4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

По Генту с чувством, с толком, с расстановкой

Я живу в семье, корни которой уходят глубоко в 15 век, и постоянно пополняю свой культурный багаж. Поэтому вы можете задать мне любые вопросы о жизни фламандцев и истории города — и быть уверенными в подлинности ответа. В этом особенность нашей прогулки!

Начнём путешествие у Собора Святого Бавона, где вы увидите Гетский Алтарь и кисти братьев Ван Эйков под аккомпанемент мистической истории его создания и перипетий 600-летнего существования.

Далее полюбуемся Вечевой башней Белфорт — самой высокой в Бельгии — и примыкающими к ней ткацкими рядами.

Затем проследуем к городской ратуше 16 века и через площадь Эмиля Брауна выйдем к дому гильдии масонов — я поделюсь с вами плодами личных исследований о деятельности её членов.

Через нарядный мост Святого Михаила вы пересечёте реку Лею, любуясь её изгибами, и поразитесь трагическим и комическим моментам использования речной воды горожанами.

Что нам не удастся обойти стороной, так это Мясной рынок 15 века. Здесь вы познакомитесь с особенностями фламандской кухни и лучше узнаете вкусовые пристрастия бельгийцев.

После лёгкой дегустации на рынке пройдём вдоль дома Алейнов, служившего одной из последних богаделен в Европе. Я расскажу о характере района Патерсхол, населявших его жильцах и современном статусе этого места.

И закончим прогулку на великолепной Пятничной площади — месте-свидетеле кровавых сцен, политического триумфа, финансовых взлётов и падений.