Всё о Паранаибе

Полезная информация о Паранаибе

Что нужно знать о Паранаибе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Паранаибе
13:3655
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаПаранаиба
По-английскиParanaiba
Население города32 217 чел.
АэропортParanaiba PBB (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Campo_Grande
Средняя высота383 м. от уровня моря

Где находится Паранаиба на карте