Эта поездка покажет вам Армению с разных сторон: от сияющего озера Севан до камерного монастыря среди гор; от тихих улиц Дилижана до винных погребов Иджевана. Один день — и вы полюбуетесь природой, прикоснётесь к истории и откроете для себя вкус настоящей Армении.

Описание экскурсии

Озеро Севан

Вы увидите одно из крупнейших высокогорных озёр в мире. Подниметесь на обзорную площадку, вдохнёте свежий воздух и увидите, как вода играет всеми оттенками синего.

Дилижан

Прогуляетесь по уютной улице Шарамбеян, заглянете в амфитеатр и сделаете фото с Мимино — персонажем, который давно стал символом армянского кино.

Монастырь Агарцин

Среди лесистых склонов прячется средневековый монастырь. Здесь вы познакомитесь с армянской духовной архитектурой и полюбуетесь прекрасными видами.

Иджеван — Армения в бокале

Вы попробуете местное вино и фруктовую водку и узнаете, в чём особенность армянского виноделия, каких традиций здесь придерживаются и какие редкие сорта винограда растут.

Организационные детали