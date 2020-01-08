6 отзывов оставили туристы

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День в Генте: фотографии, истории и еда

Знакомство с достопримечательностями и атмосферой, а также альбом фото-воспоминаний

  • 📷Для любителей фотосессий
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 6 часов
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Договориться о времени

От 222 за экскурсию

У фотографа на этой прогулке6 отзывов
5
Анюта
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
Анюта – Гид в Генте
В Средние века Гент был вторым по величине европейским городом после Парижа, его историческую атмосферу легко почувствовать и сейчас.

При этом насладиться архитектурой и бельгийскими «фишками» — вафлями, шоколадом, пивом, кухней — в Генте вы можете без толпы туристов вокруг.
День в Генте: фотографии, истории и еда
День в Генте: фотографии, истории и еда

Что вас ожидает

Мы пройдем по волшебным набережным, по рыночным площадям, увидим раннесредневековые замки графов Фландрии и Герерда Дьявола, соборы Святого Николая и Святого Бавона (со знаменитым алтарём «Lamb of God» Ван Эйков), уютнейший район Патерсхол. Отдельного внимания заслуживает «лоскутное» здание мэрии, построенное в разных архитектурных стилях. Впрочем, Гент не ограничивается историческим центром — у нас есть и специфические «граффити»-улицы, и современный Экспоцентр, и множество зелёных парков, и индустриальные районы, и даже церковь в стиле «барокко» и аббатство со своим виноградником.

В Генте я получила образование в Королевской академии изящных искусств: к вашим услугам дипломированный бакалавр визуальных искусств, и я с радостью хотела бы вам предложить провести день в этом городе в моей компании. Мы зайдём во все достойные внимания районы, заглянем в церкви, посидим в кафешках, знакомых только местным, отведаем традиционных гентских блюд и сладостей, а может быть, даже пива или женейвера, и в память о нашей прогулке я вышлю вам фотографии. «Изюминка» этой экскурсии не в обилии исторических фактов и деталей (которые всегда можно найти в путеводителе), а в том, чтобы открыть вам один из «секретов Европы».

Организационные детали

  • В стоимость входят: прогулка, максимум 50-70 фотографий в электронном виде, которые вы получите в течение недели после экскурсии (как правило, 1-3 дня), 6-часовая прогулка по городу с остановками в кафе, барах и ресторанчиках
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты (почещение объектов по желанию) и заказы в кафе и ресторанах
День в Генте: фотографии, истории и еда
День в Генте: фотографии, истории и еда
День в Генте: фотографии, истории и еда
День в Генте: фотографии, истории и еда
День в Генте: фотографии, истории и еда
День в Генте: фотографии, истории и еда

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Анюта
Анюта
Меня зовут Анюта, по первому образованию я юрист, а сейчас получаю второе высшее в Королевской Академии Изящных Искусств в Генте. Особенности моих экскурсий: 1) материалы с наших фотопрогулок останутся вам на память; 2) я коллекционирую местные легенды и очень увлечена искусством. До встречи! ВНИМАНИЕ: В ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ И СУББОТУ ЭКСКУРСИИ ПРОХОДЯТ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ.
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6 отзывов оставили туристы

8 января 2020
Гент был абсолютно неизвестен до поездки, Аня сумела нам его показать и раскрыть в полной мере. Время пролетело незаметно.
13 июля 2019
Экскурсия была очень содержательная.. Время пролетело незаметно.. Порекомендую друзьям.
Мария
22 июня 2018
Отличное утро в Генте! Увидеть этот прекрасный город глазами Анюты, узнать его секреты и получить не только массу ярких впечатлений, но и отличные фотографии - это незабываемо! Большое спасибо!
Евгений
19 октября 2015
Если вам нужен не просто гид, а скорее друг в этом городе который знает о нем все... ну или почти все, и главное стремиться узнать как можо больше и рассказать вам все что знает... вы пришли по адресу. Наша экскурсия началась у ЖД вокзала и около него же завершилась. И это была действительно прогулка друзей, один из которых приехал в этот город раньше другого и успев узнать многое о городе и обойти его, и теперь ведет друга по следам своих путешествий и находок. Мало того он еще и хороший фотограф, а значит ты получишь массу памятных фото.
Alexander
20 июня 2015
Анна - большая молодец, организовала хорошую экскурсию, была внимательна к нашим требованиям и пожеланиям. Хорошо знает Гент и Брюгге, в том числе разные малоизвестные места. Саша и Нина.
Елена
29 декабря 2014
Аня, спасибо за экскурсию и за фотки! Все понравилось! Гулять по красивому городу, а потом еще и фотографии рассматривать - это здорово! Получилась настоящая лав-тревел-стори)))

Все экскурсии в Генте

Великолепный Гент — город молодости и стариныВеликолепный Гент — город молодости и стариныВеликолепный Гент — город молодости и старины
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Гент средневековый и современныйГент средневековый и современный
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Обзорная экскурсия по ГентуОбзорная экскурсия по ГентуОбзорная экскурсия по Генту
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Гент — первое свиданиеГент — первое свиданиеГент — первое свидание
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Погулять по главным и тайным местам города в компании бельгийца-слависта
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Какой ты, настоящий ГентКакой ты, настоящий ГентКакой ты, настоящий Гент
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Договориться о времени