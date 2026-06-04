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Экскурсии в Инсбруке

Найдено 21 экскурсия в Инсбруке на русском языке, цены от €23. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Выгодный трансфер в Инсбруке
На машине
30 минут
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Инсбруке
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €25 за всё до 3 чел.
В Нойшванштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
В Нойшванштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
Путешествие из Инсбрука в Нойшванштайн: пересеките Альпы и погрузитесь в сказку, наслаждаясь живописными видами и историей замков
Начало: Из отеля любого города Тироля
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €620 за всё до 4 чел.
Музей «Кристаллические миры Swarovski»
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
Музей «Кристаллические миры Swarovski»
Посетите музей «Кристаллические миры Swarovski» в окрестностях Инсбрука и узнайте историю бренда, насладитесь уникальными инсталляциями и тирольскими легендами
Начало: Музей Сваровски
Завтра в 14:30
10 авг в 11:00
от €250 за всё до 12 чел.
Экскурсия в Баварские Замки - Нойшванштайн из Инсбрука и Тироля через Альпы
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Экскурсия в Баварские Замки - Нойшванштайн из Инсбрука и Тироля через Альпы
Начало: От отеля
Расписание: ежедневно
€500 за всё до 20 чел.
Обзорная экскурсия по Инсбруку
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Инсбруку
Путешествие в сердце Тироля: извилистые улочки, готические порталы и уникальные здания Инсбрука ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
€150 за всё до 4 чел.
Инсбрук с аудиоэкскурсией: истории, панорамные фото-локации и вкуснейшие кафе
Пешая
2 часа
2 отзыва
Фотопрогулка
Инсбрук с аудиоэкскурсией: истории, панорамные фото-локации и вкуснейшие кафе
Начало: Рыночная площадь Инсбрука (Иннрайн 4)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
€27 за человека
Замок Амбрас
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок Амбрас
Увлекательное путешествие по залам замка Амбрас, где история оживает в каждой детали. Откройте для себя шедевры живописи и древние артефакты
Начало: По договоренности
€150 за всё до 4 чел.
Экскурсия по городу Халь
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия по городу Халь
Погрузитесь в историю Халля, где соль и архитектура переплетаются в уникальной городской атмосфере. Откройте для себя прошлое Европы
Начало: По договоренности
€163 за человека
Кристальные миры Сваровски
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Кристальные миры Сваровски
Посетите музей кристаллов Сваровски в Инсбруке и откройте для себя удивительные комнаты чудес. Погрузитесь в мир искусства и красоты
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Императорская резиденция - дворец Хофбург
1 час
Индивидуальная
до 1 чел.
Императорская резиденция - дворец Хофбург
Уникальная возможность увидеть интерьеры Хофбурга и узнать историю Габсбургов. Погрузитесь в атмосферу австрийской роскоши
Начало: По договоренности
€100 за человека
Экскурсия по городу Раттенберг
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по городу Раттенберг
Погрузитесь в атмосферу средневековья в Раттенберге, где история и искусство стекла переплетаются на каждом шагу
Начало: По договоренности
€163 за человека
Придворная церковь
1 час
Индивидуальная
до 1 чел.
Придворная церковь
Придворная церковь в Инсбруке - это место, где история оживает. Уникальные бронзовые фигуры и пустая гробница кайзера Максимилиана I ждут вас
Начало: По договоренности
€100 за человека
Вершина Зеегрубе - Инсбрук с высоты птичьего полета и Альпийский Зоопарк
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вершина Зеегрубе - Инсбрук с высоты птичьего полета и Альпийский Зоопарк
Откройте для себя захватывающие виды Тироля с вершины Зеегрубе и познакомьтесь с уникальной фауной в Альпийском зоопарке
Начало: По договоренности
€150 за всё до 4 чел.
Экскурсия по городу Швац
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по городу Швац
Швац, город с богатой историей в Тироле, приглашает на прогулку по его древним улицам и средневековым памятникам
Начало: По договоренности
€168 за человека
Посещение винокурни с пробой шнапсов и ликеров
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Посещение винокурни с пробой шнапсов и ликеров
Начало: По договоренности
€188 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Музей и Парк развлечений Сваровски
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 11 чел.
Экскурсия в Музей и Парк развлечений Сваровски
Начало: Кристаллвельтен-Штрасе 1, 6112 Ватенс, Австрия
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 2 чел.
Трансфер из Иннсбрука на горнолыжные курорты Австрии
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Трансфер из Иннсбрука на горнолыжные курорты Австрии
Начало: Фюрстенвег 180, 6020 Инсбрук
Расписание: по договоренности
€100 за человека
Обзорная экскурсия по Инсбруку
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Инсбруку
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€23 за всё до 10 чел.
Замок Тратцберг
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Замок Тратцберг
Замок Тратцберг - уникальный памятник архитектуры, где история оживает. Откройте для себя его тайны и насладитесь тирольской атмосферой
Начало: По договоренности
€150 за человека
Музей колоколов
1 час
Индивидуальная
до 1 чел.
Музей колоколов
Путешествие в Инсбрук подарит вам уникальную возможность посетить музей колоколов Грассмайер, где история и мастерство соединяются в одном месте
Начало: По договоренности
€150 за человека
Экскурсия-дегустация по сыроварням Тироля
2 часа
Индивидуальная
Экскурсия-дегустация по сыроварням Тироля
Начало: От отеля
Расписание: ежедневно
€200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Т
Музей «Кристаллические миры Swarovski»
Анечка один из лучших гидов, который встретился нам за годы путешествий. Комфортный в общении, приятный и внимательный человек. Влюбленный в
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свою профессию, увлекающийся, рассказывающий легко, интересно, увлекательно. О фирме Сваровски знает не по наслышке - она здесь работала. Поэтому экскурсия прошла на одном дыхании. Это была сказка! 16 залов, разной тематики, с разным звуком и разным запахом. Что-то волшебное, нереальное, уникальное. Это не музей - нечто иное, инсталляция, зазеркалье, нереальный мир. В нем знаменитые дизайнеры и архитекторы творят из хрусталя произведения искусства. А за пределами музея - волшебный черный зеркальный пруд с облаками из кристаллов, переливающихся от лучей солнца и звенящих от дуновения ветра! Вышли из музея в полном восторге! Однозначно рекомендуем Анну, как великолепного гида и эту экскурсию, как незабываемый волшебный, хрустальный мир.

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В
Выгодный трансфер в Инсбруке
Огромное спасибо! До аэропорта доехали быстро и было удобно, никаких проблем.
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А
Выгодный трансфер в Инсбруке
Водитель был очень вежливый и хорошо относился к детям, что сразу внесло приятную атмосферу. В машине было просторно и удобно,
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кондиционер работал отлично, что в жару особенно приятно. Салон оформлен так, что чувствуешь себя почти как в чем-то более дорогом — отделка стильная, внутри даже телевизор есть и два удобных дивана. После долгого перелета было здорово просто вытянуть ноги и наслаждаться красивыми видами из окна. До нужного места доехали без проблем — водитель сам выходил, спрашивал у местных, чтобы не ошибиться, и в итоге все нашли. Очень благодарна за такой комфорт и помощь!

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В
Выгодный трансфер в Инсбруке
Очень классная поездка! Всем советую. Было удобно, комфортно и сервис на высоте.
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Е
Выгодный трансфер в Инсбруке
Отлично сработали! Все прошло здорово и при этом не дорого. Поездка от Зальцбурга до Майрхофена на трансфере была супер.
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Л
Выгодный трансфер в Инсбруке
Хочу поблагодарить водителя за пунктуальность. Он забрал меня из отеля и вовремя подвозил до аэропорта.
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Виктория
В Нойшванштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
Спасибо огромное за такую экскурсию —это было незабываемо, и в памяти со мной останется навсегда.
И да, всем искренне рекомендую посещать замок именно зимой — атмосфера совершенно другая, глубокая, почти сказочная.
Спасибо огромное за такую экскурсию —это было незабываемо, и в памяти со мной останется навсегда.
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А
Инсбрук с аудиоэкскурсией: истории, панорамные фото-локации и вкуснейшие кафе
Экскурсия понравилась, понятные локации, интересные факты. Но, как, и в предыдущем отзыве, хочется отметить, что было бы неплохо немного обновить
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информацию. Кафе Захер мы там не нашли. А в остальном всё очень понравилось. Ещё один неприятный момент- в рекламе была указана стоимость экскурсии 25 евро, но в итоге сняли 29, не очень профессионально.

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Валентин
В Нойшванштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
Мы были на экскурсии из Инсбрука в Баварию, замок Нойшванштайн 19 июля. Гид Марин организовал нам на мерседесе прекрасную экскурсию!
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Очень умело и профессионально рассказал и показал все красоты Баварии и замков. Очень позитивный и веселый человек! Много рассказывал и показывал! Помог организовать обед в баварской пивоварне! Спасибо Марин!

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А
Обзорная экскурсия по Инсбруку
Мы приехали в Инсбрук днем, поужинали и в 21-00 выдвинулись на вечернюю экскурсию. Проводила нам ее Ирина- замечательный и эрудированный
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экскурсовод. Перемежала сухие цифры и факты массой интересных, познавательных историй и легенд. С нами была дочь- подросток, которая не оч «уважает это дело». Но тут она прям по окончании экскурсии произнесла следующую фразу- вот прям зашла!!!
За два часа мы обошли весь старый город, поднялись на обзорку, посмотрели с моста на реку Инн и вернулись на то место, откуда начали наш экскурс! Спасибо огромное интеллигентнейшей Ирине! Мило провели время и много чего почерпнули для себя из истории Австрии и, конкретно, Инсбрука!

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Всего 20 отзывов в Инсбруке

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Ответы на вопросы от путешественников по Инсбруку

Самые популярные экскурсии в Инсбруке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21:
  1. Выгодный трансфер в Инсбруке;
  2. В Нойшванштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке;
  3. Музей «Кристаллические миры Swarovski»;
  4. Экскурсия в Баварские Замки - Нойшванштайн из Инсбрука и Тироля через Альпы;
  5. Обзорная экскурсия по Инсбруку.
Сколько стоит экскурсия по Инсбруку в августе 2026
Сейчас в Инсбруке можно забронировать 21 экскурсию от 23 до 620. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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