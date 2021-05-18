Полезная информация о Барра-ду-Гарсасе
Что нужно знать о Барра-ду-Гарсасе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Барра-ду-Гарсасе
13:3344
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Барра-ду-Гарсас
|По-английски
|Barra do Garcas
|Население города
|52 398 чел.
|Аэропорт
|Barra Do Garcas BPG (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Cuiaba
|Средняя высота
|302 м. от уровня моря