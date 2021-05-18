Полезная информация о Паранаибе
Что нужно знать о Паранаибе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Паранаибе
13:3655
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Паранаиба
|По-английски
|Paranaiba
|Население города
|32 217 чел.
|Аэропорт
|Paranaiba PBB (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Campo_Grande
|Средняя высота
|383 м. от уровня моря