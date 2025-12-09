Мы отправимся в сердце гор Голд-Коста, чтобы пройтись по лесу, заглянуть в пещеру с водопадом и устроить пикник на одной из самых живописных смотровых площадок региона. А когда солнце скроется за горизонтом, начнётся самое волшебное — прогулка по ночному лесу к пещере, где тысячи светлячков зажигают огоньки — словно звёзды, сошедшие с неба.

Описание экскурсии

15:30 — выезд из отеля

По дороге я расскажу, чем тропический лес живёт днём и почему ночью он меняется почти до неузнаваемости.

16:30 — пещера с водопадом

Мы окажемся в нацпарке и отправимся на короткую прогулку по тенистой тропе. Впереди — пещера с настоящим подземным водопадом. Место камерное, с мягким светом и лёгким гулом, который создаёт ощущение другого мира.

17:30 — пикник на смотровой

Мы поднимемся на обзорную площадку, перекусим и подождём закат.

18:00 — вечерний тропический лес и светлячки

Когда стемнеет, начнётся главная часть поездки. Появятся ночные звуки: стрекотание, редкие крики птиц, шорох мелких животных. Мы пойдём к пещере, где живут австралийские светлячки — личинки грибных комаров. Их голубые огоньки создают впечатление, что в темноте кто-то рассыпал маленькие звёзды.

20:00 — возвращение в отель

Вы узнаете:

какие виды животных и растений активны именно ночью

чем отличаются местные пещеры и водопады, как формируется влажный микроклимат внутри них

почему австралийские светлячки — это вовсе не те светлячки, которых вы можете встретить в Европе или Азии

