Из Джермука на «Крыльях Татева» - к тайнам пещерного Хндзореска
Узнать о быте армян, пролететь над ущельем и выпить кофе в горах
Почему жители Хндзореска даже в 20 веке строили дома в скалах? Какие секреты хранят стены Татевского монастыря? Пролетим по самой длинной реверсивной канатке в мире, прокатимся на красной «Ниве», пройдём по мосту над ущельем — и найдём ответы. С этим нам поможет местный: он знает Хндзореск с детства и расскажет глубже, чем путеводители. Горы южной Армении зовут!
Описание экскурсии
Проедем по одной из самых живописных дорог южной Армении. Она проходит среди гор и бескрайних просторов Сюника.
Первая остановка — горное водохранилище, где мы сделаем небольшую фотопаузу.
Затем отправимся к канатной дороге «Крылья Татева». Полетим над Воротанским ущельем, после чего окажемся у стен древнего Татевского монастыря. На прогулке по территории поговорим о его истории, легендах и значении для страны.
После вас ждёт угощение дарами Армении. Вы попробуете сухофрукты и чурчхелу с грецкими орехами, фундуком, абрикосовыми косточками, а по желанию — гранатовое вино и настойку из кизила.
Далее дорога приведёт в пещерный город Хндзореск. К нему спустимся на знаменитой красной «Ниве», которая давно стала символом этих мест.
Мы посетим музей Хндзореска, увидим старинные пещерные жилища, узнаем, как здесь жили люди. Затем пройдём по подвесному мосту, соединяющему два берега ущелья. Завершим поездку чашечкой ароматного чая или кофе с видом на горы, после чего отправимся обратно в Джермук.
Кому подойдёт экскурсия
Семьям с детьми, любителям природы, фотографам и тем, кто ценит неспешные путешествия с живыми историями и местным колоритом.
Примерный тайминг
1 ч — поездка до водохранилища 1–1,5 ч — путь до канатной дороги 12 мин — полёт по канатке (в каждую сторону) 1,5 ч — прогулка по монастырю (можно сократить время) 30 мин — дорога до пещерного города 15 мин — спуск на «Ниве» 20 мин — экскурсия в музее 1 ч — прогулка по пещерному городу 1,5–2 ч — обратный трансфер
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер из Джермука на Mercedes Viano (6 мест), угощение, чай или кофе
Канатная дорога «Крылья Татева» — 9000 драмов с чел. (≈€21). Для детей ростом до 140 см — 100 драмов (≈€0,24)
Спуск в пещерный город Хндзореск на внедорожнике и услуги местного гида — 15 000 драмов за группу от 1 до 4 чел. (≈€36)
После экскурсии можем организовать трансфер в Ереван. Стоимость зависит от количества путешественников
Дегустация алкоголя — строго 18+
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арм — ваша команда гидов в Джермуке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 124 туристов
По профессии я финансист, но любовь к общению с людьми и желание раскрыть свою Армению для гостей победило по жизни. Опыт в сфере туризма — более 5 лет. Но могу читать дальшеуменьшить
похвастаться 15-летним опытом в сфере организации туров по Армении и Грузии для семьи. Готов открыть для вас ту Армению, которую мы любим, Армению, как древнюю, так и молодую. Я не гид — я ваш надёжный друг, знающий больше, чем другие. Мой девиз: For Your Good Mood! Барев Дзез, добро пожаловать в Армению! Дальше — больше:)
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