Ирина П. проводит ещё 6 экскурсий

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Придворная церковь

Ирина П.
Ирина П. – Гид из Инсбрука
Придворная церковь ⛪ – одно из самых необычных сооружений Инсбрука.

Построенная в XVI веке, она стала известна как «Церковь черных людей» благодаря 28 бронзовым фигурам.

Я расскажу вам о них, а также о мраморных рельефах и том, почему гробница кайзера Максимилиана I, один из самых впечатляющих склепов европейских монархов, так и осталась пустой.
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Придворная церковь
Придворная церковь
Придворная церковь ⛪ или «Церковь черных людей» построена в 1553–1563 году. В церкви, принадлежащей ордену францисканцев, находится кенотаф (пустая гробница) кайзера Максимилиана I, умершего в 1519 году. Гробница выполнена в виде огромного склепа, украшенного 24 рельефами из белого мрамора и фигурой коленопреклоненного кайзера. Уникальными являются в этой церкви два ряда гигантских бронзовых фигур, установленных по обе стороны гробницы. Всего 28 статуй знаменитых представителей габсбургской династии, героев и родственников несут уже почти 500 лет траурную вахту вокруг надгробного памятника великому кайзеру.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности

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Ирина П.
Ирина П.
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