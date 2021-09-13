Отзыв на: Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие Д Дмитрий 5 Спасибо Андрею за замечательную экскурсию и гибкость при встрече гостей города. Экскурсия была наполнена замечательным юмором и различными историями из жизни Зальцбурга и его жителей. Узнали много нового и интересного. Понравился интерактив в виде загадок.

Отзыв на: Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие М Мария 5 Андрей - великолепный гид. С большим интересом слушали не только взрослые, но и дети. Рассказы о прошлом переплетались с историями из повседневной жизни зальцбуржцев. Главной рекомендацией отправиться на прогулку с Андреем, может служить реплика 12-летнего сына: "я не пойду на экскурсию, если там не будет такого гида".

Отзыв на: Таинственный Зальцбург O Olena 5 Единственное о чем жалеешь после экскурсии, что так быстро пролетают 2 часа! Андрей великолепный рассказчик! И если вернёмся в Зальцбург, то обязательно попросим его рассказать, ещё пару легенд.

Отзыв на: Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие E Elena 5 Отличная экскурсия с прекрасным гидом!

Отзыв на: Таинственный Зальцбург Л Лариса 5 Вчера совершили экскурсию по Зальцбургу с экскурсоводом Андреем. Остались очень довольны. Андрей интересный рассказчик, легко и с юмором поделился своими знаниями об этом великолепном городе музыки и Моцарта. Рекомендую провести пару часов с ним и вы узнаете о городе больше, чем в путеводителе.

Отзыв на: Дыхание древнего Зальцбурга Н Наталья 5 Динамично, интересно, информационно, а главное-мобильно. Опыт показывает, что первое впечатление от знакомства с туристическим объектом, лучше получать со знающим гидом. Андрей приятный позитивный человек, прекрасно владеющий искусством рассказчика. 3 часа истекли незаметно, а желание узнать больше о чудесном городе усилилось. Благодарим за яркие впечатления и прекрасно проведенное время.

Отзыв на: Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт» Y Yuri 5 Отличные впечатления от экскурсии с Ольгой. Содержательно, интересно, увлекательно (в т. ч. и для детей). Советуем всем. Спасибо!

Отзыв на: Дыхание древнего Зальцбурга Л Людмила 5 Отлично!

Отзыв на: Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт» А Андрей 5 Большое спасибо Ольге за прекрасную экскурсию по Зальцбургу! Нам действительно все понравилось - как сам рассказ про город и его знаменитых жителях, так и просто пообщаться. 2 часа пролетели как одно мгновение. Отдельное спасибо за "эксклюзивные" стихи! Надеюсь встреться еще и у Ольги найдется еще что-нибудь интересное рассказать))). Всем желаю захватывающих экскурсий и встреч с интересными людьми!