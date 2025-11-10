Снежка — самая высокая гора Чехии. Она уникальна. Один склон стоит на чешской стороне, другой — на польской. А вы находитесь на её вершине (высота 1603 метра) и созерцаете первые
Описание тураПуть на гору несложный, осилит его каждый без особого труда. А виды — невероятные. До высоты 1300 метров идём по лесным склонам, горным лугам и каменным глыбам. Выше граница леса заканчивается, и открываются удивительные панорамные пейзажи. Хотите испытать это настоящее и яркое приключение? Вперёд! Что вас ожидает:
- Сбор в 11:45 на Вацлавской площади у памятника Св. Вацлаву на коне.
- Встреча с табличкой Euro.
- Tour.
- Отправление в 12:00.
- По дороге предусмотрена санитарная остановка. 1 день • 14:00 — приезд в Шпиндлерув Млын.
- 14:00–14:30 — радиальный выход к подножью горы Снежка (2,5 - 3 часа).
- 17:30–18:00 — размещение в отеле у подножья горы Снежка.
- 18:00–19:00 — ужин, пивные ванны по желанию. 2 день • 05:00 — радиальный выход на вершину горы Снежка, встреча рассвета.
- 06:00–06:30 — пикник с шампанским на вершине горы.
- 08:00 — возвращение в отель.
- 09:00 — завтрак в отеле.
- 10:00–13:00 — радиальный переход Снежка-Шпиндлеров Млын (ориентировочно 2,5-3 часа).
- 13:00–16:00 — обед, свободное время, посещение Wellness по желанию.
- 16:00 — отъезд в Прагу.
• 18:00 — прибытие на главный ж/д вокзал (Hlavní nádraží). Важная информация:
- Внимание! Данная экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек. В случае ненабора группы — вам будет предложена другая дата или другая экскурсия.
- Если вы оплачиваете экскурсию после 19:00 — день перед началом экскурсии — места в автобусе вам НЕ гарантируются. Поскольку автобус укомплектовывается до 19:00 в день накануне экскурсии.
Что включено
- Поездка на комфортабельном автобусе
- Услуги гида (экскурсия на русском языке)
- Радионаушники (если группа большая)
Что не входит в цену
- Проживание в отеле:/n Со своим спальником и ковриком 580 кс/ чел. с завтраком/n Двухместный номер 1250 кс/чел. /ночь/n Питание (ужин, обед) /n Пивные ванны, посещение Wellness
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Завершение: Hlavní nádraží
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.