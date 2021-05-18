Всё о Сан-Мигель-дус-Кампусе

Полезная информация о Сан-Мигель-дус-Кампусе

Что нужно знать о Сан-Мигель-дус-Кампусе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сан-Мигель-дус-Кампусе
20:0000
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаСан-Мигель-дус-Кампус
По-английскиSao Miguel dos Campos
Население города40 890 чел.
Часовой поясAmerica/Maceio
Средняя высота13 м. от уровня моря

Где находится Сан-Мигель-дус-Кампус на карте