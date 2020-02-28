Все экскурсии в Инсбруке
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Инсбруке – доступно 20 экскурсий на 2021 год, 10 ⭐ отзывов, цены от €30. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Инсбруке почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Австрии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
8ч
€235
за 1-7 чел.
ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
€150
за 1-4 чел.
Замок Амбрас
Вас ждет увлекательное путешествие по историческим событиям и величественным залам замка Амбрас, который...
Индивидуальная экскурсия
7ч
€340
за 1-7 чел.
В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
Калейдоскоп австро-немецких ландшафтов, неизведанные факты о короле Людвиге и баварская пивоварня
2ч
€163
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€144
за 1-12 чел.
Музей «Кристаллические миры Swarowski»
Услышать о хрустальной империи от человека, который работал в компании и знает ее изнутри
Индивидуальная экскурсия
2ч
€150
за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч
€150
за 1-4 чел.
Кристальные миры Сваровски
Кристальные миры Сваровски - музей кристаллов, созданный в конце прошлого века к юбилей знаменитой фирмы,...
Индивидуальная экскурсия
1ч
€100
за 1-4 чел.
Императорская резиденция - дворец Хофбург
Инсбрукский Хофбург называют "маленьким альпийским Шенбрунном"
Индивидуальная экскурсия
2ч
€163
за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия
1ч
€100
за 1-4 чел.
Придворная церковь
Придворная церковь - одно из самых необычных сооружений Инсбрука
Индивидуальная экскурсия
1ч
€150
за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч
€150
за 1-4 чел.
Вершина Зеегрубе - Инсбрук с высоты птичьего полета и Альпийский Зоопарк
Приглашаю вас отправиться в горное путешествие в окрестностях Инсбрука, во время которого мы поднимемся...
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€150
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Инсбруку
Вас ждет путешествие в сказочный городок Инсбрук
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€168
за 1-4 чел.
Экскурсия по городу Швац
Швац - небольшой городок в Австрии, находится в землях Тироля
Индивидуальная экскурсия
3ч
€188
за 1-4 чел.
Индивидуальный трансфер
2ч
€80
за 1 чел.
ежедневно
Индивидуальная экскурсия
8ч
€200
за 1-7 чел.
ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
€30
за 1 чел.
ежедневно в 19:00 или 20:30
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-6 чел.
ежедневно
2ч
€100
за 1 чел.
по договоренности
Последние отзывы «Экскурсии Инсбрука»
- ТТатьяна28 февраля 202027 февраля 2020г. Мы с мужем ездили на экскурсию в замечательный и красивейший замок Нойшванштайн. Переводится как лебединое место. Этот чудесный замок находится на небольшой высоте. Надо подняться по высокой лестнице и оказываешься во внутреннем дворике. внутри показывают несколько комнат с аудиогидом. очень интересные экспонаты! Настенные росписи просто поражают! Для нас эту супер интересную экскурсию организовала гид Анна. Прежде, чем войти в замок Анна нам все подробно рассказала о жизни Людвига и устройстве замка. Хочу отметить отличную организацию проведения экскурсии! Были заранее куплены билеты, поэтому мы не стояли в очередях и нигде не теряли времени. Отдельная благодарность водителю: водит быстро и очень аккуратно! Нигде не стояли в пробках. Гид Анна поредомендовала нам очень вкусные и интересные кафе. Где мы ели и наслаждались прекрасным видом на горы. Всем советуем посетить эту экскурсию с этим гидом. Выражаем огромное спасибо гиду Анне и водителю Марину. Спасибо! Спасибо!
- ВВлада19 февраля 2020Спасибо огромное гиду Анне за такое интересное и красивое путешествие. Отлично провели время)) Побывали в сказке.