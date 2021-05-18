Полезная информация о Мунду
Что нужно знать о Мунду: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мунду
21:2222
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇩 Чад
|Название города
|Мунду
|По-английски
|Moundou
|Столица региона
|Мунду является столицей региона
|Население города
|135 167 чел.
|Аэропорт
|Мунду MQQ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Ndjamena
|Средняя высота
|415 м. от уровня моря