Полезная информация об Анголе
Что нужно знать об Анголе: расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же площадь страны
Флаг Анголы
|Название
|Ангола
|Эмодзи флаг
|🇦🇴
|Полное название
|Республика Ангола
|По-английски
|Angola
|Столица
|Луанда
|Города
|Список городов
|Валюта
|Ангольская кванза
|Площадь
|1 246 700 км²
|Население
|25 831 000 чел.
|Телефонный код
|+244
|Код ISO
|AO
|Основной домен
|.AO
|Соседние страны
|🇿🇲 Замбия🇳🇦 Намибия Конго
Где находится Ангола на карте
Ангола