  1. Чехия
  2. Экскурсии

  3. Замок Леднице — романтика Южной Моравии

Посетить роскошный парк и почувствовать себя придворным в залах великолепного замка

Елена
Задать вопрос
Елена – представитель гидов
Замок, который вы увидите, необычен: вы обнаружите здесь китайский салон, швейцарский мост, турецкую баню, минарет и английский парк! Окутанный легендами, Леднице — одно из самых романтичных мест в Чехии, где есть римский акведук, оранжерея и вековые деревья.

Вы вдоволь полюбуетесь красотами, узнаете историю этих мест, а мы также расскажем, где в окрестностях можно угоститься отличным вином и что из кухни попробовать.
195 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
4
Замок Леднице — романтика Южной Моравии
Замок Леднице — романтика Южной Моравии

Что вас ожидает

Находящийся в гостеприимной Южной Моравии, Леднице – один из самых романтичных и роскошных замков Чехии с давней историей, затрагивающей не только Чехию. Замок находится посреди удивительных парков и садов, созданных когда-то австрийскими архитекторами для князей Лихтенштейнов. Сейчас Культурный Ледницко-Валтицкий комплекс является памятником ЮНЕСКО.

Вы погуляете по историческим и самым романтичным местам Леднице и увидите не только сам замок, но и римский акведук, оранжерею, в которой круглый год цветут цветы, и многое другое. Также мы расскажем вам, откуда здесь взялись такие несвойственные чешским местам строения, как Минарет, китайский салон, турецкая баня и швейцарский мост. Вам наверняка понравятся истории и легенды этих мест.

Гуляя по аллеям ухоженного и строгого французского парка, вы сможете почувствовать себя так же, как чувствовали себя особы королевских кровей, жившие здесь в прошлых веках. Огромному английскому парку более свойственна природная естественность, хотя на самом деле он был создан рукотворно. Романтичные мостики через реку Дие, вековые деревья, аисты и их гнезда, белки – все это можно увидеть, гуляя по английскому ледницкому парку.

При желании в теплые месяцы вы сможете совершить романтическую прогулку на лодке по реке к Минарету, поднявшись на который можно увидеть даже верхушку костела Святого Штефана в Вене и Белые Карпаты. А если вы захотите посмотреть еще и руины средневекового замка Янув Град, мы расскажем вам, как туда добраться.

Кроме того, мы подскажем вам, где лучше выпить хорошего вина или пива в Леднице, где хорошо и недорого поесть и что именно стоит попробовать.

Организационные детали

В цену прогулки не включена оплата за проезд к замку, плата за вход на территорию достопримечательностей и плата за поездку на лодке (они не являются обязательной частью прогулки и открыты в зависимости от сезона):

  • залы замка Леднице, в зависимости от залов – 50-260 чешских крон (~1,9-10 евро),
  • оранжерея – 60 чешских крон (~2,3 евро),
  • подъем на Минарет – 40 чешских крон (~1,5 евро),
  • поездка на лодке по реке Дие по маршруту Леднице – Минарет – 120 чешских крон (~4,5 евро).

Мы встретимся с вами прямо в Леднице. Также мы можем забрать вас из города Брно или другого города (поездка не входит в стоимость и оплачивается отдельно).

Замок Леднице — романтика Южной Моравии
Замок Леднице — романтика Южной Моравии
Замок Леднице — романтика Южной Моравии
Замок Леднице — романтика Южной Моравии
Замок Леднице — романтика Южной Моравии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Елена
Елена
Наша команда гидов – это жители чешского города Брно в Южной Моравии. Мы любим путешествовать, причем не только по Чехии. А еще мы любим этот прекрасный край – Южную Моравию – и его столицу. С удовольствием покажем вам наш город и его окрестности и сделаем все, чтобы вся эта красота понравилась и вам. Ждем вас, приезжайте! :)
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

8 ноября 2018
Все было очень хорошо. Просто мы приехали не в то время года и не в тот день. Замки были закрыты и экскурсоводу Анне пришлось приложить недюжинные усилия и эрудицию, чтобы увлечь нас Моравией. Спасибо ей. Она молодец. Мы обязательно приедем еще, только уже летом или весной.

Выбирайте и другие экскурсии в Леднице

История и архитектураПешкомВсеИндивидуальные