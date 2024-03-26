Научиться готовить шесть традиционных блюд и увидеть культурные и природные богатства страны
В промежутках между мастер-классами вы посетите живописные монастыри и храмы, увидите Севан, укромный Дилижан и погуляете по шумной столице. Это яркое и вкусное путешествие запомнится вам надолго!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|67 500 ₽
Описание
Организационные детали
Стоимость тура указана при наборе группы от 2 человек. При группе от 4 человек стоимость тура составит 47 500 рублей. От 6-и человек стоимость тура составит 36 500 рублей. При индивидуальном проведении тура для 1 человека стоимость составит 113 000 рублей.
Программа тура по дням
Встреча, прогулка по Еревану и приготовление хурджина
Встречаем вас в аэропорту, знакомимся и едем в отель. После заселения отправимся на обзорную экскурсию по достопримечательностям столицы. Вы побываете на площади Франции, у Театра оперы и балета, пройдётесь по Северному проспекту и Площади Республики. Далее проследуем к Каскаду — 500-метровой лестнице и музею под открытым небом одновременно, где представлено около 30 скульптур современных мастеров.
После вас ждёт мастер-класс по приготовлению хурджина — армянского мяса в мешочке. Это томлёная говядина с овощами, запечённая в лаваше в тандыре или духовом шкафу. Такой мастер-класс — отличный способ узнать об армянской кухне и многообразии местных овощей и зелени.
Храм Гарни, монастырь Гегардаванк и мастер-класс по выпечке
Позавтракав, отправимся изучать наследие древней Армении: посетим языческий храм Гарни 1 века. Он был построен на деньги римского императора Нерона и посвящён богу солнца. По дороге заедем к природному памятнику “Симфония камней” — скалам необычной формы, напоминающей орган. Затем увидим монастырский комплекс 4 века Гегардаванк — по легенде, название обители происходит от копья, которым римский воин пронзил тело Иисуса Христа.
Кулинарная часть дня будет посвящена выпечке. Сначала приготовим знаменитый армянский лаваш — полюбившееся многим блюдо в 2014 году даже включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО. На мастер-классе вы научитесь всем гастрономическим тонкостям: от выбора муки до выпечки в специальной печи — тандыре.
Затем приступим к приготовлении гаты — самому распространённому виду выпечки в Армении. Это десерт, представляющий собой нечто среднее между слоёным печеньем и пирожком со сладкой начинкой. Без этой выпечки не обходится ни один праздник, да и на повседневном столе армян она частый гость.
Вечером — возвращение в Ереван и отдых в отеле.
Древние монастыри, мастер-класс по приготовлению толмы и винный завод
В первой половине дня посетим два живописных монастыря: сначала Хор Вирап, откуда открывается живописный вид на гору Арарат. Затем побываем в монастырском комплексе 13-14 века Нораванк. Обитель находится на уступе узкого извилистого ущелья, которое славится отвесными красными скалами.
Затем вас ждёт мастер-класс по приготовлению толмы: молотого мяса в виноградных листьях. Вы узнаете о происхождении блюда, какое мясо для него выбрать и как его порубить, какие листья годятся и как правильно завернуть в них начинку. На все вопросы вам ответят армянские шефы, пока вы будете постигать тонкости национальной кухни!
После сытного обеда из приготовленного собственноручно блюда вы продегустируете армянское вино на частном винном заводе в селе Арени. Напоследок посетим «Пещеру птиц», в которой была обнаружена самая старая в мире обувь возрастом более 5500 лет. Здесь же была найдена древнейшая винодельня, в которой вино производили более шести тысяч лет назад.
После — возвращение в Ереван и отдых в отеле.
Пещера дедушки Левона, озеро Севан, лагмаджо и монастырь Агарцин
Позавтракав, посетим пещеру дедушки Левона в селе Ариндж — вы узнаете, кто и зачем её создал, и изучите подземелье. Затем поедем к одному из символов Армении — озеру Севан. Зайдём в расположенный на берегу видный памятник армянского средневекового зодчества —монастырь 9 века — Севанаванк. Далее продолжим путь в небольшой и очень живописный курортный город Дилижан. Погуляем по старому кварталу и отправимся на мастер-класс по приготовлению лагмаджо и салата табуле.
Лагмаджо — блюдо арабского происхождения, ставшее популярным в Армении благодаря репатриантам. Это аппетитные лепёшки с мясом, которые часто называют армянской пиццей. Традиционным мясом для него является баранина, однако при желании её можно заменить на говядину.
Вторым блюдом сегодняшнего мастер-класса станет табуле, также популярное в странах Ближнего Востока. Классический вариант табуле состоит из булгура, помидоров, петрушки и лука. В Армении это блюдо готовят немного по-другому — наряду с петрушкой используется кинза, укроп, базилик или мята.
Ближе к вечеру заедем в монастырь Агарцин, уютно расположившийся среди густых лесов близ Дилижана. Затем — возвращение в Ереван и окончание программы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ереван, аэропорт, утроЗавершение: Ереван, аэропорт, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.