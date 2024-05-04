Авторский тур
3 дня
Очарование Балканских гор: двухдневное приключение в Софии
Откройте для себя красоту Центральных Балканских гор в уникальном двухдневном туре с ночлегом в традиционной хиже
София, ж/д вокзал
4 мая
5 мая
6 мая
7 мая
€210 за человека
Авторский тур
2 дня
Велико Тырново: двухдневное путешествие
по договоренности
Завтра
2 мая
4 мая
5 мая
€438 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Софии
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