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Экскурсии в Иджеване

Найдено 1 экскурсия в Иджеване, цена €157, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Волшебство Армении: путешествие через историю, природу и вкусы
На машине
10 часов
-
5%
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Волшебство Армении: путешествие через историю, природу и вкусы
Озеро Севан, живописные Дилижан и Иджеван и монастырь Агарцин в одной поездке
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€157€165 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    16 мая 2025
    Волшебство Армении: путешествие через историю, природу и вкусы
    Прекрасная экскурсия! Гид рассказывал очень интересно: настолько, что захотелось тут остаться и никуда не уезжать:) невероятная природа, невероятные пейзажи, очень красиво и очень гостеприимно. Однозначно приедем еще раз!
    Прекрасная экскурсия! Гид рассказывал очень интересно: настолько, что захотелось тут остаться и никуда не уезжать:) невероятнаяПрекрасная экскурсия! Гид рассказывал очень интересно: настолько, что захотелось тут остаться и никуда не уезжать:) невероятная
  • А
    Анастасия
    16 мая 2025
    Волшебство Армении: путешествие через историю, природу и вкусы
    Замечательная экскурсия!!! Самая лучшая из всех в Армении, на которых я была. Чудесный гид, который рассказал массу всего интересного об
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    истории, чудесные места — невероятно красивые, невероятно вдохновляющие. И все организовано на самом высшем уровне — чувствуешь, что ты здесь, в этой стране, желанный гость. Вернусь и поеду еще и на другие экскурсии ❤️ <3 так была счастлива, что даже почти не фоткала)

    Замечательная экскурсия!!! Самая лучшая из всех в Армении, на которых я была. Чудесный гид, который рассказалЗамечательная экскурсия!!! Самая лучшая из всех в Армении, на которых я была. Чудесный гид, который рассказал
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