Лицензированный и опытный русский переводчик в Австралии.
Устный русско-английский и англо-русский перевод.
Предлагаю услуги профессионального перевода: переводчик в Сиднее и Мельбурне, Брисбене, Кэрнсе, Перте и в других регионах Австралии.
Сопровождаю на выставках, перевожу на конференциях и бизнес-встречах. Услуги гида-переводчика и русскоязычного гида в городах Австралии.
Начало и место завершения
🚩 Darwin
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме
Гид S. проводит ещё 4 экскурсии
Еще несколько необычных экскурсий в Дарвине