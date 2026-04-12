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Шемаха - город из сказок Пушкина: горы, памятники, обсерватория и винодельня

Познакомиться с разными гранями одного из древнейших городов Востока
Шемаха пережила множество драматичных событий. Её камни помнят землетрясения, набеги, пожары, сражения. Но сколько бы испытаний ни было, она всякий раз восставала из пепла.

Вы узнаете главное из истории 2000-летнего города, увидите средневековую крепость, одну из крупнейших мечетей страны и культовые мавзолеи. А также посетите советскую обсерваторию и откроете секреты местного вина.
5
2 отзыва
Шемаха - город из сказок Пушкина: горы, памятники, обсерватория и винодельня
Шемаха - город из сказок Пушкина: горы, памятники, обсерватория и винодельня
Шемаха - город из сказок Пушкина: горы, памятники, обсерватория и винодельня

Описание экскурсии

Мавзолей Дири-Баба

Экскурсия начинается с главного центра притяжения Шемахи — неприступного мавзолея. Когда-то именно его мощные стены скрывали шемахинцев от нашествия врагов. До сих пор стены мавзолея, зависшего над землей в гроте, поражают воображение, а внутреннее устройство впечатляет практичностью и находчивостью.

Усыпальница «шемахинских ханов»

После знакомства с мавзолеем вы осмотрите усыпальницу Ширваншахов — мавзолей «Семь куполов», названный так по числу захороненных правителей.

Джума-мечеть

И конечно, я познакомлю вас с одной из самых больших, величественных и древних мечетей Азербайджана — Джума-мечетью 8 века. Вы услышите историю сооружения и узнаете об особенностях её конструкции.

Пиркулинский заповедник и Шамаханская царица

Затем мы отправимся в живописное место, расположенное на высоте 1400 метров. Вы узнаете о сокровищах заповедника — его реликтовой растительности, богатых лесах и животных, включая таких редких зверей как зубры. Здесь же, на высоте 1500 метров над уровнем моря, в горах Большого Кавказа, вы узнаете, почему великий поэт увековечил этот древний город в лице Шамаханской царица в своей знаменитой «Сказке о золотом петушке».

Шемахинская астрофизическая обсерватория

В 1960 году в Пиркули открыли одну из самых значимых обсерваторий в СССР. Вы оцените, как гармонично она вписывается в красоту окрестных пейзажей. Окажетесь внутри учреждения и увидите метеорит, который весит несколько десятков килограммов.

Винодельня

В заключение вы посетите винное хозяйство, где проследите этапы производства и посмотрите, как хранится напиток в одном из крупнейших погребов страны. В программу входит прогулка по винодельне и дегустация. А если проголодаетесь, для вас приготовят блюда национальной кухни из экологически чистых продуктов. Обед с прекрасным видом на Кавказские горы станет прекрасным завершением поездки.

Организационные детали

  • При необходимости экскурсию можно начать из Баку, детали уточняйте в переписке с гидом
  • Экскурсия проходит на комфортабельном джипе (я сама за рулем). Если вас больше, за дополнительную плату возможно арендовать минивэн или автобус
  • При благоприятной погоде можно поехать в город ремесленников Лагич или на ферму альпак за дополнительную плату
  • Цена за дегустацию 1 вида вина — €7 за чел.
  • Дополнительно оплачиваются билеты в мавзолеи (€6), музеи (€2) и обсерваторию (€25)

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лия
Лия — ваш гид в Шемахе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1247 туристов
Я — ваш частный русскоязычный гид в Баку. С юмором, любовью и живыми историями моего города. Я здесь родилась и знаю его лучше, чем многие жители. С удовольствием покажу вам Баку
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таким, каким люблю его сама — душевным, вкусным и удивительным городом контрастов. Я создаю авторские маршруты, которые подстраиваю под ваши интересы. Мои экскурсии — это диалог, а не лекция. Для меня важно, чтобы вы увезли эмоции, открытия и подарки — своим гостям предлагаю оливковое варенье, пахлаву или поход на восточный базар. Вместе мы можем погрузиться в легенды Ичеришехера, попробовать настоящую азербайджанскую кухню или открыть места, которых нет в путеводителях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Лия не только интересный гид, но и прекрасный человек.
Приятно когда гид профессионал и знает историю своей страны и любит свою страну. На экскурсии мы получили не только материал по программе
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но и приятно пообщались о жизни в Азербайджане и истории страны.
Мы провели прекрасный день, наполненный местным гостеприимством и дружеской атмосферой и не только посмотрели красоты страны но и очень вкусно поели.

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Anna
Экскурсия очень понравилась и рекомендую всем, кто приезжает в Азербайджан-выбирать Лию. Интересный рассказчик, предлагает необычные маршруты, дает уверенные рекомендации, на что стоит обратить внимание.
У нас был красивый маршрут и мы остались очень довольны.
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от €162 за группу