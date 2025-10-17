16 отзывов оставили туристы

На этой экскурсии вы поймете, что Гент — очень красивый фламандский город, не заслуженно стоящий в тени таких городов, как Брюгге и Антверпен! Вы увидите здесь архитектурную выставку всех стилей: романского, готического, ренессанса, барокко, классицизма, ар-нуво, модерна, услышите интересные истории о прошлом и настоящем города.

Описание экскурсии

Секреты Гента

Я открою «по секрету» вам много легенд, традиций и реальных историй, подчас детективных. Об одной такой, которая все еще не закончилась, написано много книг и сняты художественные фильмы. Вы узнаете, почему гентцев зовут «висельниками», услышите об устройстве тюрем и дурдомов в Средневековье, о первом промышленном шпионаже, о том, почему обертывали колонны свежей ветчиной и о многом другом.

Вы увидите три главные «вертикали» города: Церкови св. Бавона, св. Николая, св. Михаила и Белфорд (сторожевую Башню), дома гильдий на набережных, Ратушу, дом Мясников, Графский Замок, Зерновую, Овощную и Пятничную площади и много уютных и романтических местечек, где вы сможете сделать потрясающие фотографии!

Шедевры Гента

Или вы как раз тот турист, который стремится в Гент, чтобы только увидеть мировой шедевр «Гентский Алтарь» или «Поклонение Агнцу Божьему» написанный братьями ван Эйк? Вы рассмотрите знаменитый триптих из 24 полотен и разгадаете его феномен и «подтекст». Я раскрою вам его тайные символы и поведаю потрясающую историю, полную скандалов, недоразумений и приключений.

Гастрономия Гента

И напоследок, конечно, я посоветую, где можно перекусить или плотно поесть. Где познакомиться с настоящей фламандской или бельгийской кухней, которая наряду с французской считается лучшей в Европе. Отведать старинные местные блюда — кролика со сливами, утку с апельсинами, угря в зеленом соусе, мидий в винном соусе или свиными ребрышками в медовом соусе. Где в одной из старых таверн можно выпить пива Трапист, сделанного руками монахов, или найти свое любимое среди 700 сортов бельгийского пива, а прекрасная половина может насладиться вишневым, абрикосовым, малиновым, яблочным или банановым пивом.

Организационные детали