Найдено 1 тур в Баре на русском языке, цена €1200. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

На машине 4 дня По Черногории с биологом в индивидуальном формате: флора, фауна и история курортов и нацпарков Побывать на водной орнитологической прогулке, узнать о жителях Адриатики, погулять по Котору и Бару Начало: Бар, 12:00 (возможна встреча в любое удобное время... €1200 за человека

Отправьтесь на незабываемое путешествие по Бару в 2025 году. Увлекательные туры на русском языке с ценами от €1200 позволят вам пройтись по достопримечательностям Черногории и познакомиться с ее историей. Забронируйте свою тур уже сегодня