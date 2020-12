Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

1 день (4 мая) — Прилет в Мельбурн в утреннее время. Из нашей практики, несмотря на тяжелый перелет, мы рекомендуем сразу поехать на экскурсию ⛳ по Мельбурну, а не в гостиницу. Если выдержать первый день и пойти спать хотя бы часов в 10 вечера, на следующий день вы проснетесь по австралийскому времени и сразу перейдете на наше время. Если сделать ошибку и поехать отдыхать в гостиницу, переход на австралийское время может занять больше недели. Поэтому предлагаем сразу в бой Обзорная экскурсия по Мельбурну: Посещение коттеджа Капитана Кука и домика садовника Синклэра, принимавшего в создании Королевского ботанического сада в Санкт Петербурге. Основные достопримечательности 🏛️ Мельбурна и история 📖 его создания, начиная с первых поселенцев и до 1854 года — восстания «Eureka». Подъем на смотровую площадку небоскреба «Eureka Tower», названного в честь этого восстания. Вы увидите самые интересные здания города, узнаете истории и легенды связанные с ними. Поселение в гостиницу City Tempo Melbourne CBD 4*, расположенную в центре города. Обед в одном из местных ресторанчиков. («Озистайл» — как обедают австралийцы) Достопримечательности конца 19-ого и начала 20-ого веков, Новые районы Мельбурна, прогулка 👣 по «Парижской окраине», проезд по трассе «Формуле 1». Вы посетите самый необычный в мире памятник воинам погибшим в Первой мировой войне, узнаете как благодаря России в Австралии появилась армия, и откуда на St Kilda rd. появились русские пушки. Вы узнаете, откуда в Мельбурне так много улиц и даже районов, имеющих русские названия. Вечером после ужина прогулка по ночному Мельбурну, шоу факелов напротив казино… если дотянем до прогулки, значит проблем с переходом на австралийское время не будет — гарантируем…

2 день (5 мая) — Утром после завтрака часовой переезд с в Святилище Виллиама Рикетса). Вы узнаете печальную историю австралийских аборигенов, самых древних людей в мире, о их искусстве и религии. Увидите необыкновенные фигуры из глинылюдей и животных, расположенные в папаротниоквом лесу 🌲. Прогулка по самому старому лесу планеты, возраст которого более 100 миллионов лет! Поднятие на смотровую площадку горы ⛰️ Данденонг. Кормление в лесу пурпурных попугаев. Переезд на остров 🏝️ Филиппа. Каждый вечер с закатом солнца на этом острове тысячи потешных пингвинов выходят на свой традиционный парад. Вы узнаете историю этого необычного природного явления, проедете по эксклюзивным местам острова, где сотни диких валуби (карликовые кенгуру), буквально, выскакивают из-под колес автобуса. Вы побываете в одном из самых красивых 🤩 мест на побережье океана — Пирамида Рок, посетите шоколадную фабрику, где можно продегустировать различные виды шоколада. Ужин в приятном ресторане на берегу океана. После заката солнца посещение «Парада пингвинов». Возвращение в гостиницу в Мельбурне поздно вечером.

3 день (6 мая) — После завтрака вы отправитесь в путешествие по самой красивой океанической дороге Австралии. Экскурсия начинается с места, где практически со 100% гарантией можно встретить диких кенгуру. Посещение мемориальной арки — Memorial Arch, символизирующей начало «Great ocean road». Часовой переезд до водопада «Erskine Falls», расположенного в самом центре «Great Otway National Park», национального парка, охраняемого ЮНЕСКО. Вы узнаете много интересного о субтропических дождевых лесах Виктории и NSW, об аборигенах, проживавших в этих местах десятки тысяч лет назад. После водопада подъем на смотровую площадку, с высоты которой открывает необыкновенно красивый вид на Great Ocean Road. Здесь же на площадке в необыкновенно красивом лесу Вам Вас ждет легкий ланч, после чего мы посетим небольшой городок Apollo bay, который в списке ста лучших туристических городов Австралии, занимает почетное 8 место. Часовой переезд до места, где можно увидеть множество диких коал на деревьях вдоль дороги. Посещение знаменитых панорамных мест: 12 апостолов, Лондонский мост, который в 1990 г. обрушился на глазах изумленных туристов. Прогулка по ущелью Лок Арч c рассказом об его удивительной истории. Ужин в австралийском пабе, после чего переезд в Джелонг (второй по величине город 🏙️ Виктории). Поселение в гостиницу Four Points by Sheraton Geelong 4. 5*, расположенную в ценре города на берегу залива. Ужин в гостинице.

4 день (7 мая)Сразу после завтрака выписка из гостиницы и мы продолжим наше историческое путешествие отправившесь в знаменитую деревню Sovereign Hill, где начиналась золотая лихорадка Австралии. Вы увидите улицы той эпохи, дома, шахты, банки, лавки и даже людей, словно бы только что сошедших со старинных фотографий. Вам покажут, как плавят золото, праздничный салют в честь победы над Севастополем. Вы сможете раскрасить свечи и на время почувствовать себя в роли золотоискателя. Спустившись в реальную шахту 1860 г., убедитесь, в каких нечеловеческих условиях работали люди в то время. Постепенно Вы начнете утрачивать временные ориентиры. Дело в том, что это не просто самый большой музей 🖼 в мире под открытым небом. Это реальная деревня 1850-х годов, в которой живут и работают более трехсот человек: мужчины, женщины, дети. Причем все они делают то, что обычно делали горожане в середине XIX века. Пробыв целый день в Соверен-Хилл, вы уже не удивляетесь старинным нарядам, странным субъектам, лошадям и каретам, в общем, начинаете воспринимать все это как вполне естественное и нормальное окружение. Начинает казаться, что жизнь в этом уникальном заповеднике на самом деле не прерывалась, просто она замерла в тот момент, когда тысячи авантюристов со всего мира устремились в Австралию в поисках золота. После посещения Соверен-Хилл часовой переезд в Мельбурн. Поселение в гостиницу City Tempo Melbourne CBD 4*, . Вечером этого дня — свободное время, возможность самостоятельно прогуляться по городу, почувствовать его необычную энергетику, выпить 🍹 чашечку великолепного кофе на набережной или посетить на ужин один из многочисленных замечательных ресторанов.

5 день. (8 мая) После завтрака трансферы с в аэропорт и вылет в Лаунсестон рейсом JQ739 в 11. 30, небольшой городок Тасмании, история которого очень тесно связана с историей Мельбурна. Тур по Тассмании начинается с переезда из аэропорта в гостиницу, во время которого сопровождающий вас русский гид познакомит Вас с историей шестого штата Австралии и ее городов. Поселение в гостиницу BEST WESTERN PLUS Launceston 4. 5*, расположенную в очень уютном центре городка, по которому Вы сможете прогуляться во второй половине дня.

6 день. (9 мая) После завтрака вы посетите Ущелье Cataract, которое официально считается одним из самых красивых мест Австралии. Обзорная площадка ущелья, проезд над рекой на самой длинной в мире однопролетной кресельной подвесной дороге. Переход на другой берег по старому подвесному мосту принцессы Александры. Подъем в кабине зубчатой железной дороги. После обеда Вас ждет двухчасовая историческая экскурсия по городув сопровождение русского гида.

7 день (10 мая)Выписка из гостиницы и выезд в 9. 00 утра. Часовая поездка до Пещер Marakoopa. (в переводе с аборигенского означает прекрасная). Тур по пещере: кафедральный дворец (самая большая пещера в Австралии), сады и колония светлячков. Вы узнаете интересную историю этого места, услышите музыку подземных потоков, посетите нижний и верхний уровень пещеры, увидите причудливые формы сталактитов и сталагмитов. После посещения пещеры — трехчасовой переезд в Хобарт. Легкий ланч по дороге. Поселение в гостиницу Fountainside Hotel 4*.

8 день (11 мая) Ранний выезд из гостиницы после завтрака в 8 утра. Однодневная поездкав Порт Артур — самое страшное место на земле. (История «ада на земле», поиски заключенных, историческая прогулка по территории тюрьмы, небольшой круиз на кораблике по заливу, посещение сада памяти). По дороге вы увидите очень красивые природные места, проедете через Eaglehawk Neck — узкий перешеек соединяющий полуостров Тасман и материковую Тасманию, узнаете историю Мартина Кэша — «Нэда Келли"из Порта Артур. Вы увидите Тасманскую арку, побываете на панорамной площадке «Кухни Дьявола», посетите парк 🌳 Тасманского дьявола и в заключении экскурсии 🧭 побываете в пещере «Remarkable Cave». По дороге в гостиницу Вы сможете выпить бутылочку местного пива и перекусить на рыбном базаре.

9 день (12 мая) После завтрака историческая экскурсия по городу. Посещение нескольких очень красивых панорамных площадок, поднятие на машине на вершину горы Веллингтон. Вы узнаете историю Хобарта — второго после Сиднея города, появившегося в Австралии. Первая сигнальная станция на горе Нэльсона. Возвращение в гостиницу в 18 00. Ужин в гостинице.

10 день (13 мая)После завтрака посещение Richmond Village, где вы побываете в самом старом в Австралии соборе, увидете самую старую школу, проедете по самому старому действующему в Австралии мосту, продегустируюте местные сыры и вина, а главное, прогуляетесь по улицам Хобарта 1820 года. Уникальная модель старого города, созданного двумя фанатами, аналогов которой больше нет нигде в Мире. Возвращение в Хобарт и посещение Королевского ботанического сада. Обед в уютном ресторанчике сада, возвращение в гостиницу — вечером свободное время.

11 день (14 мая) После завтрака выписка из гостиницы и трансферы в аэропорт и вылет в Сиднейрейсом JQ720 d 08. 40. Прилет в Сидней в 11. 00Начало экскурсии по Сиднею. Поселение в гостиницу, Morgans Boutique Hotel 4*, расположенную в центре города. Поднятие на смотровую площадку Сиднейской башни, откуда замечательно виден весь город. Вы увидите с башни маршрут Капитана Кука и основателя Сиднея Артура Филлипа, перенесетесь вместе с гидом в конец 18 века, увидите все достопримечательности города и узнаете интересные истории, связанные с ними. Вечером ужин в одном из уютных ресторанчиков на набережной Сиднея.

12 день (15 мая) После завтрака проглука по Darling Harbour. Самый старый разводной электрический мост в мире. Посещение одного из лучших в мире аквариумоа (Sydney Aqua) и заповедника дикой австралийской природы. Китайский Сад Дружбы — самый большой китайский сад в мире вне Китая. Круиз по заливу на пароме. Opera House и Sydney Harbour Bridge. Circular Quay и проглука по Rocks. Обед по-австралийски, где вы сможете сами пожарить мясо по своему вкусу. Памятник королеве Виктории, Queen Victoria Building, в котором Вас ждут сразу несколько сюрпризов. Возвращение в гостиницу вечером, свободное время.

13 день (16 мая)Однодневная поездка в Голубые горы — визитная карточка Сиднея. Посещение самых красивых панорамных площадок, в том числе площадок, которые не включены в стандартные туристические маршруты. Музыкально-танцевальное шоу аборигенов в Голубых горах. Возвращение в Сидней примерно в пять часов вечера. Свободное время в городе.

14 день. (17 мая) Ранняя выписка из гостиницы и вылет в Кернс рейсом JQ952 06. 00. По дороге в гостиницу посещение центра аборигенов. Четыре шоу (театр, музыка леса, метание бумерангов и копий, еда и медицина аборигенов). Подъем по самой длинной в мире подвесной дороге 7. 5 км. Посещение самой большой в мире фермы бабочек. Часовой переезд в гостиницу Шератон Мираж 5*. Поселение в гостиницу. Вечером ужин в очень необычном ресторане, который Клинтон назвал лучшим рестораном Австралии.

15 день (18 мая) Посещение воскресного маркета, где можно купить очень необычные сувениры 🎁. Поездка в ущелье Муссмана. Купание в горной реке. Посещение винной фермы экзотических фруктов 🍎, где можно попробывать более 10 необычных вин, сделанных из апельсинов, лимонов, и других экзотических тропических фруктов. После дегустационного тура ланч на ферме. Круиз по реке Дэнтри (Австарлийская Амазонка). Невероятно красивая природа тропического дождевого леса. Возвращение в гостиницу, отдых на пляже.

16 день (19 мая) Поездка на Большой Коралловый риф на скоростном катере. По дороге Вы узнаете об особенностях этого 7-ого чуда света, которое по праву считается самой главной достопримечательностью Австралии.

17 день (20 мая) После завтрака саффари на джипах по тропическому лесу. Однодневный тур. Возвращение в гостиницу после обеда. Свободное время на частном пляже гостницы.

18 день (21 мая) Выписка из гостиницы. Трансферы в аэропорт. Вылет в Мельбурн или в Сидней и далееТранзит из Австралии, перелет на Голд Кост или любой другой город по выбору клиентов.