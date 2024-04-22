Армянское вино, национальная кухня, ароматные лепёшки из тандыра и запорошенные вершины — хорошо, а в комплекте с Грузией — ещё лучше. Всего за 6 дней авторского комбинированного тура по Армении и Грузии вы увидите главные достопримечательности двух стран: в Армении — полюбуетесь озером Севан и прогуляетесь по Еревану, в Грузии — постараетесь не заплутать на узких улочках Тбилиси и узнаете секреты производства напитка на крупнейшем винном заводе. В ходе группового тура по Грузии и Армении вас ждут мастер-класс по изготовлению традиционных грузинских пури и море легенд, преданий и проникновенных тостов от местных гидов.

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Описание

Организационные детали

Участие в туре возможно с 10 лет.

Виза гражданам РФ не требуется. Прилететь в страну вы можете по загранпаспорту.

100% возврат в течении 24 часов после внесения предоплаты. За 35 дней до начала тура — возврат всех средств, кроме ФПР 15% от полной стоимости тура От 34 до 20 дней — 50% от внесенной предоплаты после вычета ФПР 15% от полной стоимости тура За 20 дней и менее до начала тура — без возврата.

Обращаем внимание, что в туре нет профессионального гида. Организаторы полностью проводят тур, но у нас нет микрофона и о каждом доме по дороге мы не рассказываем. Организаторы дадут основную информацию о локациях по маршруту. Профессиональный гид будет в экскурсии по Тбилиси (она займет 3-4 часа) и по Армении во 2 день.

В туре возможно изменение последовательности дней по усмотрению организаторов. Вся программа сохраняется в полном объёме, а также аэропорты прилёта и вылета.