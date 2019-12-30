16 отзывов оставили туристы

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Великолепный Гент — город молодости и старины

Все самое интересное о прошлом и настоящем города на индивидуальной обзорной прогулке

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 16 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

150 за экскурсию

У этой экскурсии16 отзывов
4.88
Наталья
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Наталья – Гид в Генте
На этой экскурсии 🧭 вы поймете, что Гент — очень красивый фламандский город 🏙️, не заслуженно стоящий в тени таких городов, как Брюгге и Антверпен! Вы увидите здесь архитектурную выставку всех стилей: романского, готического, ренессанса, барокко, классицизма, ар-нуво, модерна, услышите интересные истории 📖 о прошлом и настоящем города.
Великолепный Гент — город молодости и старины
Великолепный Гент — город молодости и старины

Что вас ожидает

Секреты Гента
Я открою «по секрету» вам много легенд, традиций и реальных историй, подчас детективных. Об одной такой, которая все еще не закончилась, написано много книг и сняты художественные фильмы. Вы узнаете, почему гентцев зовут «висельниками», услышите об устройстве тюрем и дурдомов в Средневековье, о первом промышленном шпионаже, о том, почему обертывали колонны свежей ветчиной и о многом другом.

Вы увидите три главные «вертикали» города: Церкови св. Бавона, св. Николая, св. Михаила и Белфорд (сторожевую Башню), дома гильдий на набережных, Ратушу, дом Мясников, Графский Замок, Зерновую, Овощную и Пятничную площади и много уютных и романтических местечек, где вы сможете сделать потрясающие фотографии!

Шедевры Гента
Или вы как раз тот турист, который стремится в Гент, чтобы только увидеть мировой шедевр «Гентский Алтарь» или «Поклонение Агнцу Божьему» написанный братьями ван Эйк? Вы рассмотрите знаменитый триптих из 24 полотен и разгадаете его феномен и «подтекст». Я раскрою вам его тайные символы и поведаю потрясающую историю, полную скандалов, недоразумений и приключений.

Гастрономия Гента
И напоследок, конечно, я посоветую, где можно перекусить или плотно поесть. Где познакомиться с настоящей фламандской или бельгийской кухней, которая наряду с французской считается лучшей в Европе. Отведать старинные местные блюда — кролика со сливами, утку с апельсинами, угря в зеленом соусе, мидий в винном соусе или свиными ребрышками в медовом соусе. Где в одной из старых таверн можно выпить пива Трапист, сделанного руками монахов, или найти свое любимое среди 700 сортов бельгийского пива, а прекрасная половина может насладиться вишневым, абрикосовым, малиновым, яблочным или банановым пивом.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход в Гентский Алтарь — 5 евро, Графский замок — 10 евро.
  • Для удобства путешественников я использую микрофон с беспроводными наушниками (стоимость — 3€ с человека). Эта услуга по желанию, но я настоятельно рекомендую взять наушники, если вас больше 6 человек.
  • Добраться до Гента можно на поезде из Брюсселя (30 минут) и из Антверпена (1 час)
  • Улицы в центральной исторической части города покрыты булыжниками, так что удобная обувь без каблуков необходима
Великолепный Гент — город молодости и старины
Великолепный Гент — город молодости и старины
Великолепный Гент — город молодости и старины
Великолепный Гент — город молодости и старины
Великолепный Гент — город молодости и старины

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Сама я петербурженка, по образованию библиотекарь. История и искусство всегда интересовали и притягивали меня. Еще в Питере я влюбилась в готику, во фламандскую и нидерландскую живопись, учась несколько лет на курсах «Истории живописи и архитектуры» в Эрмитаже. Вот уже 20 лет живу в Бельгии и работаю гидом. Свои знания я черпаю из исторических книг, из записок старых путешественников, собственных наблюдений, общения с бельгийцами и потомками первой белой эмиграции, и, конечно, мне очень помогает мой муж — профессор истории Брюссельского университета и президент «Музея Династии» или, как теперь он именуется, «Музея Бельгии».
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16 отзывов оставили туристы

30 декабря 2019
Получили огромное удовольствие от экскурсии вместе с Натальей - "Великолепный Гент". Этот действительно потрясающий город для нас открылся с самой наилучшей стороны благодаря профессионализму и особой интеллигентности нашего гида Натальи. Прекрасно владеет темой и широким спектром знаний !!! Прекрасный гид, человек и собеседник. Спасибо за блестящую экскурсию, которой не помешал даже декабрьский дождик.
25 ноября 2019
Я сама проживаю в Генте, и по приезду гостей обращалась пару раз к экскурсоводам, потому что сама я не считаю себя хорошим рассказчиком. Экскурсия, которую провела для моих гостей Наталья, была настолько интересной, что и я сама услышала некоторые факты об истории города и о причинах некоторых "национальных особенностей", о которых раньше ни от кого не слышала; и гости мои влюбились в Гент. И намереваются (если снова приедут в Бельгию), посетить вместе с Натальей и Бругге, и Бруссель. Сами они там побывали по одному дню, но это конечно не то же самое, как в сопровождении такого талантливого экскурсовода, как Наталья.
17 ноября 2019
Наталья пытается понять кто перед ней и грамотно выстраивает ритм и содержание экскурсии. Интересно, получили некоторую информацию, которую не знали и открыть для себя новые темы было приятно. Все замечательно! Жалко мало времени было))Удачи Вам Наталья!
2 ноября 2019
Не смотря на плохую погоду, вся Экскурсия прошла на «одном дыхании» и очень не хотелось расставаться с Натальей, а слушать и гулять ещё и ещё.
22 октября 2019
Наталья провела для нас две экскурсии: по Брюгге и по Генту. Могу сказать, что Наталья - идеальный гид, т. е. такой, каким гид и должен быть: много знающий, грамотно говорящий, уважающий пожелания своих клиентов. Она не имеет четкой программы и содержания экскурсии, экскурсия формируется исходя из интересов тех, кто ее заказал. Очевидно, что Наталья никогда не останавливает процесс своего самообразования, она имеет огромнейшие и разнообразные знания, благодаря которым мы получили ответы на миллион наших вопросов))) Уверена, что с Натальей мы ещё встретимся, чтобы в ее сопровождении прогуляться по Антверпену.
15 октября 2019
Историческую часть Гента для нас открыла Наталья - гид-профессионал. Спасибо ей огромное не только за погружение в историю города, но и за приятную беседу за чашечкой кофе и рассказ об особенностях жизни современной Бельгии. Наталья адаптирует программу экскурсии под индивидуальные предпочтения и пожелания, не ограничивается рассказом о городе, напоминает исторические моменты становления и развития страны. Остались исключительно приятные впечатления от экскурсионной прогулки.
15 мая 2019
Наталья прекрасный гид, много знает, интересно рассказывает, отвечает на все вопросы. Мы довольны, что выбрали ее в качестве нашего гида в Генте. Одно НО - Наталья не смогла начать нашу экскурсию вовремя, время экскурсии сократилось на 50 минут. Случилось это не по ее вине, но и не по нашей (проблемы с железной дорогой), было странно, что Гид отказалась снизить оплату, хоть экскурсия и сократилась практически на треть.
Александра
15 мая 2019
Экскурсия по Генту была второй нашей экскурсией с Натальей (первая была за три дня до этого по Антверпену), и она прошла отлично, несмотря на то, что периодически начинал накрапывать дождик. Наталья очень увлечённый гид и интересный собеседник. Будучи уже знакомой с нами, она составила для нас маршрут в соответствии с нашими интересами, а в конце экскурсии посетила с нами примечательный пивной бар, где отдельно рассказала о бельгийском пиве и выбрала для нас те сорта, что нам подошли. Большое спасибо за интересную экскурсию и полезные рекомендации.
13 мая 2019
Были с Натальей на экскурсии по 2-м городам: Брюгге и Генту в конце марта группой из 6 взрослых и школьницы 14 лет. В первую очередь хочу отметить, что экскурсия состалена очень системно-от общей информации к частным моментам. Всё, что рассказывала Наталья, было интересно и взрослым, и девочке-подростку. Подход к деталям очень гибкий:хотите больше про историю-пожалуйста, больше интересуют социально-экономические детали-нет проблем. Это делает экскурсию очень насыщенной по содержанию и приятно-познавательной по восприятию. Одельно с удовольствием отмечу качество речи и знание материала. Очень приятно слушать рассказ на хорошем литературном русском языке. Мы довольно часто посещаем разного рода экскурсии, и могу с уверенностью сказать, что такое качество подачи материала не всегда встретишь даже в российских музеях. Мы получили ответ почти на все вопросы, которые возникли в ходе экскурсий, и сложилось однозначное мнение, что знания Натальи получены не путём быстрого прочтения Википедии, а приобретены из различных литературных источников и бережно собраны в течение долгого времени. Поэтому с удовольствием порекомендую обратиться к Наталье для проведения экскурсий. Наталья, спасибо Вам огромное за замечательное время в прекрасных городах. P. S. : очень пожалели, что в Антверпене были самостоятельно, без Вас. Надеюсь, в следующий раз!
5 мая 2019
Добрый день! Для тех, кто ищет ПЕРСОНАЛЬНОГО гида, а именно, для себя - Наталья идеальный вариант профессионального и личностного подхода!!! Три часа экскурсии пролетели на одном дыхании!!!! Мы посмотрели в Генте не многое, так как сами просили составить маршрут для «неходячих», но то что посмотрели - произвело незабываемое впечатление))) Гентский алтарь и собор святого Бовона, Гентский порт - и все это на фоне истории Бельгии и Нвропы, тончайших замёток по истории искусства и архитектуры, обмена мнениями и просто разговоров про жизнь... Мы вернёмся к Наталье ещё раз)))) искренне благодарю за чудесный вечер в Генте!!!!
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