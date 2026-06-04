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экскурсовод. Перемежала сухие цифры и факты массой интересных, познавательных историй и легенд. С нами была дочь- подросток, которая не оч «уважает это дело». Но тут она прям по окончании экскурсии произнесла следующую фразу- вот прям зашла!!!

За два часа мы обошли весь старый город, поднялись на обзорку, посмотрели с моста на реку Инн и вернулись на то место, откуда начали наш экскурс! Спасибо огромное интеллигентнейшей Ирине! Мило провели время и много чего почерпнули для себя из истории Австрии и, конкретно, Инсбрука!