Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Полюбуйтесь собором Святого Бавона в Гентре, колокольней Беффруа и церковью Святого Николая
Осмотрите старые рабочие цехи
Взгляните на впечатляющую архитектуру замка графов Фландрии и района Принсенхоф
Проплывите от старого рыбного рынка к еще более древнему мясному рынку
Побывайте в старинном порту Гента, который отличается красивыми причальными стенами и торговыми домами
Совершив посадку на лодку рядом с удивительным замком графов Фландрии, приготовьтесь открыть для себя самые красивые места Гента. Во время этой 50-минутной экскурсии гид расскажет вам об увлекательной истории средневекового Гента, его архитектуре и некоторых исторических зданиях.
Осмотрите знаменитые три башни Гента, средневековые церкви и монастыри, место рождения Карла V Испанского, величественные цехи, невероятный замок и другие достопримечательности. Узнайте историю этих великолепных памятников архитектуры.
Экскурсия проводится на английском, голландском и французском языках. На борту также есть иллюстрированные брошюры на русском, немецком, испанском, итальянском и японском.
Ответы на вопросы
Что входит
Поездка на лодке
Услуги гида
Все налоги, сборы и плата за услуги
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 50 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Не допускаются
Животные (разрешены только сервисные собаки)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 359 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
172
4
135
3
40
2
10
1
2
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
b
brytani
28 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (en)
Заказали на английском, но он сделал это на четырех языках, поэтому я получил только четыре предложения на английском. Вы совсем не путешествуете на лодке, поэтому действительно вообще не видите город по сравнению с прогулкой.
А
Аноним
27 ноя 2021
(Швейцария)
Оригинал (fr)
Другой взгляд на город
Tamára
27 ноя 2021
(Португалия)
Оригинал (en)
Было здорово, рекомендую :)
А
Аноним
26 ноя 2021
(Испания)
Оригинал (es)
нам понравилось и мы сделали хорошие фото
А
Аноним
26 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
мне нравится
N
Nicole
21 ноя 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
Не совсем особый раунд, много туда и обратно по одному и тому же маршруту и трудно понять / понять объяснение.
N
Ngoc
21 ноя 2021
Оригинал (fr)
Руководство дает больше информации на голландском и английском языках, а на французском он говорит только то, что необходимо, это позор.
А
Аноним
21 ноя 2021
(Швейцария)
Оригинал (fr)
Необычный способ посещения
K
Kevin
21 ноя 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
Сердечный, знающий и юмористический
B
Brian
21 ноя 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
Хороший опыт
R
Rebecca
20 ноя 2021
(Нидерланды)
Оригинал (en)
Отличный тур!
m
monique
6 ноя 2021
(Бельгия)
Оригинал (nl)
Стоит затраченных усилий. У нас был действительно отличный гид, что, конечно, делает его еще более увлекательным. Иногда он был немного саркастичным, иногда немного озорным и, прежде всего, с юмором.
M
Myriam
6 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Прогулка по воде, очень приятная, даже если для нас погода была пасмурная. Нас защищали большие зонтики, которые автоматически опускаются, чтобы пройти под определенными мостами… это тоже оригинально! Мы смотрим на город по-другому, и комментарии на французском превосходны. я очень рекомендую
V
Véronique
3 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
объяснения были в основном на английском, а я говорю по-французски. У меня создалось впечатление, что мы ходим туда и обратно.