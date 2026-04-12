Шемаха пережила множество драматичных событий. Её камни помнят землетрясения, набеги, пожары, сражения. Но сколько бы испытаний ни было, она всякий раз восставала из пепла. Вы узнаете главное из истории 2000-летнего города, увидите средневековую крепость, одну из крупнейших мечетей страны и культовые мавзолеи. А также посетите советскую обсерваторию и откроете секреты местного вина.

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Описание экскурсии

Мавзолей Дири-Баба

Экскурсия начинается с главного центра притяжения Шемахи — неприступного мавзолея. Когда-то именно его мощные стены скрывали шемахинцев от нашествия врагов. До сих пор стены мавзолея, зависшего над землей в гроте, поражают воображение, а внутреннее устройство впечатляет практичностью и находчивостью.

Усыпальница «шемахинских ханов»

После знакомства с мавзолеем вы осмотрите усыпальницу Ширваншахов — мавзолей «Семь куполов», названный так по числу захороненных правителей.

Джума-мечеть

И конечно, я познакомлю вас с одной из самых больших, величественных и древних мечетей Азербайджана — Джума-мечетью 8 века. Вы услышите историю сооружения и узнаете об особенностях её конструкции.

Пиркулинский заповедник и Шамаханская царица

Затем мы отправимся в живописное место, расположенное на высоте 1400 метров. Вы узнаете о сокровищах заповедника — его реликтовой растительности, богатых лесах и животных, включая таких редких зверей как зубры. Здесь же, на высоте 1500 метров над уровнем моря, в горах Большого Кавказа, вы узнаете, почему великий поэт увековечил этот древний город в лице Шамаханской царица в своей знаменитой «Сказке о золотом петушке».

Шемахинская астрофизическая обсерватория

В 1960 году в Пиркули открыли одну из самых значимых обсерваторий в СССР. Вы оцените, как гармонично она вписывается в красоту окрестных пейзажей. Окажетесь внутри учреждения и увидите метеорит, который весит несколько десятков килограммов.

Винодельня

В заключение вы посетите винное хозяйство, где проследите этапы производства и посмотрите, как хранится напиток в одном из крупнейших погребов страны. В программу входит прогулка по винодельне и дегустация. А если проголодаетесь, для вас приготовят блюда национальной кухни из экологически чистых продуктов. Обед с прекрасным видом на Кавказские горы станет прекрасным завершением поездки.

Организационные детали