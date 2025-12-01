Вы познакомитесь с югом Квинсленда — местом, где отдыхает вся Австралия.
Сначала мы отправимся на уникальную фруктовую ферму, покатаемся на тракторном поезде и попробуем свежие плоды.
А затем заглянем на пляж, где бывают только местные, и завершим день на смотровой площадке с видом на Квинсленд и Новый Южный Уэльс.
Описание экскурсии
Ферма тропических фруктов
- Более 500 видов редких плодов со всего мира
- Поездка на тракторном поезде через фруктовые сады
- Дегустация экзотических фруктов
- Речная прогулка по долине к острову с зонами отдыха
- Знакомство с кенгуру и прогулка по ботаническим зонам
- Обед из свежих местных продуктов (по желанию)
- Возможность купить фрукты, мороженое собственного производства и фермерскую продукцию
Тихий океан и граница штатов
- Секретный пляж, о котором знают только жители
- Смотровая площадка Point Danger — место, где граничат два штата
Примерный тайминг
10:00 — выезд из отеля в Голд-Косте (поездку из Брисбена обсудим в переписке при бронировании)
11:00 — прибытие на ферму тропических фруктов, экскурсия и обед
14:00 — поездка к границе штатов: пляж и Point Danger
17:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном седане
- Дополнительные расходы: входной билет на ферму (взрослый — $68, детский до 16 лет — $45), обед по желанию (около $25 на чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лия — ваш гид в Брисбене
G'day! Меня зовут Лия, я родом из Петербурга, а вот уже более 14 лет моя душа и жизнь принадлежат солнечному Голд-Косту и окрестностям Брисбена — самому недооценённому, но по-настоящему волшебному