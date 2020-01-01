I Irina 5

Огромное спасибо Лене! Экскурсия очень понравилась. Советую всем, у кого на Сидней всего 2-3 дня времени. Лена не только показала интереснейшие места и достопримечательности города, но и посоветовала маршрут на последующий день, который мы осуществили потом самостоятельно. Без её знаний инсайдера нам не удалось бы никогда распланировать день настолько насыщенным и по времени очень рациональным. Без Лены мы бы увидели Сидней лишь мельком.