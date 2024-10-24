Найдено 1 тур в Мельбурне на русском языке, цена $134. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 день Дайвинг и Русскоязычный дайв-гид в Австралии Начало: Melbourne $ 134 за человека Что посмотреть в Мельбурне на экскурсиях? В Мельбурне бесконечное множество достопримечательностей, это и современная архитектура сверкающая на городскими площадями, различные музеи, которые откроют для вас исторические моменты города и художественные галереи богемного района Фицрой, дизайнерские магазины Турака и Южной Ярры, а также центр города, где вы найдете площадь Федерации, старую мельбурнскую тюрьму и станцию Флиндерс–стрит Местные экскурсоводы В Мельбурне есть сотни превосходных мест и достопримечательностей и если вы не знаете с чего начать, мы рекомендуем вам воспользоваться экскурсиями, которые вы можете найти на нашем сайте, можно выбрать групповые или индивидуальные, все зависит от ваших предпочтений. Заказывайте понравившуюся и наслаждайтесь прекрасным времяпровождением с профессиональным местным гидом

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