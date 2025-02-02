Прага соперничает с любым другим городом Европы с точки зрения чистой красоты, но она предлагает гораздо больше, чем просто красивое первое впечатление. Разделенная пополам рекой Влатава, Прага поразит даже самого опытного туриста своей готической грацией и архитектурой эпохи Возрождения, многочисленными музеями мирового класса, церквями и мостами в стиле барокко, а также сытной чешской кухней и лучшим лагером в мире

Местные экскурсоводы

Достопримечательности столицы Чехии прекрасны в любое время года. Обязательно посетите их в ближайшее время либо самостоятельно, либо если ваше время ограниченно выбрав понравившуюся экскурсию из нашей подборки. Вариантов много это могут быть как индивидуальные экскурсии, так и групповые, в любом случае выбор за вами 😉