Побывать на домашней винодельне, научиться готовить чурчхелу и погулять по городу любви
Всего за 6 дней авторского комбинированного тура по Армении и Грузии вы увидите главные достопримечательности двух стран: в Армении — полюбуетесь озером Севан и прогуляетесь по Еревану, в Грузии — постараетесь не заплутать на узких улочках Тбилиси и узнаете секреты производства напитка на крупнейшем винном заводе.
В ходе группового тура по Грузии и Армении вас ждут мастер-класс по изготовлению традиционных грузинских пури и море легенд, преданий и проникновенных тостов от местных гидов.
июн
июл
июл
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|73 840 ₽
Описание
Организационные детали
Участие в туре возможно с 10 лет.
Виза гражданам РФ не требуется. Прилететь в страну вы можете по загранпаспорту.
100% возврат в течении 24 часов после внесения предоплаты. За 35 дней до начала тура — возврат всех средств, кроме ФПР 15% от полной стоимости тура От 34 до 20 дней — 50% от внесенной предоплаты после вычета ФПР 15% от полной стоимости тура За 20 дней и менее до начала тура — без возврата.
Обращаем внимание, что в туре нет профессионального гида. Организаторы полностью проводят тур, но у нас нет микрофона и о каждом доме по дороге мы не рассказываем. Организаторы дадут основную информацию о локациях по маршруту. Профессиональный гид будет в экскурсии по Тбилиси (она займет 3-4 часа) и по Армении во 2 день.
В туре возможно изменение последовательности дней по усмотрению организаторов. Вся программа сохраняется в полном объёме, а также аэропорты прилёта и вылета.
Проживание. Будем жить в отеле 3-4* в Ереване, в отеле «Hotel Adora» / «Vera Hills Boutique Hotel» в Тбилиси, в «Sunshine Kazbegi» / «Hotel Horizon Kazbegi» в Казбеги, 2-местное размещение с удобствами в номере. Возможно размещение в других отелях того же уровня.
Питание. В программу путешествия по Армении и Грузии включены завтраки.
Дети. Участие в туре возможно с 10 лет.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Армению
Встречаемся в аэропорту столицы Армении — Еревана — в 14:00 и отправляемся в отель. После заселения прогуляемся по столице Армении: побываем на вершине «Каскада» — многоуровневой смотровой площадки и полюбуемся Араратом, подсвеченным лучами заходящего солнца. Увидим необычные скульптуры и арт-объекты города, пройдём через площадь Свободы, свернём на Северный проспект и посетим площадь Республики — сердце Еревана.
Заглянем на рынок «ГУМ». Закупимся сувенирами, пополним запасы вина, сладостей и сухофруктов и в конце первого дня тура пойдём на ужин в колоритную таверну, чтобы насладиться национальной кухней Армении и познакомиться друг с другом.
Дилижан, обед на озере Севан и Гарни
Разместимся в машине и отправимся за пределы города, слушая рассказ местного гида об удивительной истории Армении и её народа. Остановимся у монастыря Агарцин, что на армянском означает «игра орлов». Самая древняя постройка комплекса, возвышающегося над лесным полотном, относится к 11 веку — церковь Святого Григора была создана спасающимся от преследования монахами.
Следующая точка маршрута группового тура по Армении — город Дилижан, прозванный «местной Швейцарией» за колоритные узкие улочки, живописные домики с резными балконами и брусчатые дорожки.
Остановимся у голубой жемчужины Армении и со смотровой площадки рассмотрим Севан, окружённый горными вершинами. Обед устроим на берегу — насладимся свежевыловленным сигом и тёртой и обжаренной в сливочном масле картошечкой, любуясь завораживающими пейзажами.
Затем прогуляемся до лестницы к монастырю Севанаванк, основанному монахами-отшельниками в 8 веке. Преодолеем 200 ступеней и окажемся у уникального памятника армянскому зодчеству: святыня возведена из неотполированных блоков чёрной вулканической породы. Отсюда открывается захватывающих дух вид на Севан.
Сделаем эффектные фотографии и поедем дальше, нас уже ждёт «Симфония камней» в ущелье Гарни. Скалы здесь имеют причудливую форму узких столбов и напоминают трубы органа.
Полюбуемся чудом природы и отправимся дальше по Армении — в монастырь Гегард 4 века, высеченный из мраморных монолитов и словно выросший прямо из земли. Рассказывают, что здесь хранилось «Копьё судьбы», которым римский воин пронзил сердце распятого Иисуса. Пройдём по пещерным кельям и заглянем в часовню, высеченную в камне. У монастыря желающие смогут попробовать гату — традиционный сладкий пирог с начинкой.
Продолжим путешествие и заедем в Гарни. Покажется, будто мы оказались в Афинах и любуемся на Акрополь. Вы увидите единственную сохранившуюся в Армении языческую святыню, построенную по канонам греческой архитектуры: колонны, крыша с треугольным фронтоном и широкая лестница. Нам повезёт застать Гарни в сумерках, когда античный шедевр подсвечивается огнями. Обратите внимание: в разные даты тура храм посещается при дневном, либо при вечернем освещении. Увидеть Гарни с подсветкой не 100% вероятность
Вечером вернёмся в Ереван и поужинаем.
В туре 28 апреля-3 мая переезд в Тбилиси будет в этот же вечер из Дилижана после всей программы. Приезд в отель в Тбилиси около 23:00-24:00 в зависимости от прохождения границы.
Экскурсия по Тбилиси
Позавтракаем и поедем в Грузию. Проведём в пути 5-6 часов, в зависимости от прохождения границы и дорожной ситуации. По пути будем любоваться оранжево-красными скалами, перевалами и вершинами.
Заселимся в отель, пообедаем и в 16:00 начнём прогулку-экскурсию по старинной и новой частям столицы Грузии. Местный гид проведёт по колоритным улочкам и выведет на широкие проспекты, погрузит в грузинские обычаи и расскажет историю основания Тифлиса. Вас ждёт подъём по канатной дороге к смотровой площадке, с которой открывается захватывающий вид на визитную карточку Тбилиси — монумент «Мать Картли» и крепость Нарикала.
За 3-4 часа экскурсионного тура мы побываем на площади Свободы, пройдём по мосту Мира, заглянем в парк Рике и Инжировое ущелье, увидим серную баню, в которой бывал А. С. Пушкин, посетим водопады в самом центре города и полюбуемся башней Габриадзе у театра Марионеток.
После насыщенной экскурсии — свободное время. Вы сможете вернуться в отель и отдохнуть, прогуляться по вечернему городу самостоятельно, расслабиться в серных банях, поужинать в ресторане или недорогом кафе.
В даты тура 28 апреля-3 мая экскурсия начнется в 11:00, после чего у вас будет свободное время.
Кахетия и дегустация вина
Сегодня отправимся в Кахетию, на восток страны, чтобы узнать секрет вкуснейшего грузинского вина. В дороге проведём 2-3 часа. Побываем на одном из крупнейших заводов по производству напитка — «Хареба». Узнаем о технологии производства вина на экскурсии, а затем прогуляемся по территории и пройдём по Кварельскому тоннелю длиной в 7.7 км, прорубленному в Кавкзаском скальном массиве. Здесь располагаются фирменный магазин, дегустационный зал и хранятся квеври с вином — керамические изделия, напоминающие амфоры без ручек.
После дегустации посетим мастер-класс по выпечке традиционного грузинского хлеба пури в тандыре, а затем приготовим чурчхелу из натурального виноградного сока с грецкими орехами.
Заедем в город любви Сигнахи, живописно расположившийся на склонах горы. Когда-то именно здесь художник Нико Пиросмани, страстно влюблённый в девушку, преподнёс ей в подарок «миллион алых роз», что легло в основу знаменитой песни, но она отвергла его чувства.
Прогуляемся по городку с атмосферными брусчатыми улочкам, заглянем в уютные внутренние дворики и заберёмся на сторожевую башню, чтобы увидеть Сигнахи с высоты. Если повезёт, застанем в городе шумную и весёлую грузинскую свадьбу — ЗАГС здесь работает 24 часа, а расписаться могут любые желающие.
Побываем в монастыре Бодбе, где похоронена святая равноапостольная Нино. Полюбуемся головокружительным видом Алазанской долины и города. Обедать будем в кафе на смотровой площадке с видом на Сигнахи.
Финалом дня станет посещение семейной винодельни. На дегустации вы попробуете 10-12 сортов вина, узнаете историю производства напитка от основателя и услышите настоящие грузинские тосты из рога. По традиции дома вы оставите свой след маркером на потолке или стене, сделаете фотографию с ёлкой из бутылок и увидите, как гонят чачу. Купим бутылочку вина (или не одну!) и вечером вернёмся в Тбилиси.
Военно-Грузинская дорога, Арка Дружбы и Казбек
Путь пройдёт по живописной Военно-Грузинской дороге, известной ещё с 19 века. Сделаем остановку у храма Джвари, чтобы увидеть один из самых известных пейзажей в стране — именно здесь сливаются Арагва и Кура, а ещё видна Мцхета, первая столица Грузии.
Затем остановимся у средневековой крепости Ананури 16 века, которую так и не удалось взять ни одному захватчику во время местных феодальных войн. Поднимемся на смотровую площадку башни, пройдём по узкой тропинке вдоль оборонительной стены и сделаем эффектные кадры крепости на фоне лазури Жинвальского водохранилища. Увидим Арку Дружбы, застывшую на обрыве с головокружительным видом на Долину дьявола.
Побываем на перевале с высотой 2395 метров, увидим сторожевую башню. А ещё заедем в необычную локацию, где в камнях высечены огромные головы видных грузинских деятелей.
Затем прогуляемся к Гвелетским Большому и Малому водопадам. В маленьком селении оставим машину и дальше пойдём пешком через можжевеловую рощу в ущелье. Полюбуемся впечатляющим зрелищем — застывшими во льдах водными громадами. Прогулка состоится при благоприятных и подходящих погодных условиях.
Прибудем в Казбеги и заселимся в гостевой дом с невероятным видом на горные вершины. Поужинаем в местном кафе.
Отъезд
Последний день тура начнём с первыми лучами солнца, чтобы застать рассвет, скользящий по вершине Казбека. После завтрака на внедорожниках отправимся к троицкой церкви Гергети на высоте 2170 м, возвышающейся над посёлком. Отсюда полюбуемся пятитысячником Казбек, манящим альпинистов со всего мира, мечтающих покорить вершину.
По возвращению соберём вещи, выселимся из гостевого дома и в 09:00-10:30 поедем в аэропорт Владикавказа. Выезжаем заранее, чтобы оставить запас времени в случае, если дорогу закроют из-за погодных условий. Советуем выбирать рейсы после 18:00. Ехать до аэропорта около 2 часов. Если прибудем в город раньше, вы сможете насладиться осетинскими пирогами или погулять по Владикавказу.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в бутик-отелях 3-4* в Ереване и Тбилиси, в мини-отеле в Казбеги
- Завтраки
- Трансферы по программе
- Трансферы из аэропорта Еревана и в аэропорт Владикавказа
- Дегустации и экскурсии по винодельням
- Мастер-классы по изготовлению пури и чурчхелы
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Подъём на джипах к храму Гергети
- Услуги гида в экскурсии по Тбилиси (3-4 ч) и в поездке по Армении во 2 день
- Сопровождение организаторами
- Обратите внимание: цена на все туры с 28 апреля - 73 900 рублей
Что не входит в цену
- Билеты до Еревана и обратный вылет из Владикавказа
- Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Впечатления от двух стран превзошли все ожидания, а воспоминания и приятные впечатления точно останутся в памяти надолго)
Экскурсоводы Кристина в Армении и Елена в Грузии, ценители своей истории и своего дела. В целом весь маршрут насыщенный, по всей локации указанной в программе прошли, свободного времени хватало, но не так много как хотелось бы мне, например в Грузии. В любом случае это повод приехать уже самостоятельно обратно. Также организатор освещает места к посещению в свободное время, какие магазины могут быть интересны и где бюджетно вкусно поесть.
Это был мой первый опыт путешествия в туре с незнакомыми мне людьми, и я не пожалела. Мы отлично провели время 👍🏻
Из пожеланий по туру хотела бы обратить внимание организаторов на
координацию времени во время прогулок, обедов и тд. Понятное дело, время это такой ресурс, который не всегда можно четко отследить (особенно если кто-то отстанет от группы) 😄 но кто мы если не будем совершенствоваться? ☺️
В завершении хотела бы Наташе и Никите пожелать цитатой Споука из Звездного пути «живите долго и процветайте» 🖖🏻
Желаю Вам расширять горизонты туров! Спасибо за прекрасные впечатления!
Созданы все условия для отличного отдыха, к организаторам можно всегда обратиться с любой просьбой, отзывчивые и решат все вопросы) А ещё интересные собеседники) Маршрут и выбор мест идеально продуманный!
На все интересующие меня вопросы до начала путешествия получила полные ответы от организатора тура Натальи. Так что спрашивайте все, что интересует!
Тур проводил Никита, очень доброжелательный, ответственный, коммуникабельный молодой человек.
Путешествие оказалось приятным. Компания была небольшая, поэтому было весело. Никита быстро решал организационные вопросы, учитывая наши пожелания. Поездки проходили на комфортабельных машинах. Номера в гостиницах, в которых останавливались хорошие, завтраки вкусные, голодными не останетесь. В ресторанах, которые рекомендовал Никита для обеда и ужина все было замечательно (хочу отметить большие порции! Брали одну на двоих!)
Впечатления о поездки остались только положительные. Очень понравился гид по Тбилиси - Елена, большой профессионал, мастер своего дела. Много интесного рассказала об истории Грузии, города. Да и сам Никита интересно, увлекательно рассказывает о местах, которые мы посещали.
Рекомендую обязательно посетить серные бани в Тбилиси!
Во избежание недоразумений и проблем на грузинской границе берите с собой (на всякий случай) российский паспорт, помимо заграничного.
Ребята, спасибо за прекрасное путешествие, знакомство с новыми странами!
Это было очень здорово!
Удачи, успехов и процветания!