16 отзывов оставили туристы

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Великолепный Гент - город молодости и драйва в средневековом антураже

Все самое интересное о прошлом и настоящем города на индивидуальной обзорной прогулке
На этой экскурсии вы поймете, что Гент — очень красивый фламандский город, не заслуженно стоящий в тени таких городов, как Брюгге и Антверпен! Вы увидите здесь архитектурную выставку всех стилей: романского, готического, ренессанса, барокко, классицизма, ар-нуво, модерна, услышите интересные истории о прошлом и настоящем города.
5
33 отзыва
Великолепный Гент - город молодости и драйва в средневековом антураже
Великолепный Гент - город молодости и драйва в средневековом антураже
Великолепный Гент - город молодости и драйва в средневековом антураже

Описание экскурсии

Секреты Гента

Я открою «по секрету» вам много легенд, традиций и реальных историй, подчас детективных. Об одной такой, которая все еще не закончилась, написано много книг и сняты художественные фильмы. Вы узнаете, почему гентцев зовут «висельниками», услышите об устройстве тюрем и дурдомов в Средневековье, о первом промышленном шпионаже, о том, почему обертывали колонны свежей ветчиной и о многом другом.

Вы увидите три главные «вертикали» города: Церкови св. Бавона, св. Николая, св. Михаила и Белфорд (сторожевую Башню), дома гильдий на набережных, Ратушу, дом Мясников, Графский Замок, Зерновую, Овощную и Пятничную площади и много уютных и романтических местечек, где вы сможете сделать потрясающие фотографии!

Шедевры Гента

Или вы как раз тот турист, который стремится в Гент, чтобы только увидеть мировой шедевр «Гентский Алтарь» или «Поклонение Агнцу Божьему» написанный братьями ван Эйк? Вы рассмотрите знаменитый триптих из 24 полотен и разгадаете его феномен и «подтекст». Я раскрою вам его тайные символы и поведаю потрясающую историю, полную скандалов, недоразумений и приключений.

Гастрономия Гента

И напоследок, конечно, я посоветую, где можно перекусить или плотно поесть. Где познакомиться с настоящей фламандской или бельгийской кухней, которая наряду с французской считается лучшей в Европе. Отведать старинные местные блюда — кролика со сливами, утку с апельсинами, угря в зеленом соусе, мидий в винном соусе или свиными ребрышками в медовом соусе. Где в одной из старых таверн можно выпить пива Трапист, сделанного руками монахов, или найти свое любимое среди 700 сортов бельгийского пива, а прекрасная половина может насладиться вишневым, абрикосовым, малиновым, яблочным или банановым пивом.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход в Гентский Алтарь — €16, Графский замок — €12.
  • Для удобства путешественников я использую микрофон с беспроводными наушниками (стоимость — €3 с человека). Эта услуга по желанию, но я настоятельно рекомендую взять наушники, если вас больше 6 человек.
  • Добраться до Гента можно на поезде из Брюсселя (30 минут) и из Антверпена (1 час)
  • Улицы в центральной исторической части города покрыты булыжниками, так что удобная обувь без каблуков необходима

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На центральном вокзале внутри в большом зале у кафе Starbucks
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Генте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 1974 туристов
Сама я петербурженка, но с 2000 года живу в Бельгии. По образованию — библиотекарь. История и искусство всегда интересовали и притягивали меня. Ещё в Петербурге я влюбилась в готику, во
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фламандскую и нидерландскую живопись, несколько лет учась на курсах «Истории живописи и архитектуры» в Эрмитаже. Уже здесь, работая гидом, получила диплом по истории искусств. Свои знания черпаю из исторических книг, собственных наблюдений, общения с бельгийцами и потомками первой белой эмиграции. И, конечно, мне очень помогает мой муж — профессор истории Брюссельского университета и президент «Музея Бельгии». Я очень люблю Бельгию и свою работу, люблю всех своих путешественников, которым стараюсь передать эту любовь. И эта любовь ко всему: к городам, к людям, живущим здесь, к бельгийской культуре, к фламандской живописи, к природе, к гастрономии и даже к нашему дождливому климату. Считаю своей приятной задачей раскрыть всю эту палитру перед путешественниками.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Наталья владеет информацией, способна как великолепный рассказчик донести до слушателей информацию, ту, которая нужна в познавательном варианте, не перегружать экскурсию специальными терминами, датами, обилием мелких исторических фактов. Маршрут составлен очень интересно. Обязательно будем рекомендовать эту экскурсию своим друзьям.
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Ч
Если вы путешествуете по Бельгии, обязательно посетите Гент. Этот город вас впечатлит своей неповторимой архитектурой, историей, мировыми шедеврами искусства и… кучей молодежи, наполняющей город энергией жизни и задающей пульс! А
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в проводники непременно выбирайте Наталью! Она через призму увлекательных историй познакомит вас со всеми важными и значимыми местами и событиями! Будете в восторге, а время экскурсии пролетит незаметно! Наталья - потрясающий гид, замечательный рассказчик, очень эрудированный, легкий и приятный в общении человек. Ее экскурсия по Великолепному Генту была по истине Великолепной! Наталья, спасибо огромное! Очень рекомендую!

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Мария
Наташа, дорогая, в вас не возможно не влюбиться, как в гида и как в человека. Вы просто космос, вы просто солнце, излучающее энергию! Ваша харизма заворожила нас и проникла всюду.
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Вы лучший гид на моём веку, а повидала я их не мало. Спасибо вам за великолепную экскурсию, за ваши уникальные знания, тонкие наблюдения и юмор, за вашу работу, которую вы делаете от всего сердца и со всей вашей душой. Вы провели с нами намного дольше положенного времени, но даже не взглянули на часы и не взяли оплаты. А всё потому, что ваша работа- это ваша пассия, ваша жизнь и ваша любовь. Я желаю вам процветания и удачи и до скорых встреч на перекрестках вселенной. PS: а ушёл князь Пожарский, я и в эту тему сейчас углубилась.

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T
Я сама проживаю в Генте, и по приезду гостей обращалась пару раз к экскурсоводам, потому что сама я не считаю себя хорошим рассказчиком.
Экскурсия, которую провела для моих гостей Наталья, была
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настолько интересной, что и я сама услышала некоторые факты об истории города и о причинах некоторых "национальных особенностей", о которых раньше ни от кого не слышала; и гости мои влюбились в Гент. И намереваются (если снова приедут в Бельгию), посетить вместе с Натальей и Бругге, и Бруссель. Сами они там побывали по одному дню, но это конечно не то же самое, как в сопровождении такого талантливого экскурсовода, как Наталья.

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Е
Наталья провела для нас две экскурсии: по Брюгге и по Генту. Могу сказать, что Наталья - идеальный гид, т. е. такой, каким гид и должен быть: много знающий, грамотно говорящий,
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уважающий пожелания своих клиентов. Она не имеет четкой программы и содержания экскурсии, экскурсия формируется исходя из интересов тех, кто ее заказал. Очевидно, что Наталья никогда не останавливает процесс своего самообразования, она имеет огромнейшие и разнообразные знания, благодаря которым мы получили ответы на миллион наших вопросов))) Уверена, что с Натальей мы ещё встретимся, чтобы в ее сопровождении прогуляться по Антверпену.

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Д
Были с Натальей на экскурсии по 2-м городам: Брюгге и Генту в конце марта группой из 6 взрослых и школьницы 14 лет. В первую очередь хочу отметить, что экскурсия состалена
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очень системно-от общей информации к частным моментам. Всё, что рассказывала Наталья, было интересно и взрослым, и девочке-подростку. Подход к деталям очень гибкий:хотите больше про историю-пожалуйста, больше интересуют социально-экономические детали-нет проблем. Это делает экскурсию очень насыщенной по содержанию и приятно-познавательной по восприятию. Одельно с удовольствием отмечу качество речи и знание материала. Очень приятно слушать рассказ на хорошем литературном русском языке. Мы довольно часто посещаем разного рода экскурсии, и могу с уверенностью сказать, что такое качество подачи материала не всегда встретишь даже в российских музеях. Мы получили ответ почти на все вопросы, которые возникли в ходе экскурсий, и сложилось однозначное мнение, что знания Натальи получены не путём быстрого прочтения Википедии, а приобретены из различных литературных источников и бережно собраны в течение долгого времени. Поэтому с удовольствием порекомендую обратиться к Наталье для проведения экскурсий. Наталья, спасибо Вам огромное за замечательное время в прекрасных городах. P.S: очень пожалели, что в Антверпене были самостоятельно, без Вас. Надеюсь, в следующий раз!

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