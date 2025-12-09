Мы отправимся в сердце гор Голд-Коста, чтобы пройтись по лесу, заглянуть в пещеру с водопадом и устроить пикник на одной из самых живописных смотровых площадок региона.
А когда солнце скроется за горизонтом, начнётся самое волшебное — прогулка по ночному лесу к пещере, где тысячи светлячков зажигают огоньки — словно звёзды, сошедшие с неба.
А когда солнце скроется за горизонтом, начнётся самое волшебное — прогулка по ночному лесу к пещере, где тысячи светлячков зажигают огоньки — словно звёзды, сошедшие с неба.
Описание экскурсии
15:30 — выезд из отеля
По дороге я расскажу, чем тропический лес живёт днём и почему ночью он меняется почти до неузнаваемости.
16:30 — пещера с водопадом
Мы окажемся в нацпарке и отправимся на короткую прогулку по тенистой тропе. Впереди — пещера с настоящим подземным водопадом. Место камерное, с мягким светом и лёгким гулом, который создаёт ощущение другого мира.
17:30 — пикник на смотровой
Мы поднимемся на обзорную площадку, перекусим и подождём закат.
18:00 — вечерний тропический лес и светлячки
Когда стемнеет, начнётся главная часть поездки. Появятся ночные звуки: стрекотание, редкие крики птиц, шорох мелких животных. Мы пойдём к пещере, где живут австралийские светлячки — личинки грибных комаров. Их голубые огоньки создают впечатление, что в темноте кто-то рассыпал маленькие звёзды.
20:00 — возвращение в отель
Вы узнаете:
- какие виды животных и растений активны именно ночью
- чем отличаются местные пещеры и водопады, как формируется влажный микроклимат внутри них
- почему австралийские светлячки — это вовсе не те светлячки, которых вы можете встретить в Европе или Азии
Организационные детали
- Поедем на MG или Ford Territory в зависимости от количества участников
- Программа не требует особой физической подготовки, даже дети дошкольного возраста могут в ней участвовать
- В стоимость всё включено: трансфер, аренда фонариков, пикник
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лия — ваш гид в Брисбене
G'day! Меня зовут Лия, я родом из Петербурга. Вот уже более 14 лет моя душа и жизнь принадлежат солнечному Голд-Косту и окрестностям Брисбена — самому недооценённому, но по-настоящему волшебному уголку
Похожие экскурсии из Брисбена
Индивидуальная
до 4 чел.
Голд-Кост: на ферму редких фруктов и к секретному пляжу
Прикоснуться к тропической природе, попробовать редкие плоды и увидеть границу двух штатов
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
$600 за всё до 4 чел.