Что вас ожидает

Находящийся в гостеприимной Южной Моравии, Леднице – один из самых романтичных и роскошных замков Чехии с давней историей, затрагивающей не только Чехию. Замок находится посреди удивительных парков и садов, созданных когда-то австрийскими архитекторами для князей Лихтенштейнов. Сейчас Культурный Ледницко-Валтицкий комплекс является памятником ЮНЕСКО.

Вы погуляете по историческим и самым романтичным местам Леднице и увидите не только сам замок, но и римский акведук, оранжерею, в которой круглый год цветут цветы, и многое другое. Также мы расскажем вам, откуда здесь взялись такие несвойственные чешским местам строения, как Минарет, китайский салон, турецкая баня и швейцарский мост. Вам наверняка понравятся истории и легенды этих мест.

Гуляя по аллеям ухоженного и строгого французского парка, вы сможете почувствовать себя так же, как чувствовали себя особы королевских кровей, жившие здесь в прошлых веках. Огромному английскому парку более свойственна природная естественность, хотя на самом деле он был создан рукотворно. Романтичные мостики через реку Дие, вековые деревья, аисты и их гнезда, белки – все это можно увидеть, гуляя по английскому ледницкому парку.

При желании в теплые месяцы вы сможете совершить романтическую прогулку на лодке по реке к Минарету, поднявшись на который можно увидеть даже верхушку костела Святого Штефана в Вене и Белые Карпаты. А если вы захотите посмотреть еще и руины средневекового замка Янув Град, мы расскажем вам, как туда добраться.

Кроме того, мы подскажем вам, где лучше выпить хорошего вина или пива в Леднице, где хорошо и недорого поесть и что именно стоит попробовать.