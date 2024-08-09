6 отзывов оставили туристы

граффити-улицы. Гид, дипломированный бакалавр визуальных искусств, поможет вам запечатлеть эти моменты на фото. Не упустите шанс попробовать традиционные блюда и напитки в местных кафе и барах. Это путешествие оставит вас с множеством воспоминаний и фотографий

Описание фото-прогулки

Мы пройдем по волшебным набережным, по рыночным площадям, увидим раннесредневековые замки графов Фландрии и Герерда Дьявола, соборы Святого Николая и Святого Бавона (со знаменитым алтарём «Lamb of God» Ван Эйков), уютнейший район Патерсхол. Отдельного внимания заслуживает «лоскутное» здание мэрии, построенное в разных архитектурных стилях. Впрочем, Гент не ограничивается историческим центром — у нас есть и специфические «граффити»-улицы, и современный Экспоцентр, и множество зелёных парков, и индустриальные районы, и даже церковь в стиле «барокко» и аббатство со своим виноградником.

В Генте я получила образование в Королевской академии изящных искусств: к вашим услугам дипломированный бакалавр визуальных искусств, и я с радостью хотела бы вам предложить провести день в этом городе в моей компании. Мы зайдём во все достойные внимания районы, заглянем в церкви, посидим в кафешках, знакомых только местным, отведаем традиционных гентских блюд и сладостей, а может быть, даже пива или женейвера, и в память о нашей прогулке я вышлю вам фотографии. «Изюминка» этой экскурсии не в обилии исторических фактов и деталей (которые всегда можно найти в путеводителе), а в том, чтобы открыть вам один из «секретов Европы».

Организационные детали