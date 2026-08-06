Индивидуальная
до 10 чел.
Зальцбург - многовековая симфония
Посетить самые интересные места Старого города и раскрыть их секреты на обзорной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Дыхание древнего Зальцбурга
Нескучная пешеходная прогулка по городу Моцарта - от монастырей до культовых кофеен
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Зальцбург впервые
Посетить главные достопримечательности «Северного Рима» и узнать о нём интересные факты
Начало: У памятника Моцарту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €167 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная автоэкскурсия в Гальштат из Зальцбурга
Погрузитесь в атмосферу самого красивого города Австрии, узнайте его секреты и насладитесь неповторимыми видами
Начало: У вашего отеля в Зальцбурге
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €610 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
Откройте для себя величественную крепость Хоэнзальцбург и её тайны. Погрузитесь в историю и насладитесь потрясающими видами
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
от €170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Таинственный Зальцбург
Мистическая прогулка по древнему городу в поисках тайн, призраков и невыдуманных историй
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»
Погрузитесь в атмосферу Зальцбурга, где каждый уголок рассказывает истории великих князей-архиепископов и Вольфганга Амадея Моцарта
Начало: У дворца Мирабль
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €255 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Озёрный край Зальцкаммергут на машине
Индивидуальная поездка по живописным местам Зальцкаммергута: от истории Габсбургов до природных чудес озёрного края
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от €400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Дом-музей Моцарта
Откройте для себя мир Вольфганга Амадея Моцарта в его родном доме в Зальцбурге. Погрузитесь в атмосферу 18 века и узнайте невероятные факты из жизни композитора
Начало: В центре города
10 авг в 13:30
11 авг в 10:00
от €185 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
«Орлиное гнездо» - альпийская резиденция Гитлера
Подняться на головокружительную высоту и насладиться захватывающими видами гор
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €390 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Зальцбурге
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €25 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи
Пройти по следам кельтов и римлян, с ветерком спуститься в подземелье и узнать, как добывают соль
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в мир гения по имени Моцарт
В Зальцбурге - след в след по стопам маэстро
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €210 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Древний Город ЗАЛЬЦБУРГ - Нескучные Прогулки по Сцене Мира
Начало: По договоренности
€160 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Зальцбург - обитель богов
Познакомиться с историей немецкого Рима на автопешеходной экскурсии по городу и окрестностям
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от €330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Зальцбург - многовековая симфония
Начало: По договоренности
€180 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Хальштатт - австрийская мечта
Начало: Зальцбруг, от отеля
Расписание: ежедневно в 9:00
€500 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды и мифы Зальцбурга
Маршрут для тех, кто уже знаком с городом и хочет узнать его лучше
Начало: У замка Мирабель
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Моцарт: от рождения к славе
Посетить дом-музей великого композитора в Зальцбурге и погрузиться в мир гения
Начало: У входа в музей
Сегодня в 14:30
Завтра в 15:00
от €170 за всё до 10 чел.
Билеты
Альпийский Дух Крепости "ХОЭН ВЕРФЕН" и Шоу "СОКОЛИНАЯ ОХОТА"
Начало: Зальцбург
Расписание: Ежедневно
€400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Зальцбург - one love! С трансфером от отеля при необходимости
Начало: От отеля
Расписание: ежедневно
€250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Музей-квартира В.А. МОЦАРТА - Дом, где родился Гений
Начало: Зальцбург
Расписание: Ежедневно
€150 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Жемчужина Баварии - КОРОЛЕВСКОЕ ОЗЕРО «КЁНИГЗЕЕ»
Начало: Зальцбург
Расписание: Ежедневно
€400 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
Гальштат: аудиотур по самым живописным фото-локациям
Начало: Зальцвельтен Халлштатт, ул. Зальцберг 21, Халлштат...
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
€33 за человека
Аудиогид
Аудиопрогулка по Зальцбургу: Моцарт, история любви и конфеты
Начало: Шранненгассе 1
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
€35 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Увеселительная ВИЛЛА "ХЕЛЬБРУНН" и очаровательные "ВОДНЫЕ ПОТЕШКИ"
Начало: Зальцбург
Расписание: Ежедневно
€270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Расписание: Ежедневно
€450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пещера «МИР ЛЕДЯННЫХ ВЕЛИКАНОВ» - Фантастический Мир Льда в Альпах
Начало: Зальцбург
Расписание: Ежедневно
€400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ставка Гитлера «ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО»
Начало: Зальцбург
Расписание: Ежедневно
€400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Моцарт: от рождения к славе
Начало: Дом рождения Моцарта
€170 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Все было супер! Спасибо большое Анне 🌺
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Идеальная прогулка по Зальцбургу для всей семьи!
Огромная благодарность Ольге за незабываемый день! Экскурсия получилась очень насыщенной и глубокой: мы прошли
Огромная благодарность Ольге за незабываемый день! Экскурсия получилась очень насыщенной и глубокой: мы прошли
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О
Огромная благодарность Ольге за очень интересную и познавательную экскурсию по историческому Зальцбургу. Очень легкая, гармоничная подача истории, замечательно прочитанные стихи и высокий профессиональный уровень. Прекрасная собеседница - тонко чувствует «своих» туристов.
Мы желаем Ольге приятных и легких экскурсий.
Мы желаем Ольге приятных и легких экскурсий.
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А
Всё было отлично. Встретились у нас в отеле. Прошли по самым знаковым местам Зальцбурга. Экскурсия была интересной и содержательной в
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От всей души рекомендую заказывать экскурсии у Ольги!
Ольга — очень обаятельная женщина с прекрасным чувством юмора. А это, сами понимаете,
Ольга — очень обаятельная женщина с прекрасным чувством юмора. А это, сами понимаете,
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E
хорошая информационная экскурсия с приятным гидом. рекомендую тем, кто хочет больше узнать об истории и культуре Зальцбурга
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Д
Очень интересная экскурсия, время пролетело незаметно. Ольга - замечательный и увлеченный рассказчик. Мы искренне благодарны за индивидуальный подход и интересные исторические факты. Рекомендуем!
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Экскурсия по Зальцбургу с Андреем прошла просто замечательно!
Было очень интересно, насыщенно и при этом легко благодаря отличному чувству юмора Андрея.
Было очень интересно, насыщенно и при этом легко благодаря отличному чувству юмора Андрея.
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Ольга, благодарим за знакомство с Зальцбургом!
Все прошло на высшем уровне, интереснейшая история, легкий и позитивный характер гида сделали эту прогулку
Все прошло на высшем уровне, интереснейшая история, легкий и позитивный характер гида сделали эту прогулку
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Анна, здравствуйте!
Ваше предложение было одним из ярких событий нашего прибывания в Австрии!!!
Вы очень легкий, общительный, позитивный, интересный рассказчик! Аккуратный и
Ваше предложение было одним из ярких событий нашего прибывания в Австрии!!!
Вы очень легкий, общительный, позитивный, интересный рассказчик! Аккуратный и
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Всего 303 отзыва в Зальцбурге
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Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу
Самые популярные экскурсии в Зальцбурге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Сколько стоит экскурсия по Зальцбургу в августе 2026
Сейчас в Зальцбурге можно забронировать 34 экскурсии от 25 до 610. Туристы уже оставили гидам 303 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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