Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

Вас ожидает индивидуальная экскурсия ⛳ в Зальцбурге, в столице Верхней Австрии городе Линце или в горно-озерном альпийском региоге Зальцкаммергут, расположенном в самом центре Австрии в 50 км от Зальцбурга и 60 км от Линца. Если Вы путешествуете без машины и еще не сделали выбор где остановиться, лучше всего проводить отпуск в традиционном австрийском отеле, расположенном недалеко от ж/д вокзала либо от главной площади города — тогда Вам не нужно будет заказывать трансфер или ждать такси 🚕, ведь до Зальцбурга, Линца или до озер Зальцкаммергута вы доберетесь без хлопот всего за 1–1, 5ч — предложенные ниже отели расположены в непосредственной близости от ж/д станции. Вот несколько примеров на заметку:
В Зальцбурге особым успехом пользуется отель 🏨 экономкласса Itzlinger Hof, расположенный в 5 мин. ходьбы от вокзала и в 20 мин. от центра Зальцбурга. А для любителей более классического интерьера можно посоветовать отель Crowne Plaza Salzburg.
В Линце Вы наверняка не пройдете мимо чудесного исторического здания 15 века, расположенного на главной площади города, в котором находится известный отель Austria Classic Hotel Wolfinger. Так как Линц стоит как известно на берегу Дуная, то тем, кто хочет любоваться из окна отеля видом на Дунай можно порекомендовать отель ARCOTEL Nike
В летнее время горно-озерный регион Зальцкаммергут привлекает туристов со всей Европы своими живописными горными ⛰️ тропами, альпийскими полянами и уютными маленькими деревенскими гастхаузами, в которых можно ненадолго остановиться во время похода и подкрепиться традиционными австрийскими закусками. А для любителей активного вида отдыха лучше всего проводить отпуск в горах и на альпийских озерах в самом сердце региона Зальцкаммергут:
В Бад Ишль вы сможете отдохнуть на знаменитых на весь мир термальных источниках, благодаря лечебным свойствам которго появился на свет император Франц Йозеф, и остановиться в 4-х звездочном отеле Royal, расположенном в самом центре города. Этот отель напрямую связан с термальным спа-комплексом Salzkammerguttherme. В каждом номере есть пол с подогревом и балкон с видом на город 🏙️. Отель расположен в 3 мин. хотьбы от ж/д станции, от которой можно без труда добраться за 1 час до Зальцбурга или до Линца. Также в зимнее время от вокзала отходит специальный «лыжный» автобус до горно-лыжного региона Postalm где Вы сможете взять на прокат лыжи, а также записаться на курсы.
В Траункирхен Вас ожидает идиллия традиционной австрийской деревни — Вы можете остановиться непосредственно на берегу живописного горного озера Траунзее (самого глубокого озера Австрии) в отеле Post, построенного на территории монастыря. Этот отель находится в нескольких минутах хотьбы от ж/д станции, от которой также можно за 1 час добраться до Линца и за 1. 5 часа до Зальцбурга, а до горно-лыжного региона Feuerkogel Вы с комфортом доедете на бесплатном автобусе 🚌, останавливающемся у дверей отеля.
Если Вы сначала хотите побыть несколько дней в Вене и лишь затем отправиться на отпуск в горы, то непосредственно с западного вокзала Вы без проблем и только с одной пересадкой доберетесь всего за 2 часа до Линца и 3 часа до Bad Ischl, Traunkirchen или до Зальцбурга. Если у Вас возникнут вопросы — обращайтесь и я с удовольствием помогу Вам в выборе наиболее подходящего поезда с оптимальной стоимостью билетов.
Переходите по вышеуказанным ссылкам и Вы без труда на русском языка сможете зарезервировать любой из предложенных отелей.
Начало и место завершения
🚩 Gmunden
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.