Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

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Русский переводчик в Австралии

Гид S.
Гид S. – Гид из Дарвина
Русский переводчик в Австралии
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Русский переводчик в Австралии
Лицензированный и опытный русский переводчик в Австралии.
Устный русско-английский и англо-русский перевод.
Предлагаю услуги профессионального перевода: переводчик в Сиднее и Мельбурне, Брисбене, Кэрнсе, Перте и в других регионах Австралии.
Сопровождаю на выставках, перевожу на конференциях и бизнес-встречах. Услуги гида-переводчика и русскоязычного гида в городах Австралии.
Начало и место завершения
🚩 Darwin

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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