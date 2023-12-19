Памятники, обсерватория и винодельни Шемахи

Индивидуальная экскурсия в Шемахе

Побывать на родине царицы из сказки Пушкина и познакомиться с одним из древнейших городов Востока

Шемаха пережила множество драматичных событий. Её камни помнят землетрясения, набеги, пожары, сражения. Но сколько бы испытаний ни было, она всякий раз восставала из пепла.

Вы узнаете главное из истории 2000-летнего города, увидите средневековую крепость, одну из крупнейших мечетей страны и культовые мавзолеи. А также посетите советскую обсерваторию и откроете секреты местного вина.
Памятники, обсерватория и винодельни Шемахи
Памятники, обсерватория и винодельни Шемахи
Памятники, обсерватория и винодельни Шемахи
Памятники, обсерватория и винодельни Шемахи
Памятники, обсерватория и винодельни Шемахи
Памятники, обсерватория и винодельни Шемахи
Памятники, обсерватория и винодельни Шемахи
Памятники, обсерватория и винодельни Шемахи
Памятники, обсерватория и винодельни Шемахи
Памятники, обсерватория и винодельни Шемахи
Памятники, обсерватория и винодельни Шемахи
Памятники, обсерватория и винодельни Шемахи
Памятники, обсерватория и винодельни Шемахи
Памятники, обсерватория и винодельни Шемахи
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Описание

Что вас ожидает

Мавзолей Дири-Баба

Экскурсия начинается с главного центра притяжения Шемахи — неприступного мавзолея. Когда-то именно его мощные стены скрывали шемахинцев от нашествия врагов. До сих пор стены мавзолея, зависшего над землей в гроте, поражают воображение, а внутреннее устройство впечатляет практичностью и находчивостью.

Усыпальница Ширваншахов

После знакомства с крепостью у подножия Гюлистана вы осмотрите усыпальницу Ширваншахов — мавзолей «Семь куполов», названный так по числу захороненных правителей.

Джума-мечеть

И конечно, я познакомлю вас с одной из самых больших, величественных и древних мечетей Азербайджана — Джума-мечетью 8 века. Вы услышите историю сооружения и узнаете об особенностях её конструкции.

Пиркулинский заповедник

Затем мы отправимся в живописное место, расположенное на высоте 1400 метров. Вы узнаете о сокровищах заповедника — его реликтовой растительности, богатых лесах и животных, включая таких редких зверей как зубры.

Шемахинская астрофизическая обсерватория

В 1960 году в Пиркули открыли одну из самых значимых обсерваторий в СССР. Вы оцените, как гармонично она вписывается в красоту окрестных пейзажей. Окажетесь внутри учреждения и увидите телескоп весом в 85 тонн.

Винодельня

В заключение вы посетите винное хозяйство, где проследите этапы производства и посмотрите, как хранится напиток в одном из крупнейших погребов страны. В программу тура входит прогулка по винодельне и дегустация. А если проголодаетесь, для вас приготовят блюда национальной кухни из экологически чистых продуктов. Обед с прекрасным видом на Кавказские горы станет прекрасным завершением поездки.

Организационные детали

  • Трансфер на комфортабельном автомобиле включён в стоимость
  • Дополнительные расходы: винные дегустации — от 30 евро (от 3 до 6 видов вин) и обед
  • За дополнительную плату при благоприятных погодных условиях возможна поездка в одно из старинных ремесленных селений Шемахи — Лагич

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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