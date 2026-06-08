Над древним Заславлем нависло зло, которое хочет уничтожить все тексты и стереть память о городе. Вам предстоит помочь археологам, чтобы спасти письменность и найти то, что жители оставили потомкам.
На квесте по одному из старейших городов Беларуси вы погрузитесь в историю, познакомитесь с достопримечательностями и постараетесь уберечь Заславль от исчезновения.
На квесте по одному из старейших городов Беларуси вы погрузитесь в историю, познакомитесь с достопримечательностями и постараетесь уберечь Заславль от исчезновения.
Описание квеста
- Железнодорожная станция в Заславле
- Этнографический комплекс
- Набережная озера
- Тропа здоровья
- Замчище
- Музейно-выставочный комплекс
- Памятник князю Изяславу
По мере прохождения квеста вы узнаете новую информацию о городе и исторические факты, а также откроете интересные места.
Организационные детали
- Временных ограничений нет. Вы можете пройти задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали. Все локации расположены недалеко друг от друга в центре, имеют круглосуточный доступ и освещение. Если захотите дополнительно посетить музеи, уточняйте заранее график, расписание работы постоянно меняется в зависимости от времени года
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д станции Беларусь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Заславле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 4418 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
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