Мои заказы

Хоензальцбург - история в камне

Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив уникальную крепость Хоензальцбург. Откройте для себя её тайны и насладитесь видами на Зальцбург
Хоензальцбург - это настоящая жемчужина Зальцбурга, которая сохранилась в первозданном виде. Почти 1000 лет эта крепость стояла неприступной, защищая духовное княжество. С её бастионов открывается захватывающий вид на город и реку Зальцах.

В музее представлены редкие артефакты, включая венецианские монеты и мебель, которые рассказывают о жизни в крепости. Это место погружает в атмосферу средневековой мощи и величия, делая экскурсию незабываемой

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная крепость
  • 🌄 Панорамные виды
  • 🗝 Исторические артефакты
  • 🕰 Погружение в историю
  • 🎨 Культурное наследие
Хоензальцбург - история в камне
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Хоензальцбург
  • Музей крепости

Описание экскурсии

Экскурсия по территории и музею крепости. За дополнительную плату можно посетить закрытые помещения (бастион, пекарня, винный погреб)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Festung Hohensalzburg
Завершение: По желанию гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
У нас ещё много экскурсий в Зальцбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Зальцбурге