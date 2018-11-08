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Замок Леднице - романтика Южной Моравии

Посетить роскошный парк и почувствовать себя придворным в залах великолепного замка
Замок, который вы увидите, необычен: вы обнаружите здесь китайский салон, швейцарский мост, турецкую баню, минарет и английский парк! Окутанный легендами, Леднице — одно из самых романтичных мест в Чехии, где есть римский акведук, оранжерея и вековые деревья.

Вы вдоволь полюбуетесь красотами, узнаете историю этих мест, а мы также расскажем, где в окрестностях можно угоститься отличным вином и что из кухни попробовать.
4
1 отзыв
Замок Леднице - романтика Южной Моравии
Замок Леднице - романтика Южной Моравии
Замок Леднице - романтика Южной Моравии

Описание экскурсии

Находящийся в гостеприимной Южной Моравии, Леднице – один из самых романтичных и роскошных замков Чехии с давней историей, затрагивающей не только Чехию. Замок находится посреди удивительных парков и садов, созданных когда-то австрийскими архитекторами для князей Лихтенштейнов. Сейчас Культурный Ледницко-Валтицкий комплекс является памятником ЮНЕСКО.

Вы погуляете по историческим и самым романтичным местам Леднице и увидите не только сам замок, но и римский акведук, оранжерею, в которой круглый год цветут цветы, и многое другое. Также мы расскажем вам, откуда здесь взялись такие несвойственные чешским местам строения, как Минарет, китайский салон, турецкая баня и швейцарский мост. Вам наверняка понравятся истории и легенды этих мест.

Гуляя по аллеям ухоженного и строгого французского парка, вы сможете почувствовать себя так же, как чувствовали себя особы королевских кровей, жившие здесь в прошлых веках. Огромному английскому парку более свойственна природная естественность, хотя на самом деле он был создан рукотворно. Романтичные мостики через реку Дие, вековые деревья, аисты и их гнезда, белки – все это можно увидеть, гуляя по английскому ледницкому парку.

При желании в теплые месяцы вы сможете совершить романтическую прогулку на лодке по реке к Минарету, поднявшись на который можно увидеть даже верхушку костела Святого Штефана в Вене и Белые Карпаты. А если вы захотите посмотреть еще и руины средневекового замка Янув Град, мы расскажем вам, как туда добраться.

Кроме того, мы подскажем вам, где лучше выпить хорошего вина или пива в Леднице, где хорошо и недорого поесть и что именно стоит попробовать.

Организационные детали

В цену прогулки не включена оплата за проезд к замку, плата за вход на территорию достопримечательностей и плата за поездку на лодке (они не являются обязательной частью прогулки и открыты в зависимости от сезона):

  • залы замка Леднице, в зависимости от залов – 50-260 чешских крон (~1,9-10 евро),
  • оранжерея – 60 чешских крон (~2,3 евро),
  • подъем на Минарет – 40 чешских крон (~1,5 евро),
  • поездка на лодке по реке Дие по маршруту Леднице – Минарет – 120 чешских крон (~4,5 евро).

Мы встретимся с вами прямо в Леднице. Также мы можем забрать вас из города Брно или другого города (поездка не входит в стоимость и оплачивается отдельно).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Леднице
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 515 туристов
Наша команда гидов – это жители чешского города Брно в Южной Моравии. Мы любим путешествовать, причем не только по Чехии. А еще мы любим этот прекрасный край – Южную Моравию – и его столицу. С удовольствием покажем вам наш город и его окрестности и сделаем все, чтобы вся эта красота понравилась и вам. Ждем вас, приезжайте!:)

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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Г
Все было очень хорошо. Просто мы приехали не в то время года и не в тот день. Замки были закрыты и экскурсоводу Анне пришлось приложить недюжинные усилия и эрудицию, чтобы увлечь нас Моравией. Спасибо ей. Она молодец. Мы обязательно приедем еще, только уже летом или весной.
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от €230 за экскурсию