5 дней
Автобусный тур в Беларусь из Петербурга: Минск, Хатынь, Витебск и Бобруйск
Увидеть усадьбу Булгаков, погулять по городу, где творил Марк Шагал, и посетить усадьбу Репина
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 6:30
25 мар в 06:30
7 мая в 06:30
28 850₽ за человека
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