Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

Лицензированный и опытный русский переводчик в Австралии.

Устный русско-английский и англо-русский перевод.

Предлагаю услуги профессионального перевода: переводчик в Сиднее и Мельбурне, Брисбене, Кэрнсе, Перте и в других регионах Австралии.

Сопровождаю на выставках, перевожу на конференциях и бизнес-встречах. Услуги гида-переводчика и русскоязычного гида в городах Австралии.