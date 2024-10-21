2 дня
Город сокровищ - Гянджа
Начало: Ваше место пребывания в Баку
Расписание: Ежедневно, по договоренности. Уточняйте, пожалуйста, расписание.
21 окт в 09:00
22 окт в 09:00
$250 за всё до 8 чел.
2 дня
Нафталан: нефтяное золото
Начало: Ул. Истиглалият, 2, Баку
Расписание: По договоренности с гидом. Уточняйте, пожалуйста, расписание.
26 ноя в 07:00
27 ноя в 07:00
$700 за человека
2 дня 7 часов
Родина поэта Низами - Гянджа
Начало: Ул. Истиглалият, 2, Баку
Расписание: По договоренности с гидом
26 ноя в 07:00
27 ноя в 07:00
$700 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Гяндже
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