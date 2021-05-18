Полезная информация о Белизе
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Местное время в Белизе
11:3059
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇿 Белиз
|Название города
|Белиз
|По-английски
|Belize City
|Столица региона
|Белиз является столицей региона
|Население города
|61 461 чел.
|Аэропорты
|Филипа Голдсон BZE, Municipal TZA
|Часовой пояс
|America/Belize
|Средняя высота
|6 м. от уровня моря
Где находится Белиз на карте
Белиз