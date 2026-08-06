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сквозь все эпохи и слои истории города и увидели уникальные места, спрятанные от глаз обычных туристов.

Особый шарм прогулке придали стихотворения, которые гид так трогательно и к месту нам читала. Это добавило экскурсии невероятной поэтичности!

Вдержать внимание подростков 12 и 14 лет — задача не из лёгких, но Ольга справилась с этим на ура. Дети были в восторге!

Кроме того, Ольга очень заботливый гид: предлагала скидки на билеты и поделилась списком отличных мест. Все рекомендации по заведениям — просто пушка-бомба, сходили и не пожалели!

Если хотите увидеть настоящий Зальцбург и влюбиться в него — вам однозначно к Ольге!

P.S. аппликация к сожалению не дает добавить фото, не грузятся. Если смогу - дополню отзыв позже