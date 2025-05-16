Эта поездка покажет вам Армению с разных сторон: от сияющего озера Севан до камерного монастыря среди гор; от тихих улиц Дилижана до винных погребов Иджевана.
Один день — и вы полюбуетесь природой, прикоснётесь к истории и откроете для себя вкус настоящей Армении.
Описание экскурсии
Озеро Севан
Вы увидите одно из крупнейших высокогорных озёр в мире. Подниметесь на обзорную площадку, вдохнёте свежий воздух и увидите, как вода играет всеми оттенками синего.
Дилижан
Прогуляетесь по уютной улице Шарамбеян, заглянете в амфитеатр и сделаете фото с Мимино — персонажем, который давно стал символом армянского кино.
Монастырь Агарцин
Среди лесистых склонов прячется средневековый монастырь. Здесь вы познакомитесь с армянской духовной архитектурой и полюбуетесь прекрасными видами.
Иджеван — Армения в бокале
Вы попробуете местное вино и фруктовую водку и узнаете, в чём особенность армянского виноделия, каких традиций здесь придерживаются и какие редкие сорта винограда растут.
Организационные детали
- Остаток суммы необходимо перевести на карту (можно в рублях) за день до проведения экскурсии. Мы вышлем реквизиты после внесения предоплаты. Вернём деньги в случае отмены экскурсии с нашей стороны
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе (в зависимости от количества человек). Примеры транспорта можно увидеть в галерее
- В стоимость включена дегустация одного вида розового игристого вина и трёх видов фруктовой водки
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матевос — Организатор в Иджеване
Провёл экскурсии для 1305 туристов
Погрузитесь в атмосферу незабываемых путешествий с нашим агентством, которое много лет создаёт магию для своих путешественников! Вас встретит приветливый и опытный гид, вместе с которым вы откроете для себя самые яркие секреты удивительных мест. Каждая экскурсия и тур — это уникальная история, каждый момент — это открытие. Забронируйте поездку сейчас и подарите себе настоящие эмоции с профессионалами своего дела!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
16 мая 2025
Прекрасная экскурсия! Гид рассказывал очень интересно: настолько, что захотелось тут остаться и никуда не уезжать:) невероятная природа, невероятные пейзажи, очень красиво и очень гостеприимно. Однозначно приедем еще раз!
Анастасия
16 мая 2025
Замечательная экскурсия!!! Самая лучшая из всех в Армении, на которых я была. Чудесный гид, который рассказал массу всего интересного об истории, чудесные места — невероятно красивые, невероятно вдохновляющие. И все