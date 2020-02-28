Экскурсии Инсбрука

Все экскурсии в Инсбруке

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Инсбруке – доступно 20 экскурсий на 2021 год, 10 ⭐ отзывов, цены от €30. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Инсбруке почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Австрии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Экскурсия в замок Людовика II Нойшванштайн из Тироля
Индивидуальная экскурсия
5
8
235
за 1-7 чел.
Экскурсия в замок Людовика II Нойшванштайн из Тироля
ежедневно
Замок Амбрас
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-4 чел.
Замок Амбрас
Вас ждет увлекательное путешествие по историческим событиям и величественным залам замка Амбрас, который...
В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
Индивидуальная экскурсия
5
2
340
за 1-7 чел.
В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
Калейдоскоп австро-немецких ландшафтов, неизведанные факты о короле Людвиге и баварская пивоварня
Экскурсия по городу Халь
163
за 1 чел.
Экскурсия по городу Халь
Музей «Кристаллические миры Swarowski»
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
144
за 1-12 чел.
Музей «Кристаллические миры Swarowski»
Услышать о хрустальной империи от человека, который работал в компании и знает ее изнутри
Замок Тратцберг
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-4 чел.
Замок Тратцберг
Кристальные миры Сваровски
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-4 чел.
Кристальные миры Сваровски
Кристальные миры Сваровски - музей кристаллов, созданный в конце прошлого века к юбилей знаменитой фирмы,...
Императорская резиденция - дворец Хофбург
Индивидуальная экскурсия
100
за 1-4 чел.
Императорская резиденция - дворец Хофбург
Инсбрукский Хофбург называют "маленьким альпийским Шенбрунном"
Экскурсия по городу Раттенберг
Индивидуальная экскурсия
163
за 1-4 чел.
Экскурсия по городу Раттенберг
Придворная церковь
Индивидуальная экскурсия
100
за 1-4 чел.
Придворная церковь
Придворная церковь - одно из самых необычных сооружений Инсбрука
Музей колоколов
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-4 чел.
Музей колоколов
Вершина Зеегрубе - Инсбрук с высоты птичьего полета и Альпийский Зоопарк
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-4 чел.
Вершина Зеегрубе - Инсбрук с высоты птичьего полета и Альпийский Зоопарк
Приглашаю вас отправиться в горное путешествие в окрестностях Инсбрука, во время которого мы поднимемся...
Обзорная экскурсия по Инсбруку
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
150
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Инсбруку
Вас ждет путешествие в сказочный городок Инсбрук
по договоренности
Экскурсия по городу Швац
Индивидуальная экскурсия
168
за 1-4 чел.
Экскурсия по городу Швац
Швац - небольшой городок в Австрии, находится в землях Тироля
Посещение винокурни с пробой шнапсов и ликеров
Индивидуальная экскурсия
188
за 1-4 чел.
Посещение винокурни с пробой шнапсов и ликеров
Экскурсия-дегустация по сыроварням Тироля
Индивидуальный трансфер
80
за 1 чел.
Экскурсия-дегустация по сыроварням Тироля
ежедневно
Экскурсия в Зальцбург с выездом из Тироля
Индивидуальная экскурсия
200
за 1-7 чел.
Экскурсия в Зальцбург с выездом из Тироля
ежедневно
Тирольские йодли, танцы, музыка
Индивидуальная экскурсия
30
за 1 чел.
Тирольские йодли, танцы, музыка
ежедневно в 19:00 или 20:30
Экскурсия в Музей и Парк развлечений Сваровски
Индивидуальная экскурсия
130
за 1-6 чел.
Экскурсия в Музей и Парк развлечений Сваровски
ежедневно
Трансфер из Иннсбрука на горнолыжные курорты Австрии
100
за 1 чел.
Трансфер из Иннсбрука на горнолыжные курорты Австрии
по договоренности

Последние отзывы «Экскурсии Инсбрука»

  • Отзыв на: В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
    Т
    Татьяна
    28 февраля 2020
    5
    27 февраля 2020г. Мы с мужем ездили на экскурсию в замечательный и красивейший замок Нойшванштайн. Переводится как лебединое место. Этот чудесный замок находится на небольшой высоте. Надо подняться по высокой лестнице и оказываешься во внутреннем дворике. внутри показывают несколько комнат с аудиогидом. очень интересные экспонаты! Настенные росписи просто поражают! Для нас эту супер интересную экскурсию организовала гид Анна. Прежде, чем войти в замок Анна нам все подробно рассказала о жизни Людвига и устройстве замка. Хочу отметить отличную организацию проведения экскурсии! Были заранее куплены билеты, поэтому мы не стояли в очередях и нигде не теряли времени. Отдельная благодарность водителю: водит быстро и очень аккуратно! Нигде не стояли в пробках. Гид Анна поредомендовала нам очень вкусные и интересные кафе. Где мы ели и наслаждались прекрасным видом на горы. Всем советуем посетить эту экскурсию с этим гидом. Выражаем огромное спасибо гиду Анне и водителю Марину. Спасибо! Спасибо!
  • Отзыв на: В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
    В
    Влада
    19 февраля 2020
    5
    Спасибо огромное гиду Анне за такое интересное и красивое путешествие. Отлично провели время)) Побывали в сказке.
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