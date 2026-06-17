Орша часто остаётся в тени более известных туристических мест страны. Между тем, этот старинный город помнит князей и иезуитов, первый залп «Катюш» и расцвет железной дороги. Вы узнаете, как он стал домом для крупнейшего в Европе льнокомбината и разберётесь, почему его называют главными воротами Беларуси.

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 8000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Место древнего Оршанского замка, где зародился город. Мы поговорим об основании Орши на семи холмах, тайнах древнего замчища и значении крепости как щита на восточных рубежах страны.

Иезуитский коллегиум. Один из символов духовного и образовательного расцвета Орши. Вы узнаете об эпохе Просвещения, деятельности иезуитов и роли старинных монастырей в истории Беларуси.

Храмы разных конфессий. Вы познакомитесь с религиозным наследием Орши и поймёте, как на протяжении веков здесь переплетались разные духовные традиции.

Центральные улицы города. Услышите, как Орша превратилась в крупнейший транспортный узел Беларуси и стала домом для мощного льнокомбината.

Орша литературная. Вспомним Владимира Короткевича и пройдём по местам, которые вдохновляли классика.

По пути мы также расскажем о героических страницах истории города, первом залпе «Катюш» и судьбе Орши в годы великих испытаний.

Организационные детали