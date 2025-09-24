Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Древний азербайджанский город — Гянджа, история которого насчитывает несколько тысяч лет.



В архитектурных ансамблях Гянджи отражаются яркие национальные мотивы, многовековая история города оставила много архитектурных памятников на его улицах. Гянджа, по мнению многих туристов, является одним из самых красивых городов Азербайджана.

Описание тура День первый Мавзолей азербайджанского народного поэта Низами Гянджеви Гянджа – родной край известного поэта азербайджанского народа Низами Гянджеви, внёсшего огромную лепту в мировую литературу. Неудивительно, что именно на его родине стоит его мавзолей, который стал своеобразным местом паломничества поэтов со всего света. Ансамбль Шейха-Бахауддина Главными достопримечательностями Гянджи является её исторический центр с ансамблем Шейха Бахауддина – историко-архитектурным комплексом, включающим Джума-мечеть, Караван-сарай и Чёкяк-хамам, построенные Шейхом Бахауддина, зодчим и астрономом. Мечеть шаха Аббаса Джума-мечеть (также известна как Мечеть шах Аббаса), построенная в 1606 году, украшена двумя минаретами и позволяет точно узнавать наступление полудня – ровно в 12:00 тень с западной стены мечети исчезает. Это указывало на время полуденного намаза. Мавзолей Имам-заде Мавзолей Имам-заде приблизительно в семи километрах от Гянджи – одна из самых почитаемых святынь в Азербайджане. Находящаяся здесь мечеть (также известная как Гёй-мавзолей, Гёй-мечеть или Гёй-имам) была возведена в несколько этапов, начиная с XIV века, вокруг гробницы одного из сыновей пятого шиитского Имама Мухаммеда аль-Бакира. В дальнейшем гробница стала мавзолеем, а затем – целым комплексом. Чокек-хамам Чокек-хамам – это баня с двумя залами, где когда-то проводил время шах Аббас. С 2002 постройка охраняется ЮНЕСКО. Бутылочный дом Бутылочный дом – одна из наиболее современных достопримечательностей города. Архитектор Ибрагим Джафаров декорировал свой дом с помощью 50.000 стеклянных бутылок, чем хотел увековечить память о погибших в Великой Отечественной войне. Под карнизом находится портрет основателя. Русская церковь XIX века Русская церковь, которая появилась в конце XIX века. Из сохранившихся икон здесь можно увидеть икону Александра Невского и икону Святой Марии Магдалины. Церковь работает, в выходные и праздники в ней проходят службы. Ханский сад Парк Хан багы (Xan Bagi) или Ханский сад – это довольно большой облагороженный зелёный оазис в южной части Гянджи. Мавзолей Низами Гянджеви Мавзолей Низами Гянджеви (Nizami məqbərəsi) был построен в 1991 году при подъезде с юго-западной стороны к городу Гянджа на предполагаемом месте захоронения поэта Низами. Считается, что он жил и умер в этом месте. Мавзолей построили на месте двух более древних мавзолеев. После мы остаемся в заранее забронированном отеле или апартаментах. День второй Озеро Гёйгёль Это настоящий водный шедевр природы и оно на самом деле является одним из красивейших озер мира. Гёйгёль — одно из горных. Горы, поросшие могучими лесами, как ладонями, охватили хрустально-голубую чашу Гей-гель. Если карабкаться по живописным нагромождениям скал, обходя угол голубого озера, вытянувшегося вглубь на несколько километров, можно выбраться на подъем с чистым буковым лесом и зарослями калины, бересклета и шиповника. Вечером отправляемся в Баку.

