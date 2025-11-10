Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Хоензальцбург - это настоящая жемчужина Зальцбурга, которая сохранилась в первозданном виде. Почти 1000 лет эта крепость стояла неприступной, защищая духовное княжество. С её бастионов открывается захватывающий вид на город и реку Зальцах.



В музее представлены редкие артефакты, включая венецианские монеты и мебель, которые рассказывают о жизни в крепости. Это место погружает в атмосферу средневековой мощи и величия, делая экскурсию незабываемой