазваниеАнгола
Эмодзи флаг🇦🇴
Полное названиеРеспублика Ангола
По-английскиAngola
СтолицаЛуанда
ГородаСписок городов
ВалютаАнгольская кванза
Площадь1 246 700 км²
Население25 831 000 чел.
Телефонный код+244
Код ISOAO
Основной домен.AO
Соседние страны🇿🇲 Замбия🇳🇦 Намибия Конго

Где находится Ангола на карте

Ангола фото страны
Ангола

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