уголку Австралии. Я веду блог об Австралии и рассказываю о ней так, что даже местные удивляются: «Откуда ты это знаешь?!» 😄 За эти годы я исследовала каждый уголок юго-восточного побережья Квинсленда — от тропических водопадов до уютных деревушек, от золотых пляжей до скрытых виноделен в горах. После путешествия со мной вы поймёте, почему именно южный Квинсленд — бриллиант Австралии. Местные, хитрецы, не особо распространяются об этом регионе — берегут его для себя. Именно сюда они сами приезжают отдыхать и путешествовать. Я же с радостью поделюсь с вами самыми красивыми, вкусными, атмосферными местами. Мои экскурсии — это не сухие факты, а живая история, личный опыт и много тепла. Добро пожаловать в мою Австралию!