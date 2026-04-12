Вы узнаете главное из истории 2000-летнего города, увидите средневековую крепость, одну из крупнейших мечетей страны и культовые мавзолеи. А также посетите советскую обсерваторию и откроете секреты местного вина.
Описание экскурсии
Мавзолей Дири-Баба
Экскурсия начинается с главного центра притяжения Шемахи — неприступного мавзолея. Когда-то именно его мощные стены скрывали шемахинцев от нашествия врагов. До сих пор стены мавзолея, зависшего над землей в гроте, поражают воображение, а внутреннее устройство впечатляет практичностью и находчивостью.
Усыпальница «шемахинских ханов»
После знакомства с мавзолеем вы осмотрите усыпальницу Ширваншахов — мавзолей «Семь куполов», названный так по числу захороненных правителей.
Джума-мечеть
И конечно, я познакомлю вас с одной из самых больших, величественных и древних мечетей Азербайджана — Джума-мечетью 8 века. Вы услышите историю сооружения и узнаете об особенностях её конструкции.
Пиркулинский заповедник и Шамаханская царица
Затем мы отправимся в живописное место, расположенное на высоте 1400 метров. Вы узнаете о сокровищах заповедника — его реликтовой растительности, богатых лесах и животных, включая таких редких зверей как зубры. Здесь же, на высоте 1500 метров над уровнем моря, в горах Большого Кавказа, вы узнаете, почему великий поэт увековечил этот древний город в лице Шамаханской царица в своей знаменитой «Сказке о золотом петушке».
Шемахинская астрофизическая обсерватория
В 1960 году в Пиркули открыли одну из самых значимых обсерваторий в СССР. Вы оцените, как гармонично она вписывается в красоту окрестных пейзажей. Окажетесь внутри учреждения и увидите метеорит, который весит несколько десятков килограммов.
Винодельня
В заключение вы посетите винное хозяйство, где проследите этапы производства и посмотрите, как хранится напиток в одном из крупнейших погребов страны. В программу входит прогулка по винодельне и дегустация. А если проголодаетесь, для вас приготовят блюда национальной кухни из экологически чистых продуктов. Обед с прекрасным видом на Кавказские горы станет прекрасным завершением поездки.
Организационные детали
- При необходимости экскурсию можно начать из Баку, детали уточняйте в переписке с гидом
- Экскурсия проходит на комфортабельном джипе (я сама за рулем). Если вас больше, за дополнительную плату возможно арендовать минивэн или автобус
- При благоприятной погоде можно поехать в город ремесленников Лагич или на ферму альпак за дополнительную плату
- Цена за дегустацию 1 вида вина — €7 за чел.
- Дополнительно оплачиваются билеты в мавзолеи (€6), музеи (€2) и обсерваторию (€25)
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Приятно когда гид профессионал и знает историю своей страны и любит свою страну. На экскурсии мы получили не только материал по программе
У нас был красивый маршрут и мы остались очень довольны.