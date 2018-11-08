Г Геннадий 4

Все было очень хорошо. Просто мы приехали не в то время года и не в тот день. Замки были закрыты и экскурсоводу Анне пришлось приложить недюжинные усилия и эрудицию, чтобы увлечь нас Моравией. Спасибо ей. Она молодец. Мы обязательно приедем еще, только уже летом или весной.