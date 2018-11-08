Вы вдоволь полюбуетесь красотами, узнаете историю этих мест, а мы также расскажем, где в окрестностях можно угоститься отличным вином и что из кухни попробовать.
Описание экскурсии
Находящийся в гостеприимной Южной Моравии, Леднице – один из самых романтичных и роскошных замков Чехии с давней историей, затрагивающей не только Чехию. Замок находится посреди удивительных парков и садов, созданных когда-то австрийскими архитекторами для князей Лихтенштейнов. Сейчас Культурный Ледницко-Валтицкий комплекс является памятником ЮНЕСКО.
Вы погуляете по историческим и самым романтичным местам Леднице и увидите не только сам замок, но и римский акведук, оранжерею, в которой круглый год цветут цветы, и многое другое. Также мы расскажем вам, откуда здесь взялись такие несвойственные чешским местам строения, как Минарет, китайский салон, турецкая баня и швейцарский мост. Вам наверняка понравятся истории и легенды этих мест.
Гуляя по аллеям ухоженного и строгого французского парка, вы сможете почувствовать себя так же, как чувствовали себя особы королевских кровей, жившие здесь в прошлых веках. Огромному английскому парку более свойственна природная естественность, хотя на самом деле он был создан рукотворно. Романтичные мостики через реку Дие, вековые деревья, аисты и их гнезда, белки – все это можно увидеть, гуляя по английскому ледницкому парку.
При желании в теплые месяцы вы сможете совершить романтическую прогулку на лодке по реке к Минарету, поднявшись на который можно увидеть даже верхушку костела Святого Штефана в Вене и Белые Карпаты. А если вы захотите посмотреть еще и руины средневекового замка Янув Град, мы расскажем вам, как туда добраться.
Кроме того, мы подскажем вам, где лучше выпить хорошего вина или пива в Леднице, где хорошо и недорого поесть и что именно стоит попробовать.
Организационные детали
В цену прогулки не включена оплата за проезд к замку, плата за вход на территорию достопримечательностей и плата за поездку на лодке (они не являются обязательной частью прогулки и открыты в зависимости от сезона):
- залы замка Леднице, в зависимости от залов – 50-260 чешских крон (~1,9-10 евро),
- оранжерея – 60 чешских крон (~2,3 евро),
- подъем на Минарет – 40 чешских крон (~1,5 евро),
- поездка на лодке по реке Дие по маршруту Леднице – Минарет – 120 чешских крон (~4,5 евро).
Мы встретимся с вами прямо в Леднице. Также мы можем забрать вас из города Брно или другого города (поездка не входит в стоимость и оплачивается отдельно).