Увидеть "армянский Стоунхендж" и "маленькую Швейцарию", отведать вина и сыры и испечь лаваш
Будете обедать национальными блюдами, а также пройдёте дегустации на винном заводе и сырной ферме и мастер-класс по выпечке лаваша.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$760
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 12+
Оплачивать оставшуюся стоимость тура гиду на месте необходимо в армянских драмах.
Проживание. Двухместное размещение в отелях 3* в Горисе, Джермуке и Дилижане. Проживание в гостинице в Ереване в стоимость тура не входит.
Питание. В стоимость тура включены 3 завтрака в отелях в регионах, 5 обедов, дегустации вина и сыра, 1 л воды на человека ежедневно. Ужины, обед на фудкорте и остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.
Программа тура по дням
Гегамский хребет, Азатское водохранилище, монастырь Гегард, мастер-класс
Утром встретимся в Ереване и отправимся к западным склонам Гегамского хребта. По дороге остановимся у уникального архитектурного сооружения — арки Чаренца, где полюбуемся панорамами Арарата и долины.
Посетим Азатское водохранилище с изумительным цветом воды. Поднимемся к монастырю Гегард, частично высеченному в скалах. Комплекс известен святыми реликвиями, которые в нём хранились. Самая важная — копьё, которым пронзили тело распятого Иисуса Христа.
Во время обеда пройдём мастер-класс по выпечке лаваша и отведаем получившиеся изделия с сыром и свежей зеленью. Осмотрим античный храм и руины крепости в Гарни. Неприступная цитадель в горах была построена в 1 веке и служила резиденцией армянских царей.
Побываем в ущелье Гарни, которое называют «симфонией камней» благодаря базальтовым столбам, напоминающим орган. Вечером вернёмся в Ереван.
Знакомство с Ереваном
Поближе познакомимся со столицей Армении — отправимся гулять по Еревану пешком. Увидим парк Победы, оперный театр, площади Свободы и Республики и многие другие достопримечательности. Заглянем на сувенирный и продуктовый рынки.
Сделаем перерыв на обед и посетим фудкорт (за доплату). Продолжим исследовать сердце страны. Осмотрим кафедральный собор Григория Просветителя, вокзальную площадь и памятник герою народного эпоса Давиду.
Вечером с желающими соберёмся поужинать в сопровождении фольклорной танцевальной программы под аккомпанемент национальных инструментов (за доплату, бронировать необходимо заранее).
Монастыри Хор Вирап и Нораванк, дегустация на винном заводе, пещера Арени
Утром поедем в долину у подножия Арарата. Посетим одну из самых почитаемых святынь армянской церкви — монастырь Хор Вирап, где долгие годы был заточён первый католикос Григорий Просветитель.
Заедем в село Суренаван, где живут аисты. Через ущелье доберёмся до монастыря Нораванк — одного из самых значимых духовных центров Армении.
Отправимся на экскурсию по винному заводу в Арени и продегустируем несколько сортов вина. Будем обедать шашлыком, приготовленным в тонире (тандыре).
Прогуляемся по карстовой пещере Арени, также известной как «птичья пещера». Проведённые раскопки выявили, что в ней жили люди ещё в 6 тысячелетии до н. э. Вечером прибудем в Горис и разместимся в отеле.
Пещерный город, Татевский монастырь, комплекс Караундж, Шакинский водопад и Джермук
Позавтракав, исследуем пещерный город в селе Хндзореск и пройдём по подвесному мосту на высоте 62 м. Посетим Татевский монастырь, построенный на стыке 9 и 10 веков.
После обеда изучим «армянский Стоунхендж» — древний мегалитический комплекс Караундж, состоящий из множества стоячих камней. Побываем у живописного Шакинского водопада и прогуляемся по галерее минеральных вод курорта Джермук. На ночь остановимся в местной гостинице.
Джермукский водопад, озеро Севан и монастырь, дегустация на сырной ферме
После завтрака отправимся к Джермукскому водопаду, называемому «косами русалки». Поднимемся на перевал Варденянц к караван-сараю, стоявшему на Великом Шёлковом пути, и жемчужине Армении — озеру Севан.
Заглянем на сырную ферму и продегустируем несколько видов сыров. Осмотрим резные стеллы на средневековом кладбище Норатус и Севанский монастырь. Пообедаем дарами озера, любуясь его панорамой. Вечером прибудем в «маленькую Швейцарию» — Дилижан — и разместимся в отеле.
Дилижан, монастырь Агарцин, гора Арагац
Утром пройдёмся по атмосферной главной туристической улице Дилижана со старинными домиками и резными балкончиками. Поедем в национальный парк, где посетим средневековый монастырь Агарцин и небольшое озеро Парз. За доплату желающие смогут покататься на лодках или зиплайне.
Обедать будем в третьем по величине городе Армении Ванадзоре. Затем через Спитакский перевал поднимемся к горе Арагац. На нашем пути также встретятся ущелье реки Касах, апостольский монастырь Сагмосаванк и памятник армянскому алфавиту. Во второй половине дня прибудем в Ереван и попрощаемся.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом и водителем
- Входные билеты по программе
- Проживание в Горисе, Джермуке и Дилижане (3 ночи)
- 3 завтрака в отелях в регионах и 5 обедов
- Дегустация на винном заводе
- Дегустация на сырной ферме
- Мастер-класс по выпечке лаваша
- 1 л воды на человека ежедневно
Что не входит в цену
- Билеты в Ереван и обратно
- Ужины, обед на фудкорте и остальное питание
- Проживание в Ереване - 54-130 $
- Катание на лодке или зиплайне
- Доплата за одноместное размещение (3 ночи) - 86 $
- Доплата за дополнительное место в номере (3 ночи) - 76 $
- Для групп более 6 человек возможна организация индивидуального тура в любую удобную дату