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особенное, а не просто стандартный автобусный тур «как у всех», то вам точно сюда.

Что нам особенно понравилось:

Дикие кенгуру вместо зоопарка: Мы осознанно решили не ехать в людные парки животных. Вместо этого Андрей отвез нас в место неподалеку от Сиднея, где мы увидели кенгуру в их естественной среде обитания. Это совсем другие эмоции!

Атмосферный Виндзор: Очень приятная остановка в старинном городке. Выпили отличный кофе и прикоснулись к истории в самом старом пабе-отеле Австралии. Очень колоритно!

Путешествие во времени: Андрей спустил нас на самое дно каньона. Это было невероятно — увидеть уникальный лес, который когда-то рос в Антарктиде, а теперь сохранился только здесь. Ощущение, что попал в парк Юрского периода.

Насыщенная программа: Мы успели всё — и на фуникулерах прокатиться, и послушать интереснейшие факты о Голубых горах, и заглянуть в уникальный магазин опалов.

Комфорт: Весь день провели в люксовом микроавтобусе. После долгих прогулок было очень приятно возвращаться в Сидней в мягких креслах и с комфортом.

Итог: Огромное спасибо Андрею за организацию и глубокие знания! Поездка превзошла все ожидания. Искренне рекомендуем всем, кто ценит индивидуальный подход и хочет увидеть настоящую Австралию.