4 отзыва оставили туристы

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Гента - это летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и город оживает благодаря множеству фестивалей и мероприятий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять по городу, но может быть немного прохладнее. Зимой, с ноября по март, Гент не теряет своего очарования, но погода может быть дождливой и прохладной, что может ограничить комфортность прогулок.

Вас ждёт уникальная прогулка по Генту, где средневековая атмосфера оживает через архитектуру и историю.Собор Святого Бавона с его мистическим Гетским Алтарём, Вечевой башней Белфорт и ткацкими рядами откроют вам тайны

своего прошлого. Городская ратуша и дом гильдии масонов поведают о жизни и деятельности своих обитателей. На Мясном рынке вы познакомитесь с фламандской кухней, а Пятничная площадь расскажет о политических и финансовых перипетиях. Экскурсия обещает стать настоящим погружением в аутентичность Гента

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По Генту с чувством, с толком, с расстановкой

Я живу в семье, корни которой уходят глубоко в 15 век, и постоянно пополняю свой культурный багаж. Поэтому вы можете задать мне любые вопросы о жизни фламандцев и истории города — и быть уверенными в подлинности ответа. В этом особенность нашей прогулки!

Начнём путешествие у Собора Святого Бавона, где вы увидите Гетский Алтарь и кисти братьев Ван Эйков под аккомпанемент мистической истории его создания и перипетий 600-летнего существования.

Далее полюбуемся Вечевой башней Белфорт — самой высокой в Бельгии — и примыкающими к ней ткацкими рядами.

Затем проследуем к городской ратуше 16 века и через площадь Эмиля Брауна выйдем к дому гильдии масонов — я поделюсь с вами плодами личных исследований о деятельности её членов.

Через нарядный мост Святого Михаила вы пересечёте реку Лею, любуясь её изгибами, и поразитесь трагическим и комическим моментам использования речной воды горожанами.

Что нам не удастся обойти стороной, так это Мясной рынок 15 века. Здесь вы познакомитесь с особенностями фламандской кухни и лучше узнаете вкусовые пристрастия бельгийцев.

После лёгкой дегустации на рынке пройдём вдоль дома Алейнов, служившего одной из последних богаделен в Европе. Я расскажу о характере района Патерсхол, населявших его жильцах и современном статусе этого места.

И закончим прогулку на великолепной Пятничной площади — месте-свидетеле кровавых сцен, политического триумфа, финансовых взлётов и падений.