Этот тур раскрывает страну как увлекательный спектакль в трёх актах: каждый день в новой декорации и в другом настроении.
Обратите внимание, что в Бельгию гражданам РФ требуется виза. Оформляется самостоятельно.
Сообщите о ваших предпочтениях по жилью, чтобы организатор подобрал варианты и помог забронировать отель.
Питание. Оплачивается отдельно.
Транспорт. Комфортабельный минивэн Mercedes-Benz V-класс.
Возраст участников. 2-90 лет.
Уровень сложности. Минимальный. Спокойный темп, пешие прогулки, передвижение на автомобиле.
Тур проводится только для вашей компании от 2 человек, старт возможен ежедневно.
Программа тура по дням
Брюссель: от Европейского квартала до Гран-Плас
Знакомство с Брюсселем начнётся с экскурсионной поездки на минивэне по верхней части города. За 4 часа вы увидите ключевые районы столицы, включая Европейский квартал. Особое внимание уделим Юбилейной арке и парку, который её окружает. Здесь находятся Музей автомобилей и Музей вооружённых сил — их можно посетить по желанию.
Затем вас ждёт пешеходная прогулка по нижней части города: по знаменитой Гран-Плас, которую Виктор Гюго называл самой красивой площадью в мире, и по живописным прилегающим улицам. Мы заглянем в аутентичные пивные, где будет возможность попробовать знаменитое бельгийское пиво и почувствовать атмосферу городских традиций.
Экскурсия завершится примерно в 14:00.
Гент и Брюгге: два шедевра Фландрии
Утром отправимся в Гент. Прогуляемся по его историческому центру, где сохранились архитектурные памятники 11–16 веков. Вы увидите замок Графов — одно из главных средневековых укреплений региона, и пройдёте по мосту Святого Михаила, откуда открываются лучшие виды на город. Главным событием станет посещение кафедрального собора Святого Бавона и легендарного Гентского алтаря — уникального шедевра братьев Ван Эйков.
Во второй половине дня переезд в Брюгге. Исторический центр города включён в список наследия ЮНЕСКО. Прогуляемся по каналам, пройдём вдоль средневековых фасадов, полюбуемся лебедями и атмосферой «Северной Венеции». Брюгге — это настоящий город-открытка, сохранивший очарование ушедших веков.
Намюр, Динан и Люксембург: от цитаделей до герцогских дворцов
Сегодня на весь день отправимся в Люксембург. Путь пройдёт через регион Валлония. Первая остановка — город Намюр, где мы поднимемся на цитадель и осмотрим окрестности с высоты. Затем заедем в Динан, чтобы побывать в музее Адольфа Сакса и продегустировать пиво Leffe, родившееся именно здесь (за доплату и при желании).
Во второй половине дня прибытие в Люксембург. Осмотрим Верхний город с остатками старинной крепости, прогуляемся у герцогского дворца и увидим старинные кварталы города.
Вечером вернёмся в Брюссель.
Что включено
- Все переезды по программе на авто только для вашей компании
- Экскурсионное сопровождение
- Услуги гида-водителя
- Консультации по отелю и помощь в бронировании
Что не входит в цену
- Билеты до Брюсселя и обратно в ваш город
- Проживание - стоимость зависит от ваших предпочтений
- Питание
- Входные билеты (локации на ваш выбор)