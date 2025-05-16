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5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Волшебство Армении: путешествие через историю, природу и вкусы
Озеро Севан, живописные Дилижан и Иджеван и монастырь Агарцин в одной поездке
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€157
€165 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья16 мая 2025Прекрасная экскурсия! Гид рассказывал очень интересно: настолько, что захотелось тут остаться и никуда не уезжать:) невероятная природа, невероятные пейзажи, очень красиво и очень гостеприимно. Однозначно приедем еще раз!
- ААнастасия16 мая 2025Замечательная экскурсия!!! Самая лучшая из всех в Армении, на которых я была. Чудесный гид, который рассказал массу всего интересного об
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