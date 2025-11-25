По Черногории с биологом в индивидуальном формате: флора, фауна и история курортов и нацпарков
Побывать на водной орнитологической прогулке, узнать о жителях Адриатики, погулять по Котору и Бару
Начало: Бар, 12:00 (возможна встреча в любое удобное время...
25 ноя в 12:00
28 ноя в 12:00
€1200 за человека
