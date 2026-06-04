Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Инсбруке
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €25 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
В Нойшванштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
Путешествие из Инсбрука в Нойшванштайн: пересеките Альпы и погрузитесь в сказку, наслаждаясь живописными видами и историей замков
Начало: Из отеля любого города Тироля
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €620 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Музей «Кристаллические миры Swarovski»
Посетите музей «Кристаллические миры Swarovski» в окрестностях Инсбрука и узнайте историю бренда, насладитесь уникальными инсталляциями и тирольскими легендами
Начало: Музей Сваровски
Завтра в 14:30
10 авг в 11:00
от €250 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Расписание: ежедневно
€500 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Инсбруку
Путешествие в сердце Тироля: извилистые улочки, готические порталы и уникальные здания Инсбрука ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
€150 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
Инсбрук с аудиоэкскурсией: истории, панорамные фото-локации и вкуснейшие кафе
Начало: Рыночная площадь Инсбрука (Иннрайн 4)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
€27 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок Амбрас
Увлекательное путешествие по залам замка Амбрас, где история оживает в каждой детали. Откройте для себя шедевры живописи и древние артефакты
Начало: По договоренности
€150 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия по городу Халь
Погрузитесь в историю Халля, где соль и архитектура переплетаются в уникальной городской атмосфере. Откройте для себя прошлое Европы
Начало: По договоренности
€163 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Кристальные миры Сваровски
Посетите музей кристаллов Сваровски в Инсбруке и откройте для себя удивительные комнаты чудес. Погрузитесь в мир искусства и красоты
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Императорская резиденция - дворец Хофбург
Уникальная возможность увидеть интерьеры Хофбурга и узнать историю Габсбургов. Погрузитесь в атмосферу австрийской роскоши
Начало: По договоренности
€100 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по городу Раттенберг
Погрузитесь в атмосферу средневековья в Раттенберге, где история и искусство стекла переплетаются на каждом шагу
Начало: По договоренности
€163 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Придворная церковь
Придворная церковь в Инсбруке - это место, где история оживает. Уникальные бронзовые фигуры и пустая гробница кайзера Максимилиана I ждут вас
Начало: По договоренности
€100 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Вершина Зеегрубе - Инсбрук с высоты птичьего полета и Альпийский Зоопарк
Откройте для себя захватывающие виды Тироля с вершины Зеегрубе и познакомьтесь с уникальной фауной в Альпийском зоопарке
Начало: По договоренности
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по городу Швац
Швац, город с богатой историей в Тироле, приглашает на прогулку по его древним улицам и средневековым памятникам
Начало: По договоренности
€168 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Посещение винокурни с пробой шнапсов и ликеров
Начало: По договоренности
€188 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 11 чел.
Экскурсия в Музей и Парк развлечений Сваровски
Начало: Кристаллвельтен-Штрасе 1, 6112 Ватенс, Австрия
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Трансфер из Иннсбрука на горнолыжные курорты Австрии
Начало: Фюрстенвег 180, 6020 Инсбрук
Расписание: по договоренности
€100 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Инсбруку
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€23 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Замок Тратцберг
Замок Тратцберг - уникальный памятник архитектуры, где история оживает. Откройте для себя его тайны и насладитесь тирольской атмосферой
Начало: По договоренности
€150 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Музей колоколов
Путешествие в Инсбрук подарит вам уникальную возможность посетить музей колоколов Грассмайер, где история и мастерство соединяются в одном месте
Начало: По договоренности
€150 за человека
Индивидуальная
Экскурсия-дегустация по сыроварням Тироля
Начало: От отеля
Расписание: ежедневно
€200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Т
Анечка один из лучших гидов, который встретился нам за годы путешествий. Комфортный в общении, приятный и внимательный человек. Влюбленный в
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В
Огромное спасибо! До аэропорта доехали быстро и было удобно, никаких проблем.
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А
Водитель был очень вежливый и хорошо относился к детям, что сразу внесло приятную атмосферу. В машине было просторно и удобно,
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В
Очень классная поездка! Всем советую. Было удобно, комфортно и сервис на высоте.
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Е
Отлично сработали! Все прошло здорово и при этом не дорого. Поездка от Зальцбурга до Майрхофена на трансфере была супер.
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Л
Хочу поблагодарить водителя за пунктуальность. Он забрал меня из отеля и вовремя подвозил до аэропорта.
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Спасибо огромное за такую экскурсию —это было незабываемо, и в памяти со мной останется навсегда.
И да, всем искренне рекомендую посещать замок именно зимой — атмосфера совершенно другая, глубокая, почти сказочная.
И да, всем искренне рекомендую посещать замок именно зимой — атмосфера совершенно другая, глубокая, почти сказочная.
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А
Экскурсия понравилась, понятные локации, интересные факты. Но, как, и в предыдущем отзыве, хочется отметить, что было бы неплохо немного обновить
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Мы были на экскурсии из Инсбрука в Баварию, замок Нойшванштайн 19 июля. Гид Марин организовал нам на мерседесе прекрасную экскурсию!
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А
Мы приехали в Инсбрук днем, поужинали и в 21-00 выдвинулись на вечернюю экскурсию. Проводила нам ее Ирина- замечательный и эрудированный
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Всего 20 отзывов в Инсбруке
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Ответы на вопросы от путешественников по Инсбруку
Самые популярные экскурсии в Инсбруке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21:
Сколько стоит экскурсия по Инсбруку в августе 2026
Сейчас в Инсбруке можно забронировать 21 экскурсию от 23 до 620. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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