Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

Вас ожидает индивидуальная экскурсия ⛳ в Зальцбурге, в столице Верхней Австрии городе Линце или в горно-озерном альпийском региоге Зальцкаммергут, расположенном в самом центре Австрии в 50 км от Зальцбурга и 60 км от Линца. Если Вы путешествуете без машины и еще не сделали выбор где остановиться, лучше всего проводить отпуск в традиционном австрийском отеле, расположенном недалеко от ж/д вокзала либо от главной площади города — тогда Вам не нужно будет заказывать трансфер или ждать такси 🚕, ведь до Зальцбурга, Линца или до озер Зальцкаммергута вы доберетесь без хлопот всего за 1–1, 5ч — предложенные ниже отели расположены в непосредственной близости от ж/д станции. Вот несколько примеров на заметку:

В Зальцбурге особым успехом пользуется отель 🏨 экономкласса Itzlinger Hof, расположенный в 5 мин. ходьбы от вокзала и в 20 мин. от центра Зальцбурга. А для любителей более классического интерьера можно посоветовать отель Crowne Plaza Salzburg.

В Линце Вы наверняка не пройдете мимо чудесного исторического здания 15 века, расположенного на главной площади города, в котором находится известный отель Austria Classic Hotel Wolfinger. Так как Линц стоит как известно на берегу Дуная, то тем, кто хочет любоваться из окна отеля видом на Дунай можно порекомендовать отель ARCOTEL Nike

В летнее время горно-озерный регион Зальцкаммергут привлекает туристов со всей Европы своими живописными горными ⛰️ тропами, альпийскими полянами и уютными маленькими деревенскими гастхаузами, в которых можно ненадолго остановиться во время похода и подкрепиться традиционными австрийскими закусками. А для любителей активного вида отдыха лучше всего проводить отпуск в горах и на альпийских озерах в самом сердце региона Зальцкаммергут: