Все экскурсии в Зальцбурге
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Зальцбурге – доступно 23 экскурсии на 2021 год, 112 ⭐ отзывов, цены от €30. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Зальцбурге почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Австрии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
2ч
€30
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия по Зальцбургу: Моцарт, история любви и конфеты
Мы прогуляемся по уютному альпийскому городу Зальцбургу, посмотрим барочную архитектуру, сделаем незабываемые...
Вы можете выбрать любое удобное время
Индивидуальный трансфер
7ч
€270
за 1 чел.
ежедневно в 9:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-10 чел.
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
Проникнуть в истории и тайны главной цитадели города и осмотреть Зальцбург с вершины горы Монахов
Индивидуальная экскурсия
8ч
€500
за 1-6 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
€140
за 1-10 чел.
Таинственный Зальцбург
Мистическая прогулка по древнему городу в поисках легенд, призраков и невыдуманных историй
Индивидуальная экскурсия
6ч
€330
за 1-6 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
€175
за 1-6 чел.
Дыхание древнего Зальцбурга
Нескучная авто-пешеходная прогулка по городу Моцарта — от монастырей до культовых кофеен
Индивидуальная экскурсия
4ч
€210
за 1-6 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
€156
за 1-4 чел.
Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»
Прогулка по «Северному Риму», величественному уголку Австрии с богатой историей и атмосферой
Индивидуальная экскурсия
4ч
€180
за 1-5 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
4ч
€200
за 1-6 чел.
Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи
Пройти по следам кельтов и римлян, с ветерком спуститься в подземелье и узнать, как добывают соль
Индивидуальная экскурсия
6ч
€300
за 1-6 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
4ч
€260
за 1-6 чел.
«Орлиное гнездо» — альпийская резиденция Гитлера
Подняться на головокружительную высоту и насладиться захватывающими видами гор
Индивидуальная экскурсия
5ч
€250
за 1-6 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
4ч
€260
за 1-6 чел.
Экскурсия в Озёрный край Зальцкаммергут на машине
Путешествие от австрийских рыбацких деревушек — к исторической вилле Габсбургов!
Индивидуальная экскурсия
5ч
€250
за 1-6 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€150
за 1-4 чел.
Ангар-7: легендарный комплекс Red Bull
Футуристическая архитектура и экстрим коллекции Red Bull
Индивидуальная экскурсия
2ч
€100
за 1-50 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
€163
за 1-5 чел.
Дом-музей Моцарта
Тайны жизни, творчества и смерти великого гения
Индивидуальная экскурсия
1ч
€100
за 1-50 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
€120
за 1-50 чел.
Древний Город ЗАЛЬЦБУРГ - Нескучные Прогулки по Сцене Мира
На экскурсии вы посетите дом-музей Моцарта и подниметесь в крепость Хоэнзальцбург
Индивидуальная экскурсия
4ч
€200
за 1-6 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
5ч
€280
за 1-5 чел.
Ежедневно
Последние отзывы «Экскурсии Зальцбурга»
- ДДмитрий13 сентября 2021Спасибо Андрею за замечательную экскурсию и гибкость при встрече гостей города. Экскурсия была наполнена замечательным юмором и различными историями из жизни Зальцбурга и его жителей. Узнали много нового и интересного. Понравился интерактив в виде загадок.
- ММария24 августа 2021Андрей - великолепный гид. С большим интересом слушали не только взрослые, но и дети. Рассказы о прошлом переплетались с историями из повседневной жизни зальцбуржцев. Главной рекомендацией отправиться на прогулку с Андреем, может служить реплика 12-летнего сына: "я не пойду на экскурсию, если там не будет такого гида".
- OOlena23 августа 2021Единственное о чем жалеешь после экскурсии, что так быстро пролетают 2 часа! Андрей великолепный рассказчик! И если вернёмся в Зальцбург, то обязательно попросим его рассказать, ещё пару легенд.
- EElena4 августа 2021Отличная экскурсия с прекрасным гидом!
- ЛЛариса13 июня 2021Вчера совершили экскурсию по Зальцбургу с экскурсоводом Андреем. Остались очень довольны. Андрей интересный рассказчик, легко и с юмором поделился своими знаниями об этом великолепном городе музыки и Моцарта. Рекомендую провести пару часов с ним и вы узнаете о городе больше, чем в путеводителе.
- Отзыв на: Дыхание древнего ЗальцбургаННаталья24 мая 2021Динамично, интересно, информационно, а главное-мобильно. Опыт показывает, что первое впечатление от знакомства с туристическим объектом, лучше получать со знающим гидом. Андрей приятный позитивный человек, прекрасно владеющий искусством рассказчика. 3 часа истекли незаметно, а желание узнать больше о чудесном городе усилилось. Благодарим за яркие впечатления и прекрасно проведенное время.
- YYuri26 августа 2020Отличные впечатления от экскурсии с Ольгой. Содержательно, интересно, увлекательно (в т. ч. и для детей). Советуем всем. Спасибо!
- Отзыв на: Дыхание древнего ЗальцбургаЛЛюдмила13 марта 2020Отлично!
- ААндрей25 февраля 2020Большое спасибо Ольге за прекрасную экскурсию по Зальцбургу! Нам действительно все понравилось - как сам рассказ про город и его знаменитых жителях, так и просто пообщаться. 2 часа пролетели как одно мгновение. Отдельное спасибо за "эксклюзивные" стихи! Надеюсь встреться еще и у Ольги найдется еще что-нибудь интересное рассказать))). Всем желаю захватывающих экскурсий и встреч с интересными людьми!
- ООльга18 февраля 2020Андрей - один из лучших гидов, с которыми я встречалась. А путешествуем мы много. Чувство юмора, талант рассказчика и глубокие знания превращают экскурсию в увлекательное путешествие. Единственное сожаление к концу Экскурсии - это то, что она заканчивается. Очень хочется вернуться.