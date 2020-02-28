Т Татьяна 5

27 февраля 2020г. Мы с мужем ездили на экскурсию в замечательный и красивейший замок Нойшванштайн. Переводится как лебединое место. Этот чудесный замок находится на небольшой высоте. Надо подняться по высокой лестнице и оказываешься во внутреннем дворике. внутри показывают несколько комнат с аудиогидом. очень интересные экспонаты! Настенные росписи просто поражают! Для нас эту супер интересную экскурсию организовала гид Анна. Прежде, чем войти в замок Анна нам все подробно рассказала о жизни Людвига и устройстве замка. Хочу отметить отличную организацию проведения экскурсии! Были заранее куплены билеты, поэтому мы не стояли в очередях и нигде не теряли времени. Отдельная благодарность водителю: водит быстро и очень аккуратно! Нигде не стояли в пробках. Гид Анна поредомендовала нам очень вкусные и интересные кафе. Где мы ели и наслаждались прекрасным видом на горы. Всем советуем посетить эту экскурсию с этим гидом. Выражаем огромное спасибо гиду Анне и водителю Марину. Спасибо! Спасибо!