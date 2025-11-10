читать дальше

лучи солнца. Чтобы увидеть это волшебство из отеля выходим ранним утром, или лучше сказать — ночью. При свете луны и фонариков. Движение по тропе под звуки природы, диких животных обостряет ощущения и сплачивает на пути в гору. Люди становятся ближе друг к другу и к природе. И вот, спустя два часа похода, мы наконец на вершине. Первые лучи солнца карабкаются по бесконечным пейзажам. Небо слишком близко, к нему можно прямо прикоснуться. Момент абсолютно незабываемый!