Хоензальцбург - это настоящая жемчужина Зальцбурга, которая сохранилась в первозданном виде. Почти 1000 лет эта крепость стояла неприступной, защищая духовное княжество. С её бастионов открывается захватывающий вид на город и реку Зальцах.
В музее представлены редкие артефакты, включая венецианские монеты и мебель, которые рассказывают о жизни в крепости. Это место погружает в атмосферу средневековой мощи и величия, делая экскурсию незабываемой
В музее представлены редкие артефакты, включая венецианские монеты и мебель, которые рассказывают о жизни в крепости. Это место погружает в атмосферу средневековой мощи и величия, делая экскурсию незабываемой
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная крепость
- 🌄 Панорамные виды
- 🗝 Исторические артефакты
- 🕰 Погружение в историю
- 🎨 Культурное наследие
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Что можно увидеть
- Хоензальцбург
- Музей крепости
Описание экскурсииЭкскурсия по территории и музею крепости. За дополнительную плату можно посетить закрытые помещения (бастион, пекарня, винный погреб)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Festung Hohensalzburg
Завершение: По желанию гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.