Совершив посадку на лодку рядом с удивительным замком графов Фландрии, приготовьтесь открыть для себя самые красивые места Гента. Во время этой 50-минутной экскурсии гид расскажет вам об увлекательной истории средневекового Гента, его архитектуре и некоторых исторических зданиях.

Осмотрите знаменитые три башни Гента, средневековые церкви и монастыри, место рождения Карла V Испанского, величественные цехи, невероятный замок и другие достопримечательности. Узнайте историю этих великолепных памятников архитектуры.

Экскурсия проводится на английском, голландском и французском языках. На борту также есть иллюстрированные брошюры на русском, немецком, испанском, итальянском и японском.