Ирина П. проводит ещё 6 экскурсий

Придворная церковь ⛪ или «Церковь черных людей» построена в 1553–1563 году. В церкви, принадлежащей ордену францисканцев, находится кенотаф (пустая гробница) кайзера Максимилиана I, умершего в 1519 году. Гробница выполнена в виде огромного склепа, украшенного 24 рельефами из белого мрамора и фигурой коленопреклоненного кайзера. Уникальными являются в этой церкви два ряда гигантских бронзовых фигур, установленных по обе стороны гробницы. Всего 28 статуй знаменитых представителей габсбургской династии, героев и родственников несут уже почти 500 лет траурную вахту вокруг надгробного памятника великому кайзеру.