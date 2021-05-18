Всё о Мунду

Полезная информация о Мунду

Что нужно знать о Мунду: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мунду
21:2222
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇩 Чад
Название городаМунду
По-английскиMoundou
Столица регионаМунду является столицей региона
Население города135 167 чел.
АэропортМунду MQQ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Ndjamena
Средняя высота415 м. от уровня моря

Где находится Мунду на карте