Экскурсии Зальцбурга

Все экскурсии в Зальцбурге

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Зальцбурге – доступно 23 экскурсии на 2021 год, 112 ⭐ отзывов, цены от €30. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Зальцбурге почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Австрии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Аудиоэкскурсия по Зальцбургу: Моцарт, история любви и конфеты
Индивидуальная экскурсия
30
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия по Зальцбургу: Моцарт, история любви и конфеты
Мы прогуляемся по уютному альпийскому городу Зальцбургу, посмотрим барочную архитектуру, сделаем незабываемые...
Вы можете выбрать любое удобное время
Хальштатт - австрийская мечта
Индивидуальный трансфер
270
за 1 чел.
Хальштатт - австрийская мечта
ежедневно в 9:00
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
Индивидуальная экскурсия
5
7
130
за 1-10 чел.
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
Проникнуть в истории и тайны главной цитадели города и осмотреть Зальцбург с вершины горы Монахов
ИНСБРУК - Олимпийская Столица Тироля
Индивидуальная экскурсия
500
за 1-6 чел.
ИНСБРУК - Олимпийская Столица Тироля
Ежедневно
Таинственный Зальцбург
Индивидуальная экскурсия
5
13
140
за 1-10 чел.
Таинственный Зальцбург
Мистическая прогулка по древнему городу в поисках легенд, призраков и невыдуманных историй
ИМПЕРАТОРСКИЕ КУРОРТЫ Австрии или Озерный Край ЗАЛЬЦКАММЕРГУТ
Индивидуальная экскурсия
330
за 1-6 чел.
ИМПЕРАТОРСКИЕ КУРОРТЫ Австрии или Озерный Край ЗАЛЬЦКАММЕРГУТ
Ежедневно
Дыхание древнего Зальцбурга
Индивидуальная экскурсия
4.9
34
175
за 1-6 чел.
Дыхание древнего Зальцбурга
Нескучная авто-пешеходная прогулка по городу Моцарта — от монастырей до культовых кофеен
Сказочный МИР СОЛИ от Кельтов до Зальцбургских Князей
Индивидуальная экскурсия
210
за 1-6 чел.
Сказочный МИР СОЛИ от Кельтов до Зальцбургских Князей
Ежедневно
Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»
Индивидуальная экскурсия
4.8
43
156
за 1-4 чел.
Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»
Прогулка по «Северному Риму», величественному уголку Австрии с богатой историей и атмосферой
Жемчужина Баварии - КОРОЛЕВСКОЕ ОЗЕРО КЁНИГЗЕЕ
Индивидуальная экскурсия
180
за 1-5 чел.
Жемчужина Баварии - КОРОЛЕВСКОЕ ОЗЕРО КЁНИГЗЕЕ
Ежедневно
Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи
Индивидуальная экскурсия
5
1
200
за 1-6 чел.
Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи
Пройти по следам кельтов и римлян, с ветерком спуститься в подземелье и узнать, как добывают соль
Пещера МИР ЛЕДЯННЫХ ВЕЛИКАНОВ - Фантастический Мир Льда в Альпах
Индивидуальная экскурсия
300
за 1-6 чел.
Пещера МИР ЛЕДЯННЫХ ВЕЛИКАНОВ - Фантастический Мир Льда в Альпах
Ежедневно
«Орлиное гнездо» — альпийская резиденция Гитлера
Индивидуальная экскурсия
5
3
260
за 1-6 чел.
«Орлиное гнездо» — альпийская резиденция Гитлера
Подняться на головокружительную высоту и насладиться захватывающими видами гор
Альпийский Дух Крепости ХОЭН ВЕРФЕН и Шоу СОКОЛИНАЯ ОХОТА
Индивидуальная экскурсия
250
за 1-6 чел.
Альпийский Дух Крепости ХОЭН ВЕРФЕН и Шоу СОКОЛИНАЯ ОХОТА
Ежедневно
Экскурсия в Озёрный край Зальцкаммергут на машине
Индивидуальная экскурсия
5
4
260
за 1-6 чел.
Экскурсия в Озёрный край Зальцкаммергут на машине
Путешествие от австрийских рыбацких деревушек — к исторической вилле Габсбургов!
Ставка Гитлера ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО
Индивидуальная экскурсия
250
за 1-6 чел.
Ставка Гитлера ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО
Ежедневно
Ангар-7: легендарный комплекс Red Bull
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
150
за 1-4 чел.
Ангар-7: легендарный комплекс Red Bull
Футуристическая архитектура и экстрим коллекции Red Bull
Музей-квартира В.А. МОЦАРТА - Дом, где родился Гений
Индивидуальная экскурсия
100
за 1-50 чел.
Музей-квартира В.А. МОЦАРТА - Дом, где родился Гений
Ежедневно
Дом-музей Моцарта
Индивидуальная экскурсия
5
5
163
за 1-5 чел.
Дом-музей Моцарта
Тайны жизни, творчества и смерти великого гения
Крепость ВЫСОКИЙ ЗАЛЬЦБУРГ - Жизнь на горе, длинною в 1000 лет
Индивидуальная экскурсия
100
за 1-50 чел.
Крепость ВЫСОКИЙ ЗАЛЬЦБУРГ - Жизнь на горе, длинною в 1000 лет
Ежедневно
Древний Город ЗАЛЬЦБУРГ - Нескучные Прогулки по Сцене Мира
Индивидуальная экскурсия
5
2
120
за 1-50 чел.
Древний Город ЗАЛЬЦБУРГ - Нескучные Прогулки по Сцене Мира
На экскурсии вы посетите дом-музей Моцарта и подниметесь в крепость Хоэнзальцбург
Увеселительная ВИЛЛА ХЕЛЬБРУНН и очаровательные ПОДНЫЕ ПОТЕШКИ
Индивидуальная экскурсия
200
за 1-6 чел.
Увеселительная ВИЛЛА ХЕЛЬБРУНН и очаровательные ПОДНЫЕ ПОТЕШКИ
Ежедневно
Дворец БАВАРСКИЙ ВЕРСАЛЬ Сказочного Короля Людвига II и Озеро КИМЗЕЕ
Индивидуальная экскурсия
280
за 1-5 чел.
Дворец БАВАРСКИЙ ВЕРСАЛЬ Сказочного Короля Людвига II и Озеро КИМЗЕЕ
Ежедневно

Последние отзывы «Экскурсии Зальцбурга»

  • Отзыв на: Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
    Д
    Дмитрий
    13 сентября 2021
    5
    Спасибо Андрею за замечательную экскурсию и гибкость при встрече гостей города. Экскурсия была наполнена замечательным юмором и различными историями из жизни Зальцбурга и его жителей. Узнали много нового и интересного. Понравился интерактив в виде загадок.
  • Отзыв на: Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
    М
    Мария
    24 августа 2021
    5
    Андрей - великолепный гид. С большим интересом слушали не только взрослые, но и дети. Рассказы о прошлом переплетались с историями из повседневной жизни зальцбуржцев. Главной рекомендацией отправиться на прогулку с Андреем, может служить реплика 12-летнего сына: "я не пойду на экскурсию, если там не будет такого гида".
  • Отзыв на: Таинственный Зальцбург
    O
    Olena
    23 августа 2021
    5
    Единственное о чем жалеешь после экскурсии, что так быстро пролетают 2 часа! Андрей великолепный рассказчик! И если вернёмся в Зальцбург, то обязательно попросим его рассказать, ещё пару легенд.
  • Отзыв на: Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
    E
    Elena
    4 августа 2021
    5
    Отличная экскурсия с прекрасным гидом!
  • Отзыв на: Таинственный Зальцбург
    Л
    Лариса
    13 июня 2021
    5
    Вчера совершили экскурсию по Зальцбургу с экскурсоводом Андреем. Остались очень довольны. Андрей интересный рассказчик, легко и с юмором поделился своими знаниями об этом великолепном городе музыки и Моцарта. Рекомендую провести пару часов с ним и вы узнаете о городе больше, чем в путеводителе.
  • Отзыв на: Дыхание древнего Зальцбурга
    Н
    Наталья
    24 мая 2021
    5
    Динамично, интересно, информационно, а главное-мобильно. Опыт показывает, что первое впечатление от знакомства с туристическим объектом, лучше получать со знающим гидом. Андрей приятный позитивный человек, прекрасно владеющий искусством рассказчика. 3 часа истекли незаметно, а желание узнать больше о чудесном городе усилилось. Благодарим за яркие впечатления и прекрасно проведенное время.
  • Отзыв на: Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»
    Y
    Yuri
    26 августа 2020
    5
    Отличные впечатления от экскурсии с Ольгой. Содержательно, интересно, увлекательно (в т. ч. и для детей). Советуем всем. Спасибо!
  • Отзыв на: Дыхание древнего Зальцбурга
    Л
    Людмила
    13 марта 2020
    5
    Отлично!
  • Отзыв на: Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»
    А
    Андрей
    25 февраля 2020
    5
    Большое спасибо Ольге за прекрасную экскурсию по Зальцбургу! Нам действительно все понравилось - как сам рассказ про город и его знаменитых жителях, так и просто пообщаться. 2 часа пролетели как одно мгновение. Отдельное спасибо за "эксклюзивные" стихи! Надеюсь встреться еще и у Ольги найдется еще что-нибудь интересное рассказать))). Всем желаю захватывающих экскурсий и встреч с интересными людьми!
  • Отзыв на: Таинственный Зальцбург
    О
    Ольга
    18 февраля 2020
    5
    Андрей - один из лучших гидов, с которыми я встречалась. А путешествуем мы много. Чувство юмора, талант рассказчика и глубокие знания превращают экскурсию в увлекательное путешествие. Единственное сожаление к концу Экскурсии - это то, что она заканчивается. Очень хочется вернуться.
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