Полезная информация о Сан-Мигель-дус-Кампусе
Что нужно знать о Сан-Мигель-дус-Кампусе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сан-Мигель-дус-Кампусе
20:0000
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Сан-Мигель-дус-Кампус
|По-английски
|Sao Miguel dos Campos
|Население города
|40 890 чел.
|Часовой пояс
|America/Maceio
|Средняя высота
|13 м. от уровня моря