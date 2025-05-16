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истории, чудесные места — невероятно красивые, невероятно вдохновляющие. И все организовано на самом высшем уровне — чувствуешь, что ты здесь, в этой стране, желанный гость. Вернусь и поеду еще и на другие экскурсии ❤️ <3 так была счастлива, что даже почти не фоткала)