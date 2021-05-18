Всё о Барра-ду-Гарсасе

Полезная информация о Барра-ду-Гарсасе

Что нужно знать о Барра-ду-Гарсасе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Барра-ду-Гарсасе
13:3344
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаБарра-ду-Гарсас
По-английскиBarra do Garcas
Население города52 398 чел.
АэропортBarra Do Garcas BPG (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Cuiaba
Средняя высота302 м. от уровня моря

Где находится Барра-ду-Гарсас на карте