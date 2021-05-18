Всё о Рио-Гранде

Полезная информация о Рио-Гранде

Что нужно знать о Рио-Гранде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Рио-Гранде
17:2046
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаРио-Гранде
По-английскиRio Grande
Население города187 838 чел.
АэропортРио-Гранде RIG (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота7 м. от уровня моря

Где находится Рио-Гранде на карте