Побывать на родине царицы из сказки Пушкина и познакомиться с одним из древнейших городов Востока
Вы узнаете главное из истории 2000-летнего города, увидите средневековую крепость, одну из крупнейших мечетей страны и культовые мавзолеи. А также посетите советскую обсерваторию и откроете секреты местного вина.
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Описание
Что вас ожидает
Мавзолей Дири-Баба
Экскурсия начинается с главного центра притяжения Шемахи — неприступного мавзолея. Когда-то именно его мощные стены скрывали шемахинцев от нашествия врагов. До сих пор стены мавзолея, зависшего над землей в гроте, поражают воображение, а внутреннее устройство впечатляет практичностью и находчивостью.
Усыпальница Ширваншахов
После знакомства с крепостью у подножия Гюлистана вы осмотрите усыпальницу Ширваншахов — мавзолей «Семь куполов», названный так по числу захороненных правителей.
Джума-мечеть
И конечно, я познакомлю вас с одной из самых больших, величественных и древних мечетей Азербайджана — Джума-мечетью 8 века. Вы услышите историю сооружения и узнаете об особенностях её конструкции.
Пиркулинский заповедник
Затем мы отправимся в живописное место, расположенное на высоте 1400 метров. Вы узнаете о сокровищах заповедника — его реликтовой растительности, богатых лесах и животных, включая таких редких зверей как зубры.
Шемахинская астрофизическая обсерватория
В 1960 году в Пиркули открыли одну из самых значимых обсерваторий в СССР. Вы оцените, как гармонично она вписывается в красоту окрестных пейзажей. Окажетесь внутри учреждения и увидите телескоп весом в 85 тонн.
Винодельня
В заключение вы посетите винное хозяйство, где проследите этапы производства и посмотрите, как хранится напиток в одном из крупнейших погребов страны. В программу тура входит прогулка по винодельне и дегустация. А если проголодаетесь, для вас приготовят блюда национальной кухни из экологически чистых продуктов. Обед с прекрасным видом на Кавказские горы станет прекрасным завершением поездки.
Организационные детали
- Трансфер на комфортабельном автомобиле включён в стоимость
- Дополнительные расходы: винные дегустации — от 30 евро (от 3 до 6 видов вин) и обед
- За дополнительную плату при благоприятных погодных условиях возможна поездка в одно из старинных ремесленных селений Шемахи — Лагич
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.