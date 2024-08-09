6 отзывов оставили туристы

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День в Генте: фотографии, истории и еда

Погрузитесь в атмосферу Гента, насладитесь архитектурой и бельгийскими деликатесами без толпы туристов вокруг
Гент - это город, где история встречается с современностью. Прогулка по его улочкам подарит вам незабываемые впечатления.

Вы увидите замки графов Фландрии, соборы Святого Николая и Святого Бавона, а также уникальные
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граффити-улицы. Гид, дипломированный бакалавр визуальных искусств, поможет вам запечатлеть эти моменты на фото. Не упустите шанс попробовать традиционные блюда и напитки в местных кафе и барах. Это путешествие оставит вас с множеством воспоминаний и фотографий

4.8
8 отзывов

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Индивидуальная фото-прогулка
  • 🏰 Исторические замки и соборы
  • 🍫 Дегустация местных блюд и сладостей
  • 🎨 Уникальные граффити-улицы
  • 📚 Дипломированный гид
  • 📷 50-70 профессиональных фотографий
День в Генте: фотографии, истории и еда
День в Генте: фотографии, истории и еда
День в Генте: фотографии, истории и еда

Что можно увидеть

  • Замок графов Фландрии
  • Замок Герерда Дьявола
  • Собор Святого Николая
  • Собор Святого Бавона
  • Район Патерсхол
  • Мэрия Гента

Описание фото-прогулки

Мы пройдем по волшебным набережным, по рыночным площадям, увидим раннесредневековые замки графов Фландрии и Герерда Дьявола, соборы Святого Николая и Святого Бавона (со знаменитым алтарём «Lamb of God» Ван Эйков), уютнейший район Патерсхол. Отдельного внимания заслуживает «лоскутное» здание мэрии, построенное в разных архитектурных стилях. Впрочем, Гент не ограничивается историческим центром — у нас есть и специфические «граффити»-улицы, и современный Экспоцентр, и множество зелёных парков, и индустриальные районы, и даже церковь в стиле «барокко» и аббатство со своим виноградником.

В Генте я получила образование в Королевской академии изящных искусств: к вашим услугам дипломированный бакалавр визуальных искусств, и я с радостью хотела бы вам предложить провести день в этом городе в моей компании. Мы зайдём во все достойные внимания районы, заглянем в церкви, посидим в кафешках, знакомых только местным, отведаем традиционных гентских блюд и сладостей, а может быть, даже пива или женейвера, и в память о нашей прогулке я вышлю вам фотографии. «Изюминка» этой экскурсии не в обилии исторических фактов и деталей (которые всегда можно найти в путеводителе), а в том, чтобы открыть вам один из «секретов Европы».

Организационные детали

  • В стоимость входят: прогулка, максимум 50-70 фотографий в электронном виде, которые вы получите в течение недели после экскурсии (как правило, 1-3 дня), 6-часовая прогулка по городу с остановками в кафе, барах и ресторанчиках
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты (почещение объектов по желанию) и заказы в кафе и ресторанах
  • Съёмка проходит на фотоаппарат Canon 5D Mark IV

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анюта
Анюта — ваш гид в Генте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 287 туристов
Меня зовут Анюта, по первому образованию я юрист, а сейчас получаю второе высшее в Королевской Академии Изящных Искусств в Генте. Особенности моих экскурсий: 1) материалы с наших фотопрогулок останутся вам на память; 2) я коллекционирую местные легенды и очень увлечена искусством. До встречи! ВНИМАНИЕ: В ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ И СУББОТУ ЭКСКУРСИИ ПРОХОДЯТ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алексей
Прекрасная прогулка в компании с приятной Аней!
Интересный маршрут, легкое общение, вкусный обед, отличные фотографии!
Аня, еще раз благодарю Вас за этот незабываемый день в Генте:)
Прекрасная прогулка в компании с приятной Аней!
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Евгений
Если вам нужен не просто гид, а скорее друг в этом городе который знает о нем все… ну или почти все, и главное стремиться узнать как можо больше и рассказать
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вам все что знает… вы пришли по адресу.
Наша экскурсия началась у ЖД вокзала и около него же завершилась. И это была действительно прогулка друзей, один из которых приехал в этот город раньше другого и успев узнать многое о городе и обойти его, и теперь ведет друга по следам своих путешествий и находок. Мало того он еще и хороший фотограф, а значит ты получишь массу памятных фото.

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Мария
Отличное утро в Генте! Увидеть этот прекрасный город глазами Анюты, узнать его секреты и получить не только массу ярких впечатлений, но и отличные фотографии - это незабываемо! Большое спасибо!
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Alexander
Анна - большая молодец, организовала хорошую экскурсию, была внимательна к нашим требованиям и пожеланиям. Хорошо знает Гент и Брюгге, в том числе разные малоизвестные места.
Саша и Нина.
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Елена
Аня, спасибо за экскурсию и за фотки! Все понравилось!
Гулять по красивому городу, а потом еще и фотографии рассматривать - это здорово! Получилась настоящая лав-тревел-стори)))
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М
Гент был абсолютно неизвестен до поездки, Аня сумела нам его показать и раскрыть в полной мере. Время пролетело незаметно.
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