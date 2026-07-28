Новогрудок — уютный белорусский город с богатым прошлым: средневековые руины, купеческая застройка 19–20 века, древние площади и храмы с удивительной иконографией — есть на что посмотреть и о чём поговорить.
Мой рассказ о каждой достопримечательности будет построен с опорой на факты, архивные источники и местные истории. Вы не заскучаете и получите целостное представление о городе.
Мой рассказ о каждой достопримечательности будет построен с опорой на факты, архивные источники и местные истории. Вы не заскучаете и получите целостное представление о городе.
Описание экскурсии
Новогрудский замок — следы княжеской мощи и средневековой обороны, где зарождалась городская жизнь и принимались судьбоносные решения.
Место первой столицы Великого княжества Литовского — оплот государственной власти.
Локации, связанные с Адамом Мицкевичем, где родился, жил и творил великий поэт.
Фарный костёл — здесь венчались король и княгиня, а сейчас установлена памятная плита в честь Хотинской битвы.
Костёл Михаила Архангела — представитель виленского барокко.
Борисоглебская церковь — памятник православной готики, одна из старейших святынь Беларуси. Внутри рассмотрим иконографию: разберём материалы и техники, локальные сюжеты и образы.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается входной билет на территорию замка — 1 бел. рубль за чел., а также пожертвование в храмах (по желанию)
- Для посещения православных храмов девушкам необходим платок на голову
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Малый замок
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Новогрудоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Гид по Новогрудку и окрестностям. Провожу экскурсии с 2008 года. Вожу по замкам и дворцам, шляхетским усадьбам и старосветским паркам, костёлам и церквям, местам силы и языческим капищам, дотам и
от 5000 ₽ за экскурсию