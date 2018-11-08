Все экскурсии в Леднице
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Леднице – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €195. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Леднице почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Чехии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч
€195
за 1-4 чел.
Замок Леднице — романтика Южной Моравии
Посетить роскошный парк и почувствовать себя придворным в залах великолепного замка
Последние отзывы «Экскурсии Леднице»
- Отзыв на: Замок Леднице — романтика Южной МоравииГГеннадий8 ноября 2018Все было очень хорошо. Просто мы приехали не в то время года и не в тот день. Замки были закрыты и экскурсоводу Анне пришлось приложить недюжинные усилия и эрудицию, чтобы увлечь нас Моравией. Спасибо ей. Она молодец. Мы обязательно приедем еще, только уже летом или весной.