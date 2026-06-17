Орша часто остаётся в тени более известных туристических мест страны.
Между тем, этот старинный город помнит князей и иезуитов, первый залп «Катюш» и расцвет железной дороги.
Вы узнаете, как он стал домом для крупнейшего в Европе льнокомбината и разберётесь, почему его называют главными воротами Беларуси.
Между тем, этот старинный город помнит князей и иезуитов, первый залп «Катюш» и расцвет железной дороги.
Вы узнаете, как он стал домом для крупнейшего в Европе льнокомбината и разберётесь, почему его называют главными воротами Беларуси.
Описание экскурсии
Место древнего Оршанского замка, где зародился город. Мы поговорим об основании Орши на семи холмах, тайнах древнего замчища и значении крепости как щита на восточных рубежах страны.
Иезуитский коллегиум. Один из символов духовного и образовательного расцвета Орши. Вы узнаете об эпохе Просвещения, деятельности иезуитов и роли старинных монастырей в истории Беларуси.
Храмы разных конфессий. Вы познакомитесь с религиозным наследием Орши и поймёте, как на протяжении веков здесь переплетались разные духовные традиции.
- Центральные улицы города. Услышите, как Орша превратилась в крупнейший транспортный узел Беларуси и стала домом для мощного льнокомбината.
Орша литературная. Вспомним Владимира Короткевича и пройдём по местам, которые вдохновляли классика.
По пути мы также расскажем о героических страницах истории города, первом залпе «Катюш» и судьбе Орши в годы великих испытаний.
Организационные детали
- После бронирования оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду на месте в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день проведения
- Длина маршрута около 2 км
- По запросу проведём экскурсию на автомобиле — детали уточняйте в переписке
- Экскурсия больше подходит для взрослых, но по возможности гид сделает акценты на информации, которая будет интересна и детям
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Орше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 2573 туристов
В нашей команде только опытные и интересные гиды, любящие свой город и умеющие увлекательно рассказать о самых значимых событиях его истории. Ждём вас на прогулке!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Очень познавательная экскурсия. Роман - прекрасный рассказчик, - он разнообразил истоические факты преданиями и городскими легендами. В результате экскурсии им был создан яркий образ города, который легко остаётся в памяти.
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Интересная экскурсия по центру Орше. Спасибо экскурсоводу Роману за знакомство с городом.
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от 8000 ₽ за экскурсию