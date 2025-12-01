Мои заказы

Голд-Кост: на ферму редких фруктов и к секретному пляжу

Прикоснуться к тропической природе, попробовать редкие плоды и увидеть границу двух штатов
Вы познакомитесь с югом Квинсленда — местом, где отдыхает вся Австралия.

Сначала мы отправимся на уникальную фруктовую ферму, покатаемся на тракторном поезде и попробуем свежие плоды.

А затем заглянем на пляж, где бывают только местные, и завершим день на смотровой площадке с видом на Квинсленд и Новый Южный Уэльс.
Голд-Кост: на ферму редких фруктов и к секретному пляжу© Лия
Описание экскурсии

Ферма тропических фруктов

  • Более 500 видов редких плодов со всего мира
  • Поездка на тракторном поезде через фруктовые сады
  • Дегустация экзотических фруктов
  • Речная прогулка по долине к острову с зонами отдыха
  • Знакомство с кенгуру и прогулка по ботаническим зонам
  • Обед из свежих местных продуктов (по желанию)
  • Возможность купить фрукты, мороженое собственного производства и фермерскую продукцию

Тихий океан и граница штатов

  • Секретный пляж, о котором знают только жители
  • Смотровая площадка Point Danger — место, где граничат два штата

Примерный тайминг

10:00выезд из отеля в Голд-Косте (поездку из Брисбена обсудим в переписке при бронировании)
11:00 — прибытие на ферму тропических фруктов, экскурсия и обед
14:00 — поездка к границе штатов: пляж и Point Danger
17:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном седане
  • Дополнительные расходы: входной билет на ферму (взрослый — $68, детский до 16 лет — $45), обед по желанию (около $25 на чел.)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лия
Лия — ваш гид в Брисбене
G'day! Меня зовут Лия, я родом из Петербурга, а вот уже более 14 лет моя душа и жизнь принадлежат солнечному Голд-Косту и окрестностям Брисбена — самому недооценённому, но по-настоящему волшебному
читать дальше

уголку Австралии. Я веду блог об Австралии и рассказываю о ней так, что даже местные удивляются: «Откуда ты это знаешь?!» 😄 За эти годы я исследовала каждый уголок юго-восточного побережья Квинсленда — от тропических водопадов до уютных деревушек, от золотых пляжей до скрытых виноделен в горах. После путешествия со мной вы поймёте, почему именно южный Квинсленд — бриллиант Австралии. Местные, хитрецы, не особо распространяются об этом регионе — берегут его для себя. Именно сюда они сами приезжают отдыхать и путешествовать. Я же с радостью поделюсь с вами самыми красивыми, вкусными, атмосферными местами. Мои экскурсии — это не сухие факты, а живая история, личный опыт и много тепла. Добро пожаловать в мою Австралию!