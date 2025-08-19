Встретимся в 7:00 у станции метро «Московская» и отправимся в Полоцк. Предстоит проехать около 570 км. Сделаем небольшую остановку в Пскове и заберём путешественников от отеля «Балтхаус». По дороге из Пскова в Полоцк (285 км) остановимся на обед в городе Остров в кафе «Малахит» (за доплату).

Прибудем в Полоцк в 17:00. Начнём обзорную экскурсию с Софийского собора 18 века, возведённого по образу собора 11 века. Полюбуемся Западной Двиной и прогуляемся по старинным улочкам. Ночь в отеле.