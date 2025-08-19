мая
Описание тура
Организационные детали
Въезд в Беларусь по паспорту РФ. В Беларуси принимают банковские карты МИР.
Не забудьте взять с собой полис ОМС
Программа тура по дням
Экскурсия по Полоцку
Встретимся в 7:00 у станции метро «Московская» и отправимся в Полоцк. Предстоит проехать около 570 км. Сделаем небольшую остановку в Пскове и заберём путешественников от отеля «Балтхаус». По дороге из Пскова в Полоцк (285 км) остановимся на обед в городе Остров в кафе «Малахит» (за доплату).
Прибудем в Полоцк в 17:00. Начнём обзорную экскурсию с Софийского собора 18 века, возведённого по образу собора 11 века. Полюбуемся Западной Двиной и прогуляемся по старинным улочкам. Ночь в отеле.
Мемориальный комплекс «Хатынь» и экскурсия по Минску
После завтрака отправимся в Иезуитский коллегиум, открытый по указу Стефана Батория. А в 10:30 поедем в Хатынь. Расстояние — 195 км, в пути проведём около часа. Мемориальный комплекс «Хатынь» построен в память о погибших в Великой Отечественной войне на месте сожжённой деревни. Там, где когда-то стояли дома, теперь установлены обелиски в виде печных труб с табличками с именами жителей.
После обеда прибудем в Минск. Расстояние — 50 км. Вы увидите знаменитую площадь Независимости и побываете в старом городе, полюбуетесь Ратушной площадью и православными и католическими храмами. Покажем вам Национальную библиотеку Беларуси, проедем мимо спортивных арен, живописных площадей и проспектов.
В 19:00 заселимся в отель. Далее — свободное время.
Бобруйск
После завтрака, в 9:00, поедем в Бобруйск. Расстояние — 150 км. В 11:00 начнём знакомство с этим удивительным городком, которому более 600 лет. Вы увидите здание бывшей гимназии Ханны Лазаревой, особняк с мезонином купчихи Кацнельсон и сооружения, некогда бывшие синагогами. Полюбуетесь Свято-Георгиевской церковью и Свято-Никольским собором и прогуляетесь по пешеходной Социалистической улице. А ещё осмотрите крепость, которая в 1812 году 4 месяца стойко держала оборону от войск Наполеона!
После обеда поедем в Жиличи. Расстояние — 40 км. Побываем в дворцово-парковом ансамбле Булгаков в стиле классицизма, где восстановили роскошные парадные залы и жилые комнаты. В 16:30 переедем в Могилёв. Расстояние — 130 км, в пути проведём 2 часа. Заселимся в гостиницу, затем у вас будет свободное время.
Прогулка по Витебску
Утром вас ждёт 3-часовая обзорная экскурсия по Могилёву. Затем переедем в Витебск, над которым летят герои самой известной картины Марка Шагала «Над городом». Полюбуемся церковью Благовещения, пройдём по пешеходной улице Суворова, осмотрим ратушу, Воскресенскую церковь и Успенский собор. Ещё увидим дворец губернатора 18 века и дом-музей Марка Шагала.
В 19:00 заселимся в отель в центре.
Музей-усадьба И.Е. Репина и возвращение в Санкт-Петербург
После завтрака отправимся в Здравнёво, где проведём экскурсию по музею-усадьбе И. Е. Репина. Дальше поедем в Санкт-Петербург. По пути остановимся на обед в кафе «Малахит» в городе Остров. Завезём часть группы в Псков, а в Петербург прибудем вечером.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|28 850 ₽
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях
- Экскурсии по программе
- Сопровождение профессиональным гидом
- Трансферы по маршруту на комфортабельном автобусе
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Доплата за 1-местное размещение
- 3 обеда и 1 ужин по программе + питание во время переездов - 4350 ₽
- Медицинская страховка - от 500 ₽
- Стоимость тура:
- При 2-местном размещении за 1 человека - 28 850 руб
- При 1-местном размещении за 1 человека - 33 540 руб
- На последнем ряду автобуса действует скидка 1000 руб