1 день. Пятница.

Самостоятельное прибытие в Зальцбург и размещение в отеле.

Экскурсия начинается от площади Мирабель (адрес и описание проезда указаны ниже).

16:00 – 18:00 Ознакомительно-тематическая пешеходная экскурсия по городу.

2 день. Суббота.

09:45 Выезд из Зальцбурга.

11:15 Прибытие на "баварское море" - альпийское озеро Кимзее.

11:30 На кораблике мы отправимся на остров Herrenchiemsee, в лесах которого скрывается самая дорогая и самая малоизвестная альпийская резиденция баварского короля. Этот шедевр необарокко является сокровищницей декоративно-прикладного искусства XIX в: филигранная резьба и позолоченная лепнина, роскошные панно и искусные фарфоровые кружева Мейсенской мануфактуры.

После осмотра замка Херренкимзее у нас будет время на обед и прогулку по острову.

15:00 После обеда отправление в Фюссен.

17:30 Прибытие в Фюссен, размещение в отеле 4*.

Вечерняя ознакомительная прогулка по старинному центру скрипичного мастерства, свободное время. Желающие могут посетить «Хрустальные королевские термы» (18 EUR взр., 10 EUR реб. до 15 лет). Рекомендации по ресторанам для ужина предоставляются участникам программы по запросу.

3 день. Воскресенье.

09:00 Выезд из отеля для посещения замка Нойшванштайна, который находится недалеко от того самого Лебединого озера, которое вдохновило П. И. Чайковского на написание всемирно известного балета. Хоэншвангау в котором прошла „альпийская“ часть детства Людвига II или ВНИМАНИЕ! Посещение двух замков в этот день возможно в индивидуальном порядке. Информация о возможности посещения и временных рамках посещения предоставляется по запросу. Подъём к Замку Нойшванштайн занимает около 30 минут. Автобус (2,5 EUR) или поездка в тележке, запряжённой лошадьми (8 EUR), оплачивается дополнительно.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! В настоящее время в замке Нойшванштайн ведутся реставрационные работы, из-за которых спальня, гардеробная, гостиная и грот закрыты для просмотра до лета 2024 года. Чтобы дать посетителям представление о комнатах, после экскурсии по замку будет показан 11-минутный фильм об этих комнатах на немецком языке с английскими субтитрами. Парадные залы, такие как Тронный зал и Зал певцов доступны для посещения.

12:00 Выезд в Линдерхоф - самый элегантный альпийский дворцово-парковый ансамбль в Большом стиле Луи XIV в.

13:15 Прибытие в Линдерхоф.

14:00 Посещение замка Линдерхоф

15:00 После посещения замка свободное время для прогулки по парку, кофе и сувениров.

16:00 Переезд в Мюнхен (к вокзалу Мюнхен Ostbahnhof). Завершение программы.