Замок, который вы увидите, необычен: вы обнаружите здесь китайский салон, швейцарский мост, турецкую баню, минарет и английский парк! Окутанный легендами, Леднице — одно из самых романтичных мест в Чехии, где есть римский акведук, оранжерея и вековые деревья. Вы вдоволь полюбуетесь красотами, узнаете историю этих мест, а мы также расскажем, где в окрестностях можно угоститься отличным вином и что из кухни попробовать.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Находящийся в гостеприимной Южной Моравии, Леднице – один из самых романтичных и роскошных замков Чехии с давней историей, затрагивающей не только Чехию. Замок находится посреди удивительных парков и садов, созданных когда-то австрийскими архитекторами для князей Лихтенштейнов. Сейчас Культурный Ледницко-Валтицкий комплекс является памятником ЮНЕСКО.

Вы погуляете по историческим и самым романтичным местам Леднице и увидите не только сам замок, но и римский акведук, оранжерею, в которой круглый год цветут цветы, и многое другое. Также мы расскажем вам, откуда здесь взялись такие несвойственные чешским местам строения, как Минарет, китайский салон, турецкая баня и швейцарский мост. Вам наверняка понравятся истории и легенды этих мест.

Гуляя по аллеям ухоженного и строгого французского парка, вы сможете почувствовать себя так же, как чувствовали себя особы королевских кровей, жившие здесь в прошлых веках. Огромному английскому парку более свойственна природная естественность, хотя на самом деле он был создан рукотворно. Романтичные мостики через реку Дие, вековые деревья, аисты и их гнезда, белки – все это можно увидеть, гуляя по английскому ледницкому парку.

При желании в теплые месяцы вы сможете совершить романтическую прогулку на лодке по реке к Минарету, поднявшись на который можно увидеть даже верхушку костела Святого Штефана в Вене и Белые Карпаты. А если вы захотите посмотреть еще и руины средневекового замка Янув Град, мы расскажем вам, как туда добраться.

Кроме того, мы подскажем вам, где лучше выпить хорошего вина или пива в Леднице, где хорошо и недорого поесть и что именно стоит попробовать.

Организационные детали

В цену прогулки не включена оплата за проезд к замку, плата за вход на территорию достопримечательностей и плата за поездку на лодке (они не являются обязательной частью прогулки и открыты в зависимости от сезона):

залы замка Леднице, в зависимости от залов – 50-260 чешских крон (~1,9-10 евро),

оранжерея – 60 чешских крон (~2,3 евро),

подъем на Минарет – 40 чешских крон (~1,5 евро),

поездка на лодке по реке Дие по маршруту Леднице – Минарет – 120 чешских крон (~4,5 евро).

Мы встретимся с вами прямо в Леднице. Также мы можем забрать вас из города Брно или другого города (поездка не входит в стоимость и оплачивается отдельно).