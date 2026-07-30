Почему жители Хндзореска даже в 20 веке строили дома в скалах? Какие секреты хранят стены Татевского монастыря? Пролетим по самой длинной реверсивной канатке в мире, прокатимся на красной «Ниве», пройдём по мосту над ущельем — и найдём ответы. С этим нам поможет местный: он знает Хндзореск с детства и расскажет глубже, чем путеводители. Горы южной Армении зовут!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-30 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Проедем по одной из самых живописных дорог южной Армении. Она проходит среди гор и бескрайних просторов Сюника.

Первая остановка — горное водохранилище, где мы сделаем небольшую фотопаузу.

Затем отправимся к канатной дороге «Крылья Татева». Полетим над Воротанским ущельем, после чего окажемся у стен древнего Татевского монастыря. На прогулке по территории поговорим о его истории, легендах и значении для страны.

После вас ждёт угощение дарами Армении. Вы попробуете сухофрукты и чурчхелу с грецкими орехами, фундуком, абрикосовыми косточками, а по желанию — гранатовое вино и настойку из кизила.

Далее дорога приведёт в пещерный город Хндзореск. К нему спустимся на знаменитой красной «Ниве», которая давно стала символом этих мест.

Мы посетим музей Хндзореска, увидим старинные пещерные жилища, узнаем, как здесь жили люди. Затем пройдём по подвесному мосту, соединяющему два берега ущелья. Завершим поездку чашечкой ароматного чая или кофе с видом на горы, после чего отправимся обратно в Джермук.

Кому подойдёт экскурсия

Семьям с детьми, любителям природы, фотографам и тем, кто ценит неспешные путешествия с живыми историями и местным колоритом.

Примерный тайминг

1 ч — поездка до водохранилища

1–1,5 ч — путь до канатной дороги

12 мин — полёт по канатке (в каждую сторону)

1,5 ч — прогулка по монастырю (можно сократить время)

30 мин — дорога до пещерного города

15 мин — спуск на «Ниве»

20 мин — экскурсия в музее

1 ч — прогулка по пещерному городу

1,5–2 ч — обратный трансфер

Организационные детали