Авторские туры в Праге

Найдено 1 тур в Праге на русском языке, цена €43. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Встреча рассвета на горе Снежка
На автобусе
2 дня
Встреча рассвета на горе Снежка
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Сегодня в 11:45
Завтра в 11:45
43 за человека

Что посмотреть в Праге на экскурсиях?

Прага соперничает с любым другим городом Европы с точки зрения чистой красоты, но она предлагает гораздо больше, чем просто красивое первое впечатление. Разделенная пополам рекой Влатава, Прага поразит даже самого опытного туриста своей готической грацией и архитектурой эпохи Возрождения, многочисленными музеями мирового класса, церквями и мостами в стиле барокко, а также сытной чешской кухней и лучшим лагером в мире

Местные экскурсоводы

Достопримечательности столицы Чехии прекрасны в любое время года. Обязательно посетите их в ближайшее время либо самостоятельно, либо если ваше время ограниченно выбрав понравившуюся экскурсию из нашей подборки. Вариантов много это могут быть как индивидуальные экскурсии, так и групповые, в любом случае выбор за вами 😉
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