Эта экскурсия для тех, кто приезжает в Гянджу впервые и хочет увидеть ключевые достопримечательности за один день без беготни и суеты.
Джума-мечеть 17 века, знаменитый дом из бутылок, озеро Гёйгёль, Чокак-хамам, это и многое другое — на нашем маршруте. По пути расскажу вам о роли города на Шёлковом пути, а также о местных традициях и обычаях.
Джума-мечеть 17 века, знаменитый дом из бутылок, озеро Гёйгёль, Чокак-хамам, это и многое другое — на нашем маршруте. По пути расскажу вам о роли города на Шёлковом пути, а также о местных традициях и обычаях.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мавзолей Низами Гянджеви, построенный на могиле поэта в 1947 году и перестроенный в 1991-м.
- Джума-мечеть начала 17 века. Её также называют «мечеть шах Аббаса», так как она была возведена по поручению персидского шаха Аббаса I Великого в годы его правления.
- Чокак-хамам — историческая баня в Гяндже. Изюминки здания — купола и материал, из которого оно сделано. Сейчас в его стенах расположен центр декоративного искусства.
- Двухэтажный дом из бутылок, построенный из разноцветных камней и 48 тысяч бутылок разных форм и размеров.
- Караван-сарай шаха Аббаса 17 века — памятник архитектуры. Был одним из самых величественных сооружений своего времени!
- Озеро Гёйгёль, появившееся в результате разрушительного землетрясения, произошедшего близ Гянджи 30 сентября 1139 года. В тот день вершина горы Кяпаз обрушилась в ущелье реки Ахсу. Образовавшаяся запруда и есть озеро.
Также мы рассмотрим здание филармонии им. Фикрета Амирова, заглянем в церковь, построенную на месте старинного кладбища и, если захотите, посетим дегустацию местных вин. По пути я расскажу вам о роли древней Гянджи на Шёлковом пути, производстве «Катюш» во время Второй мировой войны, добыче золота, знаменитом платановом шоколаде, мультикультурных ценностях, Нобеле и «Зингерах».
Организационные детали
- Встретимся у вашего отеля, в аэропорту или на вокзале
- Часть маршрута мы пройдём пешком, часть — проедем на машине Toyota Prius
- В стоимость всё включено
- Отдельно по желанию оплачивается дегустация вин — 20 манатов
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гошгар — ваш гид в Гяндже
Я лицензированный гид-экскурсовод в Азербайджане, учитель по физике, коренной гянджинец и профессиональный специалист по кемпингу. Провожу обзорные, тематические и авторские экскурсии для взрослых и детей на русском и английском языках.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
26 апр 2024
Были на экскурсии 25.04.24. Это не просто экскурсия, а целый тур, включающий и природные и исторические достопримечательности. Передвигались на авто и пешком по центру города. Увидели много красивых мест и узнали много интересных фактов. Было увлекательно! Побывали и на озере в горах. Спасибо!