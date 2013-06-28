Исследовать две страны и их столицы, сравнить кухни и насладиться видами гор и ущелий, озёр и рек
Ереван, центр города или аэропорт, до 10:00
8 июня
18 авг
8 сен
23 сен
76 500₽ за человека
Что посмотреть в Ереване на экскурсиях?
Для города, который относительно компактен и доступен для пеших прогулок, в Ереване есть на что посмотреть туристу.
Вы можете легко заполнить время, изучая архитектуру советских времен, бродя по рынкам и посещая бесчисленное количество музеев и галерей
Местные экскурсоводы
Ереван прекрасный город, и что бы получить от путешествия максимум, рекомендуем обязательно отправиться хотя бы на одну-две экскурсии с гидом, вам не придётся тратить много времени и нервов на планирование деталей маршрута. Вам нужно лишь выбрать понравившиеся экскурсии в нашем каталоге
Вариант для людей, которые в отпуске не хотят беспокоиться о транспорте, билетах, местах для посещения. Армения страна для всех вкусов и привычек. И вид отдыха, который был предложен Мартой нам очень подошел. Главное он очень гибок и его можно по желанию менять. Тебе предлагают основные статусные места, по желанию можешь попросить более углубленное изучение того, что тебе интересно. Марта очень профессиональный и грамотный человек. С душой относящаяся к своему делу. Всегда в хорошем настроении и с большим вниманием относящаяся к гостям. Что называется любое желание подхватывает и по возможности исполняет. Я и до поездки очень уважал этот народ, но увидев страну воочию, просто влюбился в Армению. По приезду над нами развернули купол безопасности и комфорта и свернули его только перед регистрацией на рейс домой. Спасибо Марте за это. Водитель, который с нами работал все время, это отдельная личность, с большим чувством юмора и невероятно добрый. Нарек дал понять, что мы не просто проходящий эпизод в работе. Чувствовалось отношение как к друзьям. А это дорогого стоит. У нас был свободный день, и мы попросили ещё раз посетить ущелье Каменная симфония. Ездили с Нареком, и он дал нам время на посещение сколько хотим. Туристический бизнес — это отношение к людям. В общем после поездки у меня появилось стойкая уверенность что у нас в Армении осталось два друга. Приятной неожиданностью были подарки от Марты. Нам грустно было расставаться. Спасибо Марта и Нарек за эти 4 дня. Спасибо Армения!
Большое спасибо Наташе и Никите за чудесное путешествие и душевный подход! Тур продуман до мелочей, все идеально организовано. Всю поездку наслаждались вкусной едой, интересными экскурсиями и невероятной красотой вокруг.
Впечатления от двух стран превзошли все ожидания, а воспоминания и приятные впечатления точно останутся в памяти надолго)
Путешествие очень понравилось.. Организаьоры Наталия и Никита блльшие молодцы,Все продумано и сделано для интереса и удобства туристов. Отели подобраны удачно,,экскурсоводы очень грамотные с большим багажом знаний. мы всем довольны. Удачи в бизнесе! И удачных туристов!!
Очень пожалел …..
Что не взял тур у Арама сразу на 7 дней. Но за эти четыре дня узнали столько.. :
1. Всё что было предложено посмотрели с отличными комментариями!
2. Останавливались на любой точке маршрута для съёмок, общения и мастер классов по лавашу
3. Отличный гид - водитель Сурен. Спасибо огромное ему!
4. В инете не найти то,что показал нам Арам за пешую прогулку по Еревану
Ну и трансфер трансфер аэродром - гостиница" Лилия" и обратно в любое время!!! В общем цена и качество на высоте!
В Армении куча неизведанных уголков и мы готовы снова побывать здесь!!!
Мы в восторге от этого тура! Наш гид Тигран и водитель Мартин великолепные замечательные люди!!! Экскурсия была очень содержательной, интересной,познавательной. Тигран настолько глубоко погрузил нас в историю страны и архитектуры, что мы перемиситлись во времени. Также мы познакомились с легендарным людьми! Ребята вы лучшие!!! Просветания вам!!! Здоровья и удачи во всем!!!
Тур превзошел все наши ожидания! Выбирала случайным образом по отзывам. Огромная благодарность организаторам тура и в частности нашему гиду Тиграну. Без него знакомство со страной не было бы столь ярким. Обширные знания истории, но при этом не скучные зазубренные лекции, а неторопливый рассказ. Очень интересно рассказывает про историю Армении и всех мест, которые мы посещали. Отличный сервис, программ гибкая, можно регулировать пребывание в том или ином месте на свое усмотрение. Гид готов помочь с любым вопросом и в целом очень уважительное отношение к гостям. Человек абсолютно влюбленный и гордящийся своей страной, смог передать это чувство и нам. Возникло желание приехать еще, чтобы отправиться по другим маршрутам. В Армении есть, что посмотреть. Рекомендую на 100%.
Нам откровенно не повезло с погодой - на протяжении большей части тура затянутое тучами небо скрывало прекрасные виды, а порой и вовсе "награждало" обильным дождем/снегом. Однако даже в такой ситуации Гарик старался максимально скрасить наше положение. И ему это удалось! Гарик корректировал программу с учетом наших пожеланий, знакомил с великолепными локациями и местной кухней, обильно снабжая энциклопедическими знаниями вперемешку с искрометными шутками. Благодаря ему и, пожалуй, самому аккуратному в всей Армении водителю Арману, мы открыли для себя воистину волшебную страну! После такого тура сложно будет искать варианты где-то еще)
Спасибо Левону за увлекательное путешествие по Армении! За два дня мы узнали очень много про историю и культуру страны. Увидели красивые места, сотворенные человеком и природой.
Тур грамотно организован с точки зрения маршрута и остановок, при такой насыщенной программе было достаточно времени на отдых и перекусы.
Однозначно рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану
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