Что посмотреть в Мельбурне на экскурсиях?
В Мельбурне бесконечное множество достопримечательностей, это и современная архитектура сверкающая на городскими площадями, различные музеи, которые откроют для вас исторические моменты города и художественные галереи богемного района Фицрой, дизайнерские магазины Турака и Южной Ярры, а также центр города, где вы найдете площадь Федерации, старую мельбурнскую тюрьму и станцию Флиндерс–стрит
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