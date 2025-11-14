Знакомство с Брюсселем начнётся с экскурсионной поездки на минивэне по верхней части города. За 4 часа вы увидите ключевые районы столицы, включая Европейский квартал. Особое внимание уделим Юбилейной арке и парку, который её окружает. Здесь находятся Музей автомобилей и Музей вооружённых сил — их можно посетить по желанию.

Затем вас ждёт пешеходная прогулка по нижней части города: по знаменитой Гран-Плас, которую Виктор Гюго называл самой красивой площадью в мире, и по живописным прилегающим улицам. Мы заглянем в аутентичные пивные, где будет возможность попробовать знаменитое бельгийское пиво и почувствовать атмосферу городских традиций.

Экскурсия завершится примерно в 14:00.