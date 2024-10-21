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2 дня Город сокровищ - Гянджа Начало: Ваше место пребывания в Баку Расписание: Ежедневно, по договоренности. Уточняйте, пожалуйста, расписание. $ 250 за всё до 8 чел. 2 дня Нафталан: нефтяное золото Начало: Ул. Истиглалият, 2, Баку Расписание: По договоренности с гидом. Уточняйте, пожалуйста, расписание. $ 700 за человека 2 дня 7 часов Родина поэта Низами - Гянджа Начало: Ул. Истиглалият, 2, Баку Расписание: По договоренности с гидом $ 700 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Гяндже

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