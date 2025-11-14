Мои заказы

3 стороны Бельгии и Люксембург: индивидуальный автотур

Увидеть главное в столице, побывать в средневековой Фландрии и провинции и заглянуть в пивоварни
3 дня — 3 лица Бельгии.

Этот тур раскрывает страну как увлекательный спектакль в трёх актах: каждый день в новой декорации и в другом настроении.

Начнём с Брюсселя и изучим его от
читать дальше

Европейского квартала до самой красивой площади мира, по мнению Виктора Гюго. А для полного погружения в атмосферу города заглянем в аутентичные пивные.

Во второй день отправимся во Фландрию — в Гент и Брюгге, где готические соборы, замки и каналы переместят нас в Средневековье. Финал — поездка в Люксембург через Валлонию.

Это возможность увидеть более спокойную, провинциальную сторону Бельгии и заодно заглянуть в соседнее государство, чьи старинные укрепления входят в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. И всё это только для вашей компании в комфортном формате и с индивидуальным подходом.

3 стороны Бельгии и Люксембург: индивидуальный автотур
3 стороны Бельгии и Люксембург: индивидуальный автотур
Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя28
ноя
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Обратите внимание, что в Бельгию гражданам РФ требуется виза. Оформляется самостоятельно.

Сообщите о ваших предпочтениях по жилью, чтобы организатор подобрал варианты и помог забронировать отель.

Питание. Оплачивается отдельно.

Транспорт. Комфортабельный минивэн Mercedes-Benz V-класс.

Возраст участников. 2-90 лет.

Виза. Гражданам РФ необходима. Оформляется самостоятельно.

Уровень сложности. Минимальный. Спокойный темп, пешие прогулки, передвижение на автомобиле.

Тур проводится только для вашей компании от 2 человек, старт возможен ежедневно.

Программа тура по дням

1 день

Брюссель: от Европейского квартала до Гран-Плас

Знакомство с Брюсселем начнётся с экскурсионной поездки на минивэне по верхней части города. За 4 часа вы увидите ключевые районы столицы, включая Европейский квартал. Особое внимание уделим Юбилейной арке и парку, который её окружает. Здесь находятся Музей автомобилей и Музей вооружённых сил — их можно посетить по желанию.

Затем вас ждёт пешеходная прогулка по нижней части города: по знаменитой Гран-Плас, которую Виктор Гюго называл самой красивой площадью в мире, и по живописным прилегающим улицам. Мы заглянем в аутентичные пивные, где будет возможность попробовать знаменитое бельгийское пиво и почувствовать атмосферу городских традиций.

Экскурсия завершится примерно в 14:00.

Брюссель: от Европейского квартала до Гран-ПласБрюссель: от Европейского квартала до Гран-ПласБрюссель: от Европейского квартала до Гран-ПласБрюссель: от Европейского квартала до Гран-ПласБрюссель: от Европейского квартала до Гран-ПласБрюссель: от Европейского квартала до Гран-ПласБрюссель: от Европейского квартала до Гран-ПласБрюссель: от Европейского квартала до Гран-ПласБрюссель: от Европейского квартала до Гран-Плас
2 день

Гент и Брюгге: два шедевра Фландрии

Утром отправимся в Гент. Прогуляемся по его историческому центру, где сохранились архитектурные памятники 11–16 веков. Вы увидите замок Графов — одно из главных средневековых укреплений региона, и пройдёте по мосту Святого Михаила, откуда открываются лучшие виды на город. Главным событием станет посещение кафедрального собора Святого Бавона и легендарного Гентского алтаря — уникального шедевра братьев Ван Эйков.

Во второй половине дня переезд в Брюгге. Исторический центр города включён в список наследия ЮНЕСКО. Прогуляемся по каналам, пройдём вдоль средневековых фасадов, полюбуемся лебедями и атмосферой «Северной Венеции». Брюгге — это настоящий город-открытка, сохранивший очарование ушедших веков.

Гент и Брюгге: два шедевра ФландрииГент и Брюгге: два шедевра ФландрииГент и Брюгге: два шедевра ФландрииГент и Брюгге: два шедевра ФландрииГент и Брюгге: два шедевра Фландрии
3 день

Намюр, Динан и Люксембург: от цитаделей до герцогских дворцов

Сегодня на весь день отправимся в Люксембург. Путь пройдёт через регион Валлония. Первая остановка — город Намюр, где мы поднимемся на цитадель и осмотрим окрестности с высоты. Затем заедем в Динан, чтобы побывать в музее Адольфа Сакса и продегустировать пиво Leffe, родившееся именно здесь (за доплату и при желании).

Во второй половине дня прибытие в Люксембург. Осмотрим Верхний город с остатками старинной крепости, прогуляемся у герцогского дворца и увидим старинные кварталы города.

Вечером вернёмся в Брюссель.

Намюр, Динан и Люксембург: от цитаделей до герцогских дворцовНамюр, Динан и Люксембург: от цитаделей до герцогских дворцовНамюр, Динан и Люксембург: от цитаделей до герцогских дворцовНамюр, Динан и Люксембург: от цитаделей до герцогских дворцовНамюр, Динан и Люксембург: от цитаделей до герцогских дворцов

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по программе на авто только для вашей компании
  • Экскурсионное сопровождение
  • Услуги гида-водителя
  • Консультации по отелю и помощь в бронировании
Что не входит в цену
  • Билеты до Брюсселя и обратно в ваш город
  • Проживание - стоимость зависит от ваших предпочтений
  • Питание
  • Входные билеты (локации на ваш выбор)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Брюссель, в первой половине дня, место и время обсуждаемы
Завершение: Брюссель, 19:00-20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Брюсселе
Провёл экскурсии для 231 туриста
Приглашаю вас на исторические, архитектурные, гастро- и фотоэкскурсии по Бельгии. Меня зовут Андрей, я профессиональный гид, готов вам показать истинную Бельгию, которая недоступна для большинства путешествующих и даже для некоторых коренных жителей. Забудьте об организационных вопросах. Не изучайте, словно учебник географии, различные путеводители, словари, буклеты с достопримечательностями. Просто отдыхайте. За остальное отвечаю я. Каждая секунда вашего времени будет потрачена с пользой.
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Брюсселя

На нашем сайте есть и другие авторские туры в Брюсселе
Все туры из Брюсселя