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Полезная информация о Белизе

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Местное время в Белизе
11:3059
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇿 Белиз
Название городаБелиз
По-английскиBelize City
Столица регионаБелиз является столицей региона
Население города61 461 чел.
АэропортыФилипа Голдсон BZE, Municipal TZA
Часовой поясAmerica/Belize
Средняя высота6 м. от уровня моря

Где находится Белиз на карте

Белиз фото города
Белиз

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