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Эта экскурсия для тех, кто приезжает в Гянджу впервые и хочет увидеть ключевые достопримечательности за один день без беготни и суеты.



Джума-мечеть 17 века, знаменитый дом из бутылок, озеро Гёйгёль, Чокак-хамам, это и многое другое — на нашем маршруте. По пути расскажу вам о роли города на Шёлковом пути, а также о местных традициях и обычаях.