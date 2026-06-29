4 отзыва оставили туристы

Лучшее время для посещения Гента - это летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и город оживает благодаря множеству фестивалей и мероприятий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять по городу, но может быть немного прохладнее. Зимой, с ноября по март, Гент не теряет своего очарования, но погода может быть дождливой и прохладной, что может ограничить комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Собор Святого Бавона
Вечевой башня Белфорт
Дом гильдии масонов
Мясной рынок
Пятничная площадь
Описание экскурсии
По Генту с чувством, с толком, с расстановкой
Я живу в семье, корни которой уходят глубоко в 15 век, и постоянно пополняю свой культурный багаж. Поэтому вы можете задать мне любые вопросы о жизни фламандцев и истории города — и быть уверенными в подлинности ответа. В этом особенность нашей прогулки!
Начнём путешествие у Собора Святого Бавона, где вы увидите Гетский Алтарь и кисти братьев Ван Эйков под аккомпанемент мистической истории его создания и перипетий 600-летнего существования.
Далее полюбуемся Вечевой башней Белфорт — самой высокой в Бельгии — и примыкающими к ней ткацкими рядами.
Затем проследуем к городской ратуше 16 века и через площадь Эмиля Брауна выйдем к дому гильдии масонов — я поделюсь с вами плодами личных исследований о деятельности её членов.
Через нарядный мост Святого Михаила вы пересечёте реку Лею, любуясь её изгибами, и поразитесь трагическим и комическим моментам использования речной воды горожанами.
Что нам не удастся обойти стороной, так это Мясной рынок 15 века. Здесь вы познакомитесь с особенностями фламандской кухни и лучше узнаете вкусовые пристрастия бельгийцев.
После лёгкой дегустации на рынке пройдём вдоль дома Алейнов, служившего одной из последних богаделен в Европе. Я расскажу о характере района Патерсхол, населявших его жильцах и современном статусе этого места.
И закончим прогулку на великолепной Пятничной площади — месте-свидетеле кровавых сцен, политического триумфа, финансовых взлётов и падений.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Собор Святого Бавона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Генте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 602 туристов
Меня зовут Людмила, я замужем за бельгийцем. Генеалогическое древо семьи моего мужа уходит корнями в 15 век — и эти корни во Фландрии. Только я могу рассказать об особенностях фламандского читать дальшеуменьшить
характера, их вкусовых привычках, нюансах устройства быта и внутрисемейных отношений (между супругами, родителями и детьми). Я дизайнер с российским и британским дипломами, изучаю историю искусства всю сознательную жизнь. Также имею диплом филологического факультета и опыт журналистской работы, поэтому умею систематизировать и интересно излагать информацию. Обладаю прекрасным чувством юмора. Люблю людей и общение с ними.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Регина
Людмила очень очень крутая😊👍🏻 Умна, интеллигентна, образована, приятна в общении, с отличным чувством юмора!!! Влюбились в этот невероятный город, в том числе благодаря нашему замечательному гиду! Обязательно вернемся т. к у Людмилы есть и другие не менее интересные экскурсии!
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Елена
Сегодня наша группа получила самое приятное впечатление от проведенной экскурсии по волшебному городу Гент. Огромное спасибо гиду Людмиле, за профессионализм и доставленную радость общения. Вы влюбитесь не только в прекрасный читать дальшеуменьшить
город, но и великолепного гида. Советуем всем будущим гостям познакомится с Гентом через Людмилу. Мы немного опаздывали так Людмила подсказала как доехать, как купить билеты в общественном транспорте, прибежала и встретила нас на остановке, хотя места встречи было совсем другое. Ответила на все наши вопросы, нашла нам место для обеда. В общем, если нужен гид то только Людмила. Кстати, очень пожалели, что у нас уже были заказаны экскурсии в Антверпен и Брюгге. Людмила проводит экскурсии и в этих городах. Так что имейте это в виду.
Людмила
Ответ организатора:
Спасибо за высокую оценку моего труда! Мне очень приятно это слышать!
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Аделина
Потрясающая экскурсия! 🥰 Людмила прекрасный рассказчик, постановка голоса, словарный запас, знания, все на высоте! Чувствуется глубокие знания об истории Бельгии и ее городах, любовь к стране. Людмила ответила на все наши вопросы, читать дальшеуменьшить
3 часа пролетели незаметно, не хотели расставаться с Людмилой! Влюбились в страну и в Гент и намерены вернуться еще раз, хотя изначально планировали съездить 1 раз. Обязательно возьмем у нее еще экскурсии в других городах!
Людмила
Ответ организатора:
Спасибо большое,Аделина,за такие добрые слова!!!
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Ирина
Людмила прекрасный, информированный, всесторонне образованный экскурсовод! Темп экскурсии, который задала Людмила, позволил нам посмотреть и узнать очень много. Мы перемещались от одного важного исторического места к другому, Людмила показала нам читать дальшеуменьшить
и важные места города и рассказала о характере и нравах жителей. Было интересно в каждую минуту экскурсию! Конечно дала много полезных рекомендаций! Очень рекомендую выбрать экускурсию с Людмилой, а мы надеемся на новые встречи!
Людмила
Ответ организатора:
Спасибо,Ирина,за Ваш отзыв!
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А
Алевтина
Спасибо большое Людмиле за познавательную прогулку по Генту и профессиональный рассказ искусствоведа про Гентский алтарь.
Людмила
Ответ организатора:
Спасибо,Алевтина,за высокую оценку! Мне очень приятно!
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И
Иван
Были на экскурсии у Людмилы в ноябре 2025 года. Людмила -- настоящий профессионал своего дела, остались крайне довольны. Гент тоже очень понравился.