Мы начнём путешествие в Старом Баре — древней крепости, возраст которой перевалил за тысячу лет. Этот исторический квартал, расположенный в нескольких километрах от современного Бара, давно опустел, но хранит следы всех эпох, чьими свидетелями были эти каменные стены.

В этот день вы познакомитесь с поселением, мы неспешно прогуляемся по горной тропе вокруг крепости, пройдём под кронами 800-летних олив, заглянем к ледяному источнику и вдохнём ароматы средиземноморских трав. Завершим вечер ужином в национальном ресторане.