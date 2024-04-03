Утром встретимся в Ереване и отправимся к западным склонам Гегамского хребта. По дороге остановимся у уникального архитектурного сооружения — арки Чаренца, где полюбуемся панорамами Арарата и долины.

Посетим Азатское водохранилище с изумительным цветом воды. Поднимемся к монастырю Гегард, частично высеченному в скалах. Комплекс известен святыми реликвиями, которые в нём хранились. Самая важная — копьё, которым пронзили тело распятого Иисуса Христа.

Во время обеда пройдём мастер-класс по выпечке лаваша и отведаем получившиеся изделия с сыром и свежей зеленью. Осмотрим античный храм и руины крепости в Гарни. Неприступная цитадель в горах была построена в 1 веке и служила резиденцией армянских царей.

Побываем в ущелье Гарни, которое называют «симфонией камней» благодаря базальтовым столбам, напоминающим орган. Вечером вернёмся в Ереван.