Полезная информация о Рио-Гранде
Что нужно знать о Рио-Гранде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Рио-Гранде
17:2046
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Рио-Гранде
|По-английски
|Rio Grande
|Население города
|187 838 чел.
|Аэропорт
|Рио-Гранде RIG (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|7 м. от уровня моря