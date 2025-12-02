По Черногории с биологом в индивидуальном формате: флора, фауна и история курортов и нацпарков
Побывать на водной орнитологической прогулке, узнать о жителях Адриатики, погулять по Котору и Бару
Черногория раскроется перед вами как страна удивительных контрастов.
В Старом Баре мы пройдём тропой среди вековых олив и ароматных средиземноморских трав, поговорим об историях, сохранившихся в камнях старинной крепости.
по Скадарскому озеру и научимся узнавать водных птиц: кудрявых пеликанов, лысух, поганок, цапель, бакланов, крачек.
В Дурмиторе поднимемся на Савин Кук, полюбуемся Чёрным озером с высоты и понаблюдаем за дикими сернами на альпийских лугах. А по Боко-Которской бухте доплывём до Голубой пещеры.
У вас будет возможность попробовать устриц прямо на ферме, погулять по древнему Котору и насладиться панорамой бухты в золотистом свете уходящего солнца.
Описание тура
Организационные детали
Предоставляются треккинговые палки; необходима удобная спортивная одежда и кроссовки; профессиональная экипировка не требуется. Возможно индивидуальное согласование питания и мест размещения.
Программа тура по дням
1 день
Старый Бар
Мы начнём путешествие в Старом Баре — древней крепости, возраст которой перевалил за тысячу лет. Этот исторический квартал, расположенный в нескольких километрах от современного Бара, давно опустел, но хранит следы всех эпох, чьими свидетелями были эти каменные стены.
В этот день вы познакомитесь с поселением, мы неспешно прогуляемся по горной тропе вокруг крепости, пройдём под кронами 800-летних олив, заглянем к ледяному источнику и вдохнём ароматы средиземноморских трав. Завершим вечер ужином в национальном ресторане.
2 день
Скадарское озеро, орнитологическая водная прогулка, переезд в Дурмитор
Этот день проведём в сердце национального парка — у Скадарского озера, крупнейшего водоёма Балкан, которое когда-то было частью Адриатики. Его пернатым символом стал кудрявый пеликан.
Мы отправимся на лодочную орнитологическую прогулку и научимся узнавать водных птиц: кудрявых пеликанов, лысух, поганок, цапель, бакланов, крачек.
Затем мы переедем в горный Дурмитор, где вечером прогуляемся вместе с биологом у мистического Чёрного озера, узнавая, чем северная природа отличается от морского побережья. Завершим день ужином в ресторане на берегу.
3 день
Национальный парк «Дурмитор»
Сегодня мы окажемся среди величественных горных пиков, ледниковых озёр и карстовых пещер. Пейзажи «Дурмитора» действительно захватывают дух.
Поднимемся по канатной дороге на Савин Кук, совершим лёгкий подъём на вершину и увидим панораму национального парка — горы, долины и Чёрное озеро — с высоты птичьего полёта. Пообедаем в ресторане «Извор» с видом на горы.
Затем прогуляемся по перевалу Седло: понаблюдаем за дикими сернами и полюбуемся альпийскими лугами. Маршрут лёгкий, а треккинговые палки мы предоставим. После мы проедем через Пивское озеро и прибудем в Котор (также возможно размещение в Тивате), заселимся в отель и завершим день ужином в аутентичном ресторане.
4 день
Боко-Которская бухта
Финальный день подарит контраст гор и моря — пейзажи, в которых суровые скальные стены соседствуют со спокойной Адриатикой. Мы отправимся на морскую прогулку к Голубой пещере и посетим Пераст. По пути познакомимся с жизнью Адриатического моря: моллюсками, кораллами, раками, актиниями и прибрежными птицами.
На обед заглянем на устричную ферму. Затем у вас будет время самостоятельно пройтись по старому Котору: можно подняться на крепостные стены или отдохнуть в уютных кафе.
Завершим программу на закате над Бокой и поднимемся по канатной дороге, чтобы увидеть бухту в золотистом свете уходящего солнца.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки в отелях
Трансферы по маршруту на микроавтобусе
Сопровождение биологом-экогидом и организатором
Что не входит в цену
Авиабилеты
Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бар, 12:00 (возможна встреча в любое удобное время по договорённости)
Завершение: Котор, 19:00 (возможное изменение времени по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Баре
Привет!
Мы — группа друзей, ставшая командой. Переехали в Черногорию и полюбили её всей душой. С весны 2023 мы развиваем здесь научный, этнокультурный и оздоровительный туризм — создаём качественный досуг для
русско- и англоязычной аудитории.
Мы составляем маршруты так, чтобы в голове не было каши из достопримечательностей, а в ногах — смертельной усталости.
Мы по себе знаем, как важно балансировать при составлении программы поездок — делаем наши туры гармоничными, увлекательными и вдохновляющими. В них вы найдёте: неизвестные маршруты — людей меньше, красоты и свободы — больше; природные прогулки с учёным — альтернатива стандартным экскурсиям; перекати-баню в живописных локациях; дегустации на виноградниках с профессиональным сомелье; море без толп; кинопросмотры с теми, кто понимает; аутентичные хостелы, комфортные глэмпинги и роскошные отели — подбираем под вашу группу; заброшки, старинные крепости и винодельни; каяки, яхты, лодки и треккинг по горам.
