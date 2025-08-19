Мои заказы

Автобусный тур в Беларусь из Петербурга: Минск, Хатынь, Витебск и Бобруйск

Увидеть усадьбу Булгаков, погулять по городу, где творил Марк Шагал, и посетить усадьбу Репина
Приглашаем в обзорное путешествие по удивительной стране с богатой историей. В Полоцке вы увидите Софийский собор, возведённый по образу собора 11 века. Затем посетите мемориальный комплекс «Хатынь», построенный на месте
читать дальше

сожжённой деревни. Там, где когда-то стояли дома, теперь установлены обелиски в виде печных труб.

В Бобруйске осмотрите еврейскую архитектуру и крепость, которую 4 месяца обороняли от войск Наполеона.

А ещё побываете в Витебске — именно над ним летят герои самой известной картины Марка Шагала «Над городом». А завершим тур экскурсией по музею-усадьбе И. Е. Репина в Здравнёво.

4
1 отзыв
Автобусный тур в Беларусь из Петербурга: Минск, Хатынь, Витебск и Бобруйск
Ближайшие даты:
7
мая
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Въезд в Беларусь по паспорту РФ. В Беларуси принимают банковские карты МИР.

Не забудьте взять с собой полис ОМС

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Полоцку

Встретимся в 7:00 у станции метро «Московская» и отправимся в Полоцк. Предстоит проехать около 570 км. Сделаем небольшую остановку в Пскове и заберём путешественников от отеля «Балтхаус». По дороге из Пскова в Полоцк (285 км) остановимся на обед в городе Остров в кафе «Малахит» (за доплату).

Прибудем в Полоцк в 17:00. Начнём обзорную экскурсию с Софийского собора 18 века, возведённого по образу собора 11 века. Полюбуемся Западной Двиной и прогуляемся по старинным улочкам. Ночь в отеле.

Экскурсия по ПолоцкуЭкскурсия по ПолоцкуЭкскурсия по ПолоцкуЭкскурсия по Полоцку
2 день

Мемориальный комплекс «Хатынь» и экскурсия по Минску

После завтрака отправимся в Иезуитский коллегиум, открытый по указу Стефана Батория. А в 10:30 поедем в Хатынь. Расстояние — 195 км, в пути проведём около часа. Мемориальный комплекс «Хатынь» построен в память о погибших в Великой Отечественной войне на месте сожжённой деревни. Там, где когда-то стояли дома, теперь установлены обелиски в виде печных труб с табличками с именами жителей.

После обеда прибудем в Минск. Расстояние — 50 км. Вы увидите знаменитую площадь Независимости и побываете в старом городе, полюбуетесь Ратушной площадью и православными и католическими храмами. Покажем вам Национальную библиотеку Беларуси, проедем мимо спортивных арен, живописных площадей и проспектов.

В 19:00 заселимся в отель. Далее — свободное время.

Мемориальный комплекс «Хатынь» и экскурсия по МинскуМемориальный комплекс «Хатынь» и экскурсия по МинскуМемориальный комплекс «Хатынь» и экскурсия по МинскуМемориальный комплекс «Хатынь» и экскурсия по Минску
3 день

Бобруйск

После завтрака, в 9:00, поедем в Бобруйск. Расстояние — 150 км. В 11:00 начнём знакомство с этим удивительным городком, которому более 600 лет. Вы увидите здание бывшей гимназии Ханны Лазаревой, особняк с мезонином купчихи Кацнельсон и сооружения, некогда бывшие синагогами. Полюбуетесь Свято-Георгиевской церковью и Свято-Никольским собором и прогуляетесь по пешеходной Социалистической улице. А ещё осмотрите крепость, которая в 1812 году 4 месяца стойко держала оборону от войск Наполеона!

После обеда поедем в Жиличи. Расстояние — 40 км. Побываем в дворцово-парковом ансамбле Булгаков в стиле классицизма, где восстановили роскошные парадные залы и жилые комнаты. В 16:30 переедем в Могилёв. Расстояние — 130 км, в пути проведём 2 часа. Заселимся в гостиницу, затем у вас будет свободное время.

БобруйскБобруйскБобруйскБобруйск
4 день

Прогулка по Витебску

Утром вас ждёт 3-часовая обзорная экскурсия по Могилёву. Затем переедем в Витебск, над которым летят герои самой известной картины Марка Шагала «Над городом». Полюбуемся церковью Благовещения, пройдём по пешеходной улице Суворова, осмотрим ратушу, Воскресенскую церковь и Успенский собор. Ещё увидим дворец губернатора 18 века и дом-музей Марка Шагала.

В 19:00 заселимся в отель в центре.

Прогулка по ВитебскуПрогулка по ВитебскуПрогулка по ВитебскуПрогулка по Витебску
5 день

Музей-усадьба И.Е. Репина и возвращение в Санкт-Петербург

После завтрака отправимся в Здравнёво, где проведём экскурсию по музею-усадьбе И. Е. Репина. Дальше поедем в Санкт-Петербург. По пути остановимся на обед в кафе «Малахит» в городе Остров. Завезём часть группы в Псков, а в Петербург прибудем вечером.

Музей-усадьба И.Е. Репина и возвращение в Санкт-ПетербургМузей-усадьба И.Е. Репина и возвращение в Санкт-ПетербургМузей-усадьба И.Е. Репина и возвращение в Санкт-Петербург

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет28 850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Экскурсии по программе
  • Сопровождение профессиональным гидом
  • Трансферы по маршруту на комфортабельном автобусе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Доплата за 1-местное размещение
  • 3 обеда и 1 ужин по программе + питание во время переездов - 4350 ₽
  • Медицинская страховка - от 500 ₽
  • Стоимость тура:
  • При 2-местном размещении за 1 человека - 28 850 руб
  • При 1-местном размещении за 1 человека - 33 540 руб
  • На последнем ряду автобуса действует скидка 1000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 7:00
Завершение: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», вечер (после 18:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — Организатор в Полоцке
Провёл экскурсии для 66 туристов
За 30 лет работы мы организовали отдых для 370 000+ счастливых туристов, и с каждым годом это число продолжает расти. Нас рекомендуют благодаря множеству положительных отзывов и постоянному стремлению к
читать дальше

совершенству. Наши организаторы объездили всю планету. Мы всегда выбираем лучших гидов на местах — настоящих экспертов в своём деле. Мы выбираем для вас самые интересные маршруты, чтобы показать нашу и другие страны с разных сторон. Наша команда — лауреаты премии «Лидеры туриндустрии», всероссийского конкурса «Сделано в России», регионального конкурса «Сделано в Петербурге». Есть награды Комитетов по туризму Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Федерального агентства по туризму.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
О
Ольга
19 авг 2025
Очень мало времени было запланировано на столицу Беларуси город Минск.

Тур входит в следующие категории Полоцка

На нашем сайте есть и другие авторские туры в Полоцке
Все туры из Полоцка