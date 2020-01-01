Все экскурсии в Сиднее
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сиднее – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от $250. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Сиднее почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Австралии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
$350
за 1-8 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч
$250
за 1-6 чел.
Сидней на автомобиле!
Дружеская поездка по главным достопримечательностям и тайным уголкам города
Индивидуальная экскурсия
4ч
$365
за 1-3 чел.
Прекрасный «город у бухты» — Сидней
«Сначала раскроются ваши глаза, затем сердце» — австралийские аборигены
Последние отзывы «Экскурсии Сиднея»
- Отзыв на: Прекрасный «город у бухты» — СиднейIIrina1 января 2020Огромное спасибо Лене! Экскурсия очень понравилась. Советую всем, у кого на Сидней всего 2-3 дня времени. Лена не только показала интереснейшие места и достопримечательности города, но и посоветовала маршрут на последующий день, который мы осуществили потом самостоятельно. Без её знаний инсайдера нам не удалось бы никогда распланировать день настолько насыщенным и по времени очень рациональным. Без Лены мы бы увидели Сидней лишь мельком.
- Отзыв на: Прекрасный «город у бухты» — СиднейААнатолий5 февраля 2019Добрый день!!! Все очень понравилось!! Гид отработала профессионально, качественно и очень интересно