Что вас ждет Даже если вы отдыхаете на побережье и ограничены во времени, увидеть древнюю столицу Болгарии просто необходимо! Рассмотреть поражающую своим величием и неприступностью средневековую крепость Царевец. Услышать совершенно детективную историю возникновения Тырновграда в XII веке, а затем леденящие душу подробности его взятия османами в XIV веке. Узкие улочки со ступеньками, как в старых греческих городках (неспроста!). Каменные домики XVIII-XIX веков. Застывшая в камне ода самому интересному болгарскому архитектору XIX века Колю Фичето, фактически основателю болгарской архитектурной школы. Каменные церкви, как вехи его творчества. И любимое место — самая верхняя точка старого города, с которой открывается захватывающий дух вид. Велико Тырново – это город, в который надо возвращаться. Многим хватает одного раза, чтобы влюбиться, а чтобы понять и узнать, этого мало. Мы успеем посмотреть, помимо средневековой столицы, несколько самых интересных мест вокруг — Дряновский монастырь в живописном горном ущелье, столицу болгарских искусств XIX века Трявну и ее невероятными резными потолками-солнцами в старом купеческом доме, и водопад, к которому почти вплотную можно подъехать на машине. Важно знать: Мы можем забрать гостей из любого удобного места — Бургаса, Варны, Софии или любого курорта в Бургасской или Варненской области. В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида, • трансфер, Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы, • проживание.