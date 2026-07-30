Индивидуальная
до 6 чел.
Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
Истории любви, миграции и свободы: понять, как город стал символом нового для многих
Начало: Circular Quay
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
от $290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
Харбор-Бридж, Оперный театр, пляж Бондай и другие топовые локации - за полдня
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:30
10 авг в 08:00
от $400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и пригородами
Увидеть город глазами местного жителя
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $950 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Голубые горы: природа, легенды и символы Австралии на люксовом авто
Отправиться из Сиднея к коалам, кенгуру и панорамам каньонов
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $990 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Личное свидание с Сиднеем
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: На ступенях перед входом в дом таможни
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от $300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
История и современность Сиднея: от колонистов до футуризма
Каменные переулки The Rocks, Харбор-Бридж, собор Сент-Мэри и многое другое - на обзорной прогулке
Завтра в 13:00
10 авг в 10:00
от $370 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сидней как стиль жизни: маршрут с душой
Авторская экскурсия по восточным пляжам
10 авг в 12:30
11 авг в 08:00
от $399 за всё до 3 чел.
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Сиднеем
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: На ступенях перед входом в дом таможни
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 авг в 15:15
$60 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Сидней с первого вдоха: приятное знакомство после прилёта
Превратить часы ожидания заселения в идеальное утро
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $690 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Сиднее
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от $102 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Австралийская Англия: вино, поместья и магия Мэри Поппинс (из Сиднея)
Насладиться видами туманного виноградника, ароматами антикварной лавки и викторианским духом
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $1150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дорога к ветрам океана: путь на север Сиднея
Пляжи, смотровые площадки, национальный парк и маяк на краю континента
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $640 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Вдоль Южного побережья Сиднея - в стиле люкс
Океан, тропические леса и самые впечатляющие виды Австралии
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $1050 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в центр Сиднея - или обратно
С комфортом добраться до нужного адреса, увидев по пути визитные карточки Австралии
Начало: Зона прилёта аэропорта SYD
10 авг в 00:00
11 авг в 00:00
от $116 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Голубые горы: прикоснуться к легенде Австралии
Скалы Три Сестры, эвкалиптовый лес, водопады и истории аборигенов (из Сиднея)
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $715 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сиднея в долину Хантер - старейший винный регион Австралии
Дикие кенгуру, коалы, яркие вкусы и неспешная фермерская жизнь
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $1150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Расписание: Ежедневно с 10.00
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
$775 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Полностью довольны нашим гидом! Интересно, динамично, маршрут хорошо составлен, мы не пересекались в толпами других туристов!
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Е
Анна замечательно показала нам город. 2 часа пролетели как один миг!
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П
Увлекательно, познавательно, всё просто замечательно) Приехать в Сидней без знания английского — та ещё авантюра, но экскурсия русского гида —
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С
Спасибо большое Анне за экскурсию!
Очень понравилась подача материала и рассказы об истории города. Анна провела нас по массе интересных локаций, дружелюбно и подробно ответила на все интересующие вопросы. В целом вышел отличный старт знакомства с Сиднеем.
Очень понравилась подача материала и рассказы об истории города. Анна провела нас по массе интересных локаций, дружелюбно и подробно ответила на все интересующие вопросы. В целом вышел отличный старт знакомства с Сиднеем.
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Н
Все было замечательно, в соответствии с нашими запросами. Прекрасная ознакомительная экскурсия на первый день в Сиднее!
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Л
Всё было отлично! Прогулялись по Сиднею, как старые друзья, в непринуждённой обстановке узнали много интересного про город. Гид Анна —
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Л
Мы прибыли в Сидней после длительного круиза, и именно со встречи с Милой началось наше комфортное и очень интересное знакомство
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Р
очень рекомендую
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Е
⭐⭐⭐⭐⭐ Потрясающий частный тур: Дикая природа и магия Голубых гор!
Хочу поделиться впечатлениями от нашей сегодняшней поездки. Если вы ищете что-то
Хочу поделиться впечатлениями от нашей сегодняшней поездки. Если вы ищете что-то
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К
Водитель приехал точно по времени, за рулем вел себя очень аккуратно. Был дружелюбным и приветливым. Машина была чистая и ухоженная.
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Всего 48 отзывов в Сиднее
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Ответы на вопросы от путешественников по Сиднею
Самые популярные экскурсии в Сиднее
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17:
Что посмотреть в Сиднее
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Сиднею в августе 2026
Сейчас в Сиднее можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 60 до 1150. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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