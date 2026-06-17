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Классическая обзорная экскурсия по Орше

1000 лет истории от пограничной крепости - до промышленного центра
Орша часто остаётся в тени более известных туристических мест страны.

Между тем, этот старинный город помнит князей и иезуитов, первый залп «Катюш» и расцвет железной дороги.

Вы узнаете, как он стал домом для крупнейшего в Европе льнокомбината и разберётесь, почему его называют главными воротами Беларуси.
5
2 отзыва
Классическая обзорная экскурсия по Орше
Классическая обзорная экскурсия по Орше
Классическая обзорная экскурсия по Орше

Описание экскурсии

Место древнего Оршанского замка, где зародился город. Мы поговорим об основании Орши на семи холмах, тайнах древнего замчища и значении крепости как щита на восточных рубежах страны.

Иезуитский коллегиум. Один из символов духовного и образовательного расцвета Орши. Вы узнаете об эпохе Просвещения, деятельности иезуитов и роли старинных монастырей в истории Беларуси.

Храмы разных конфессий. Вы познакомитесь с религиозным наследием Орши и поймёте, как на протяжении веков здесь переплетались разные духовные традиции.

  • Центральные улицы города. Услышите, как Орша превратилась в крупнейший транспортный узел Беларуси и стала домом для мощного льнокомбината.

Орша литературная. Вспомним Владимира Короткевича и пройдём по местам, которые вдохновляли классика.

По пути мы также расскажем о героических страницах истории города, первом залпе «Катюш» и судьбе Орши в годы великих испытаний.

Организационные детали

  • После бронирования оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду на месте в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день проведения
  • Длина маршрута около 2 км
  • По запросу проведём экскурсию на автомобиле — детали уточняйте в переписке
  • Экскурсия больше подходит для взрослых, но по возможности гид сделает акценты на информации, которая будет интересна и детям
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Орше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 2573 туристов
В нашей команде только опытные и интересные гиды, любящие свой город и умеющие увлекательно рассказать о самых значимых событиях его истории. Ждём вас на прогулке!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Я
Очень познавательная экскурсия. Роман - прекрасный рассказчик, - он разнообразил истоические факты преданиями и городскими легендами. В результате экскурсии им был создан яркий образ города, который легко остаётся в памяти.
Очень познавательная экскурсия. Роман - прекрасный рассказчик, - он разнообразил истоические факты преданиями и городскими легендами.
Очень познавательная экскурсия. Роман - прекрасный рассказчик, - он разнообразил истоические факты преданиями и городскими легендами.
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Юлия
Интересная экскурсия по центру Орше. Спасибо экскурсоводу Роману за знакомство с городом.
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от 8000 ₽ за экскурсию