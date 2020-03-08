4 отзыва оставили туристы

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Какой ты, настоящий Гент

Истинное лицо фламандской столицы на прогулке с гидом-знатоком

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у входа в Собор Святого Бавона
  • Заказать экскурсию

140 за экскурсию

У этой экскурсии4 отзыва
5
Людмила
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Людмила – Гид в Генте
В средневековом Генте нет музейной отполированности, здесь вы прочувствуете всю шероховатую аутентичность крупного бельгийского города.

Живой, толерантный и сказочно богатый — через постройки и важные достопримечательности 🏛️ он расскажет вам свою историю 📖.

А я стану проводником, который наполнит прогулку 👣 увлекательным содержанием и достоверными фактами.
Какой ты, настоящий Гент
Какой ты, настоящий Гент

Что вас ожидает

По Генту с чувством, с толком, с расстановкой
Я живу в семье, корни которой уходят глубоко в 15 век, и постоянно пополняю свой культурный багаж. Поэтому вы можете задать мне любые вопросы о жизни фламандцев и истории города — и быть уверенными в подлинности ответа. В этом особенность нашей прогулки!

Начнём путешествие у Собора Святого Бавона, где вы увидите Гетский Алтарь и кисти братьев Ван Эйков под аккомпанемент мистической истории его создания и перипетий 600-летнего существования.

Далее полюбуемся Вечевой башней Белфорт — самой высокой в Бельгии — и примыкающими к ней ткацкими рядами.

Затем проследуем к городской ратуше 16 века и через площадь Эмиля Брауна выйдем к дому гильдии масонов — я поделюсь с вами плодами личных исследований о деятельности её членов.

Через нарядный мост Святого Михаила вы пересечёте реку Лею, любуясь её изгибами, и поразитесь трагическим и комическим моментам использования речной воды горожанами.

Что нам не удастся обойти стороной, так это Мясной рынок 15 века. Здесь вы познакомитесь с особенностями фламандской кухни и лучше узнаете вкусовые пристрастия бельгийцев.

После лёгкой дегустации на рынке пройдём вдоль дома Алейнов, служившего одной из последних богаделен в Европе. Я расскажу о характере района Патерсхол, населявших его жильцах и современном статусе этого места.

И закончим прогулку на великолепной Пятничной площади — месте-свидетеле кровавых сцен, политического триумфа, финансовых взлётов и падений.

Какой ты, настоящий Гент
Какой ты, настоящий Гент
Какой ты, настоящий Гент
Какой ты, настоящий Гент
Какой ты, настоящий Гент
Какой ты, настоящий Гент
Какой ты, настоящий Гент
Какой ты, настоящий Гент
Какой ты, настоящий Гент
Какой ты, настоящий Гент
Какой ты, настоящий Гент
Какой ты, настоящий Гент

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у входа в Собор Святого Бавона.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Людмила
Людмила
Я живу в Генте 6 лет. Из Москвы,замужем за бельгийцем. Генеологическое древо семьи моего мужа уходит корнями в 15 век — и эти корни во Фландрии.Только я могу рассказать об особенностях фламандского характера, их вкусовых привычках,нюансах устройства быта и внутрисемейных отношений (между супругами, родителями и детьми). Я дизайнер с Российским и Британским дипломами,изучаю историю искусства всю сознательную жизнь. Также имею диплом филологического факультета и опыт журналистской работы, поэтому умею систематизировать и интересно излагать информацию. Обладаю прекрасным чувством юмора. Люблю людей и общение с ними.
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4 отзыва оставили туристы

8 марта 2020
Людмила очень обаятельный и интересный гид. С удовольствием провели с ней три часа экскурсии. Время пролетело незаметно, на одном дыхании. Ещё раз приедем, чтобы побольше узнать о Фландрии и Генте. В одной экскурсии невозможно охватить все! Спасибо Людмиле огромное!
21 января 2020
интересный своеобразный город
20 октября 2019
Были в Бельгии, в Генте в первый раз. Понять и почувствовать жизнь в Генте и ее исторические особенности очень помогла экскурсия, проведённая Людмилой. Ее рассказы дают полное представление о художественном наследии и бытовой жизни Фландрии. Спасибо за такую интересную и насыщенную экскурсию!
29 августа 2019
Мы замечательно провели время в Генте, несмотря на жару. Людмила прекрасный рассказчик, не перегружает повествование многочисленными историческими датами и сложными родственными связями правящих монархов. Вся информация подавалась в доступной форме в том числе и для детей (6 и 13 лет). После экскурсии Людмила рекомендовала нам ресторан и пивоварню для посещения, чем мы и воспользовались. Было приятно, что Людмила не просто стремится отработать свое время, а старается чтобы ее гостям действительно все понравилось. Наша семья с уверенностью рекомендует Людмилу для ваших интересных путешествий.

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