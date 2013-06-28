Авторские туры в Ереване

Туры по городам Армении
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Влюбиться в Армению за 4 дня
Авторский тур
4 дня
Влюбиться в Армению за 4 дня
По договоренности (Ереван)
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
$405 за человека
«А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
Авторский тур
5 дней
«А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
Пройти по местам съёмок «Мимино», покормить кавказских оленей и насладиться фруктовым вином
Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
104 000 за всё до 3 чел.
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
Испечь армянский лаваш, продегустировать грузинские вина и погулять по набережной Батуми
Аэропорт Еревана, в течение дня
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
799$720 за человека
Большое армяно-грузинское приключение: Ереван, Тбилиси и Батуми
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Большое армяно-грузинское приключение: Ереван, Тбилиси и Батуми
Научиться готовить хлеб пури, пообедать на берегу Севана и насладиться вином на домашней винодельне
Аэропорт Еревана, до 14:00
30 июня
4 авг
18 авг
95 500 за человека
Согреваемся под весенним солнцем Армении: Ереван, Севан, Татев и Арарат
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Согреваемся под весенним солнцем Армении: Ереван, Севан, Татев и Арарат
Взлететь на "Крыльях Татева", побывать на домашней винодельне и увидеть "армянское море"
Аэропорт Еревана, рекомендуем выбирать рейсы с при...
7 мая
14 мая
11 июня
9 июля
$990 за человека
Тур по топовым местам Армении с возможностью выбора экскурсий
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Тур по топовым местам Армении с возможностью выбора экскурсий
Увидеть главные храмы страны, погулять по Еревану и полюбоваться Араратом
Ереван, аэропорт, точное время - по договорённости
10 мая
17 мая
24 мая
31 мая
296 за человека
Шестидневный тур по Армении
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Шестидневный тур по Армении
Площадь Республики
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
$800 за человека
Рождество и Пасха в первой христианской стране
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Рождество и Пасха в первой христианской стране
Узнать о тысячелетних традициях, увидеть древние храмы и величественные горы
Ереван, в лобби вашей гостиницы или другом месте п...
6 мая
7 июля
11 авг
24 авг
$765 за человека
На майские - в Армению: экспресс-тур по главным местам с мастер-классом
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
На майские - в Армению: экспресс-тур по главным местам с мастер-классом
Научиться делать армянский лаваш, влюбиться в «розовый город» Ереван и увидеть Севан
Аэропорт Еревана, время встречи зависит от ваших р...
$390 за человека
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Погулять в одном из древнейших городов мира, проникнуться красотой озера Севан и влюбиться в Грузию
Ереван, в течение дня
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
605$545 за человека
К границе с Ираном, в древний Мегри. Индивидуальный тур
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
К границе с Ираном, в древний Мегри. Индивидуальный тур
Побывать в самом южном городе Армении, рассмотреть средневековую архитектуру и полюбоваться видами
Ереван, 08:30-09:00
22 мая
23 мая
12 июня
13 июня
$539 за всё до 8 чел.
Насыщенный отпуск в Армении и Грузии с дегустациями коньяков и вин
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Насыщенный отпуск в Армении и Грузии с дегустациями коньяков и вин
Сравнить две страны, приготовить хинкали и услышать грузинские тосты от местного жителя
аэропорт Еревана, первая половина дня
27 мая
$1 200 за человека
Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и дегустацией
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
7 дней
Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и дегустацией
Научиться готовить лаваш, попробовать армянские вина на заводе и увидеть бескрайний Севан
Аэропорт Еревана, время встречи по договорённости
30 дек
13501 080 за человека
Двухдневный тур с ночёвкой в Горисе
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур с ночёвкой в Горисе
Адрес вашего проживания
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
от $420 за всё до 3 чел.
Топовые достопримечательности южной Армении
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Топовые достопримечательности южной Армении
Прокатиться по самой длинной канатной дороге в мире и увидеть «армянский Стоунхендж»
Ереван, 08:00-13:00
28 июня
13 дек
13 000 за человека
Жемчужина Армении с экскурсией на Tesla
Авторский тур
1 день 6 часов
Жемчужина Армении с экскурсией на Tesla
Ереван, ул. Арабкир Мамикинянц, д. 2
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
$220 за человека
Армения: от зари христианства до наших дней
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Армения: от зари христианства до наших дней
Посетить старинные монастыри, увидеть все объекты ЮНЕСКО страны и открыть тайны древнего алфавита
Аэропорт Еревана, любое удобное время прилёта
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
49 000 за человека
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
Увидеть гордую вершину Арарата, распробовать вино из местных погребов и пролететь над ущельем
Аэропорт Еревана, 16:00
11 мая
18 мая
25 мая
1 июня
7700069 300 за человека
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
Полюбоваться горами, архитектурой и природой и прогуляться по столице
Ереван, аэропорт «Звартноц»
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
78 000 за человека
Весеннее настроение Армении: тур с экскурсией на коньячный завод «Ной-Арарат»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
4 дня
Весеннее настроение Армении: тур с экскурсией на коньячный завод «Ной-Арарат»
Увидеть старейший в стране храм и узнать секрет настоящего армянского коньяка
Аэропорт Еревана, время встречи зависит от ваших р...
9 мая
$320 за человека
Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
Увидеть за одно путешествие Армению и Грузию и попробовать знаменитую минеральную воду из источника
Ереван, в течение дня
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
982$884 за человека
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
Научиться готовить шесть традиционных блюд и увидеть культурные и природные богатства страны
Ереван, аэропорт, утро
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
67 500 за человека
Все грани Армении: вкусы, природа и история
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Все грани Армении: вкусы, природа и история
Рассмотреть древности, совершить поход в горы, погрузиться в культуру и отведать традиционную кухню
В аэропорту Еревана в 12:30 (точное место встречи ...
1 июня
$970 за человека
Горнолыжные выходные в Цахкадзоре: индивидуальный тур в формате «всё включено»
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Горнолыжные выходные в Цахкадзоре: индивидуальный тур в формате «всё включено»
Покорить склоны, прокатиться на автомобиле Tesla и посетить древний монастырь
Ереван, аэропорт, утро
$150 за человека
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Почувствовать себя специалистом по винам, научиться печь лаваш и увидеть сразу две страны
Ереван, в течение дня
2 мая
9 мая
16 мая
23 мая
825$743 за человека
Открывая сокровища Армении: тур с включённым перелётом
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Открывая сокровища Армении: тур с включённым перелётом
Погулять по столице, перепробовать коньяки, увидеть библейскую гору и армянское море
аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
3 мая
7 июня
28 июня
26 июля
62 000 за человека
Классический тур в Армению: Ереван, Дилижан, пещерный город и древние монастыри
🚗 На машине
скидка
5%
Авторский тур
8 дней
Классический тур в Армению: Ереван, Дилижан, пещерный город и древние монастыри
Побывать в Птичьей пещере, полетать на «Крыльях Татева» и попробовать лучший коньяк
Аэропорт Еревана, время встречи зависит от ваших р...
19 мая
2 июня
16 июня
30 июня
770$732 за человека
Сокровища северной Армении: Ахпат, Санаин и Одзун
Авторский тур
2 дня
Сокровища северной Армении: Ахпат, Санаин и Одзун
Насладиться видами Касахского ущелья, увидеть «Аллею букв» и посетить монастыри Ахпат и Санаин
Местро и время встречи обговаривается индивидуальн...
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
69 500 за всё до 3 чел.
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
Изучить достопримечательности от Еревана до Гудаури, посетить места съёмок «Мимино» и родину Сталина
аэропорт Еревана, первая половина дня
7 июня
28 июня
26 июля
16 авг
97 000 за человека
Символы Армении - горы и храмы, кухня и коньяк
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Символы Армении - горы и храмы, кухня и коньяк
Продегустировать знаменитые напитки, узнать о тысячелетних традициях и научиться печь лаваш
Ереван, 10:00. Точное место встречи - по договорен...
7 мая
13 мая
19 мая
25 мая
65 000 за всё до 6 чел.
2-дневный тур: Монастыри Хор Вирап, Нораванк, Татев, оз. Севан
Авторский тур
2 дня
2-дневный тур: Монастыри Хор Вирап, Нораванк, Татев, оз. Севан
Адрес Вашего проживания
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
от $586 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Армению: главные исторические памятники и природные чудеса
Авторский тур
3 дня
Влюбиться в Армению: главные исторические памятники и природные чудеса
Полакомиться армянскими сыром и вином, прокатиться на «Крыльях Татева» и узнать тайны Хндзореска
Место и время встречи обговаривается индивидуально
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
109 000 за всё до 3 чел.
Загадочная Армения: гастро-тур и пещерный городок
Авторский тур
2 дня
Загадочная Армения: гастро-тур и пещерный городок
По договоренности (Ереван)
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
$299 за человека
Древние храмы и природа Армении за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Древние храмы и природа Армении за 4 дня
Полюбоваться армянской Швейцарией с канатной дороги и исследовать языческий храм Солнца
Международный Аэропорт Звартноц
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
70 000 за человека
Страна любви и эмоций. Душа Армении за 2 дня
Авторский тур
2 дня
Страна любви и эмоций. Душа Армении за 2 дня
По договоренности (Ереван)
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
$299 за человека
Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
Посетить вековые святыни, прикоснуться к наследию и побродить по улочкам старинных городов
Аэропорт Еревана, любое время прилёта
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
95 500 за человека
Окрыляющее путешествие в Татевский монастырь
🚶 Пешая
Авторский тур
1.5 день
1 отзыв
Окрыляющее путешествие в Татевский монастырь
Ваш отель
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
$570 за всё до 3 чел.
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
Искупаться в бассейнах под Чёртовым мостом, посетить гранатовую винодельню и погулять в Мегри
Ереван, Проспект Комитаса 1, 06:00
6 июня
175 за человека
Армения: знакомство с краем гор и монастырей
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Армения: знакомство с краем гор и монастырей
Увидеть знаковые места, попробовать вино и ощутить силу природы
Ваша гостиница или аэропорт Еревана в первой полов...
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
37 500 за человека
Тур-знакомство с Арменией: знаменитые храмы, Симфония камней и розовая столица
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство с Арменией: знаменитые храмы, Симфония камней и розовая столица
Побывать в знаковых местах Еревана, научиться печь армянский лаваш и увидеть легендарные монастыри
Ереван, 16:00
31 мая
21 июня
5 июля
340 за человека
Самые яркие места Армении за 5 дней: Ереван, Севан, Дилижан и древние храмы
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Самые яркие места Армении за 5 дней: Ереван, Севан, Дилижан и древние храмы
Познакомиться с культурой и природой Армении и увидеть армянский Ватикан
Аэропорт Звартноц (Ереван)
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
60 000 за человека
Шесть ярких дней в Армении
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Шесть ярких дней в Армении
Исследовать старейший языческий храм и насладиться природными видами озера Севан
Аэропорт Звартноц (Ереван)
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
88 500 за человека
Армянские удовольствия: вкусы и виды
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Армянские удовольствия: вкусы и виды
Погулять по Еревану, попробовать легендарный коньяк и исследовать древние памятники архитектуры
Ереван, 10:00. Точное место встречи - по договорен...
4 мая
10 мая
16 мая
22 мая
65 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Попробовать армянские сыры, подняться к крепости Смбатаберд и полюбоваться озером Севан
Местро и время встречи обговаривается индивидуальн...
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
75 000 за всё до 3 чел.
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
Исследовать две страны и их столицы, сравнить кухни и насладиться видами гор и ущелий, озёр и рек
Ереван, центр города или аэропорт, до 10:00
8 июня
18 авг
8 сен
23 сен
76 500 за человека

Что посмотреть в Ереване на экскурсиях?

Для города, который относительно компактен и доступен для пеших прогулок, в Ереване есть на что посмотреть туристу. Вы можете легко заполнить время, изучая архитектуру советских времен, бродя по рынкам и посещая бесчисленное количество музеев и галерей

Местные экскурсоводы

Ереван прекрасный город, и что бы получить от путешествия максимум, рекомендуем обязательно отправиться хотя бы на одну-две экскурсии с гидом, вам не придётся тратить много времени и нервов на планирование деталей маршрута. Вам нужно лишь выбрать понравившиеся экскурсии в нашем каталоге

Последние отзывы на туры

  • П
    Петр
    26 апреля 2024
    «Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
    Вариант для людей, которые в отпуске не хотят беспокоиться о транспорте, билетах, местах для посещения. Армения страна для всех вкусов и привычек. И вид отдыха, который был предложен Мартой нам очень подошел. Главное он очень гибок и его можно по желанию менять. Тебе предлагают основные статусные места, по желанию можешь попросить более углубленное изучение того, что тебе интересно. Марта очень профессиональный и грамотный человек. С душой относящаяся к своему делу. Всегда в хорошем настроении и с большим вниманием относящаяся к гостям. Что называется любое желание подхватывает и по возможности исполняет. Я и до поездки очень уважал этот народ, но увидев страну воочию, просто влюбился в Армению. По приезду над нами развернули купол безопасности и комфорта и свернули его только перед регистрацией на рейс домой. Спасибо Марте за это. Водитель, который с нами работал все время, это отдельная личность, с большим чувством юмора и невероятно добрый. Нарек дал понять, что мы не просто проходящий эпизод в работе. Чувствовалось отношение как к друзьям. А это дорогого стоит. У нас был свободный день, и мы попросили ещё раз посетить ущелье Каменная симфония. Ездили с Нареком, и он дал нам время на посещение сколько хотим. Туристический бизнес — это отношение к людям. В общем после поездки у меня появилось стойкая уверенность что у нас в Армении осталось два друга. Приятной неожиданностью были подарки от Марты. Нам грустно было расставаться. Спасибо Марта и Нарек за эти 4 дня. Спасибо Армения!
  • Д
    Дарья
    22 апреля 2024
    Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
    Большое спасибо Наташе и Никите за чудесное путешествие и душевный подход! Тур продуман до мелочей, все идеально организовано. Всю поездку наслаждались вкусной едой, интересными экскурсиями и невероятной красотой вокруг. Впечатления от двух стран превзошли все ожидания, а воспоминания и приятные впечатления точно останутся в памяти надолго)
  • Д
    Данил
    22 апреля 2024
    Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
    Все было прекрасно, отличный маршрут и отличная организация. Крайне рекомендую! Большое спасибо ребятам за тур!
  • Ю
    Юлия
    22 апреля 2024
    Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
    Путешествие очень понравилось.. Организаьоры Наталия и Никита блльшие молодцы,Все продумано и сделано для интереса и удобства туристов. Отели подобраны удачно,,экскурсоводы очень грамотные с большим багажом знаний. мы всем довольны. Удачи в бизнесе! И удачных туристов!!
  • i
    igor
    18 апреля 2024
    Только вы и Армения: индивидуальный тур
    Очень пожалел ….. Что не взял тур у Арама сразу на 7 дней. Но за эти четыре дня узнали столько.. : 1. Всё что было предложено посмотрели с отличными комментариями! 2. Останавливались на любой точке маршрута для съёмок, общения и мастер классов по лавашу 3. Отличный гид - водитель Сурен. Спасибо огромное ему! 4. В инете не найти то,что показал нам Арам за пешую прогулку по Еревану Ну и трансфер трансфер аэродром - гостиница" Лилия" и обратно в любое время!!! В общем цена и качество на высоте! В Армении куча неизведанных уголков и мы готовы снова побывать здесь!!!
    Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….
  • М
    Михаил
    14 апреля 2024
    Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
    Отличный тур, чтобы посмотреть основные направления в Армении и развитие армянской культуры. Гид приятный, хороший водитель. советую.
  • О
    Ольга
    10 апреля 2024
    Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
    Мы в восторге от этого тура! Наш гид Тигран и водитель Мартин великолепные замечательные люди!!! Экскурсия была очень содержательной, интересной,познавательной. Тигран настолько глубоко погрузил нас в историю страны и архитектуры, что мы перемиситлись во времени. Также мы познакомились с легендарным людьми! Ребята вы лучшие!!! Просветания вам!!! Здоровья и удачи во всем!!!
  • Т
    Тамара
    3 апреля 2024
    Классика Айастана: тур по знаковым достопримечательностям в мини-группе
    Тур превзошел все наши ожидания! Выбирала случайным образом по отзывам. Огромная благодарность организаторам тура и в частности нашему гиду Тиграну. Без него знакомство со страной не было бы столь ярким. Обширные знания истории, но при этом не скучные зазубренные лекции, а неторопливый рассказ. Очень интересно рассказывает про историю Армении и всех мест, которые мы посещали. Отличный сервис, программ гибкая, можно регулировать пребывание в том или ином месте на свое усмотрение. Гид готов помочь с любым вопросом и в целом очень уважительное отношение к гостям. Человек абсолютно влюбленный и гордящийся своей страной, смог передать это чувство и нам. Возникло желание приехать еще, чтобы отправиться по другим маршрутам. В Армении есть, что посмотреть. Рекомендую на 100%.
  • Е
    Евгений
    3 апреля 2024
    В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
    Нам откровенно не повезло с погодой - на протяжении большей части тура затянутое тучами небо скрывало прекрасные виды, а порой и вовсе "награждало" обильным дождем/снегом. Однако даже в такой ситуации Гарик старался максимально скрасить наше положение. И ему это удалось! Гарик корректировал программу с учетом наших пожеланий, знакомил с великолепными локациями и местной кухней, обильно снабжая энциклопедическими знаниями вперемешку с искрометными шутками. Благодаря ему и, пожалуй, самому аккуратному в всей Армении водителю Арману, мы открыли для себя воистину волшебную страну! После такого тура сложно будет искать варианты где-то еще)
  • В
    Валерия
    24 марта 2024
    Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
    Спасибо Левону за увлекательное путешествие по Армении! За два дня мы узнали очень много про историю и культуру страны. Увидели красивые места, сотворенные человеком и природой. Тур грамотно организован с точки зрения маршрута и остановок, при такой насыщенной программе было достаточно времени на отдых и перекусы. Однозначно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану

Самые популярные туры в Ереване
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Влюбиться в Армению за 4 дня
  2. «А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
  3. Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
  4. Большое армяно-грузинское приключение: Ереван, Тбилиси и Батуми
  5. Согреваемся под весенним солнцем Армении: Ереван, Севан, Татев и Арарат
Что посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Озеро Севан
  2. Хор Вирап
  3. Гарни
  4. Дилижан
  5. Монастырь Хор Вирап
  6. Татев
  7. Татевский монастырь
  8. Арени
  9. Площадь Республики
  10. Гора Арарат
Сколько стоит тур в Ереване в апреле 2024
Сейчас в Ереване можно забронировать 61 тур от $150 до $109 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Откройте для себя культурное богатство Еревана через разнообразные туры на русском языке. Здесь вы найдете актуальные предложения на 2024 год с указанием цен. Ознакомьтесь с отзывами, чтобы сделать осознанный выбор и заказать тур, которая раскроет все достопримечательности города. Ереван ждет вас зимой и летом — бронируйте сейчас и наслаждайтесь качественным сервисом по доступным ценам!
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